Un precio impresionante para una chaqueta impresionante.

Si estás buscando una chaqueta de ciclismo de invierno que pueda soportar todo, desde temperaturas bajas hasta heladas, vientos cortantes y aún más lluvia, entonces estás de suerte porque la chaqueta Castelli Alpha RoS 2 Light está actualmente en oferta a mitad de precio en las rebajas de enero en Wiggle.

Revisé esta chaqueta por primera vez en el invierno de 2020/21, y desde entonces ha sido una de las pocas chaquetas que busco cuando está limpia. Creo que a pesar de no estar tan bien equipada como su hermana más pesada (la Alpha RoS 2), en realidad resultó ser una chaqueta más útil.

En particular, la Alpha Ros 2 también tiene grandes descuentos esta semana, pero dado que creo que la chaqueta Light se adapta mejor a la conducción invernal que practica la mayoría de la gente, ahí es donde me centraré en este artículo.

Castelli afirma que se utiliza mejor en temperaturas que oscilan entre 7C/45F y 15C/59F. Sin embargo, con una capa base de invierno debajo, encuentro que es más cómodo desde alrededor de cero grados hasta aproximadamente 10C/50F. Ese es el rango de temperatura invernal perfecto para mí. Si hace más frío, probablemente evitaré el riesgo de hielo y me quedaré en casa; Si hace más calor, me meto en el territorio de las camisetas de manga larga, aunque cambiar a una capa base de manga corta amplía la gama de Alpha RoS 2 Light.

La característica más importante de la chaqueta Alpha RoS 2 Light, al igual que su hermana mayor, son los paneles frontales de doble capa, completos con dos cremalleras. La capa interna está hecha del mismo material que Castelli utiliza para algunas de sus camisetas de verano y es excelente para absorber la humedad y al mismo tiempo ofrecer una capa adicional de protección contra los elementos. La capa exterior está hecha de GoreTex Infinium, un material maravilloso, francamente, que es transpirable, impermeable (aunque no completamente impermeable en un aguacero) e increíblemente resistente al viento. Este material exterior hace un excelente trabajo a la hora de protegerse del frío cortante del viento de enero y, juntos, proporcionan una excelente chaqueta de invierno.

El único aspecto negativo que aparece en mi reseña, y que mantengo al escribir esto hoy, es que la solapa de material detrás de la cremallera en el cuello tiene la costumbre de atascar la cremallera. Es bastante fácil de superar con las dos manos, pero no siempre es fácil cuando subes la cremallera mientras conduces.

En otros lugares, los brazos son lo suficientemente largos como para funcionar bien con prácticamente cualquier guante de ciclismo de invierno. Tengo brazos largos, no soy ni mucho menos un gibón, pero son proporcionados con mi figura larguirucha y a menudo sufro las muñecas frías a manos de chaquetas mal diseñadas. Afortunadamente, ese no es el caso aquí, siempre y cuando elija un guante que se extienda más allá de la muñeca para crear una pequeña superposición. Me gustaría que tuviera el puño de dos capas que se encuentra en el Alpha RoS 2, más pesado, que te permite colocar el guante en el medio de las dos, pero supongo que no puedes tenerlo todo.

En la parte trasera, los tres bolsillos son lo suficientemente grandes para guardar todos los elementos esenciales necesarios en un gran viaje invernal, incluido un impermeable de repuesto, teléfono, llaves, dinero en efectivo y repuestos, y son lo suficientemente bajos en la parte trasera para estar accesibles incluso después de un Unas pocas horas de conducción han aprovechado hasta el último atisbo de mi flexibilidad.

Increíblemente, el descuento aquí está disponible prácticamente en todos los ámbitos, en los siete tamaños y en colores realmente bonitos, incluidos negro, amarillo de alta visibilidad y gris. Las variaciones rojas aumentan un poco el precio, pero incluso esas tienen un precio de £ 139,99, todavía la mitad de precio.

Soy consciente de que esto sigue siendo £126,00 por una camiseta que solo usarás durante la mitad del año, pero si mi experiencia sirve de algo, entonces resistirá la prueba del tiempo y vivirá contigo durante al menos cuatro inviernos (y siguen siendo fuertes). Soy reticente a decir “actúa ahora antes de que te lo pierdas” porque no soy un vendedor de autos usados, pero si buscas una chaqueta de invierno que pueda soportar lo que describiré como un invierno seguro para conducir, es decir, cualquier cosa hasta carreteras potencialmente heladas, entonces esta es una chaqueta que estaría encantado de recomendar.