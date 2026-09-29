El ciclista holandés pierde 25 puntos UCI por “utilizar una posición o un punto de apoyo no conforme en la bicicleta”

Demi Vollering ha sido sancionada por la UCI después de ganar el maillot arcoíris en el Campeonato Mundial de Ruta. “Usar una posición o un punto de apoyo no conforme en la bicicleta” le acarreó una multa de 1.000 CHF, una deducción de 25 puntos en la clasificación de la UCI y una tarjeta amarilla.

No fue la única ciclista destacada en las decisiones posteriores a la carrera del panel de comisarios: Austria y la ciclista de Visma-Lease a Bike, Katharina Sadnik, recibieron el mismo castigo por la misma infracción del reglamento.

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