El ciclista holandés pierde 25 puntos UCI por “utilizar una posición o un punto de apoyo no conforme en la bicicleta”

Demi Vollering ha sido sancionada por la UCI después de ganar el maillot arcoíris en el Campeonato Mundial de Ruta. “Usar una posición o un punto de apoyo no conforme en la bicicleta” le acarreó una multa de 1.000 CHF, una deducción de 25 puntos en la clasificación de la UCI y una tarjeta amarilla.

No fue la única ciclista destacada en las decisiones posteriores a la carrera del panel de comisarios: Austria y la ciclista de Visma-Lease a Bike, Katharina Sadnik, recibieron el mismo castigo por la misma infracción del reglamento.

Se trata del artículo 2.12.007.9 del reglamento de la UCI, que se centra en las posiciones de los corredores, y antes del Campeonato del Mundo de esta temporada, 34 corredores ya habían sido sancionados con tarjetas amarillas y multas por la misma infracción.

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En el comunicado de carrera no se detalla ningún momento específico de la carrera, ni ninguna aclaración sobre cuál era la posición ilegal. Pero a Vollering no le importará demasiado, ya que la decisión no cambió el resultado final de la carrera de 180 km, con Vollering saliendo victorioso de un thriller por delante de Kasia Niewiadoma-Phinney (Polonia).

La ciclista holandesa era la gran favorita para la carrera del sábado, y después de una ventaja estelar del equipo holandés y un ataque final de Puck Pieterse, parecía que Vollering iría sola a su primer título mundial desde 38 km.

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Pero un grupo de estrellas que la perseguían no se rindió, con grandes ataques de Marlen Reusser (Suiza), luego una jugada de Niewiadoma y Elisa Longo Borghini (Italia), que vio a Vollering ser atrapada a 15 km del final.

Aún capaz de reunir fuerzas, retrocedió en un movimiento oportunista realizado por Longo Borghini antes de la última vuelta de 13,3 km y luego la dejó caer en la subida clave a Camillien Houde. Con solo Niewiadoma-Phinney por delante, Vollering aguantó el gran ataque del ciclista polaco antes de prepararse para el sprint.

Incluso después de hacer la mayor parte del trabajo para asegurarse de que el ciclista italiano o suizo no los alcanzara, Vollering todavía tenía la fuerza para superar a su rival de larga data, quien se encogió cuando la pareja llegó a la meta después de 180 km de carrera a toda velocidad.

Una emocionada Vollering celebró haber añadido el título mundial a su ya ilustre y creciente palmarés, describiéndolo posteriormente como “la mejor victoria de mi carrera”. Esta misma temporada ya había ganado el Tour de Francia femenino, el Giro de Italia femenino, Lieja-Bastoña-Lieja, La Flecha Valona, ​​el Tour de Flandes y el Omloop Het Nieuwsblad.