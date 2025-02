“Estoy de vuelta en un nivel de carreras ahora, pero se necesitó mucho trabajo desde que terminé, estaba bastante roto”, dice Morton de recuperación de todo el récord de Australia

Lachlan Morton logró algunas hazañas masivas en 2024, más asombrosamente una carrera por Australia que completó en poco más de 30 días. Entonces, después de eso, ¿qué contiene el 2025? En el estilo habitual de Morton, la respuesta es algo un poco diferente.

El ex profesional de WorldTour con un gusto por la aventura dijo que el esfuerzo de 14.200 km que terminó en octubre puede haber sofocado su anhelo por esos extremos de distancia por la distancia durante un tiempo “.

“Sí, eso era obviamente grande”, dijo Morton a My Bike Después de Radl GRVL el mes pasado, tomando un descanso de las bromas amistosas de los rivales mientras se sentaban en las mesas de picnic a la sombra para comparar historias de la carrera.

“Quiero decir que ahora estoy de vuelta en un nivel de carreras, pero me tomó mucho trabajo desde que terminé. Estaba bastante roto. Así que me relajé con eso, supongo, por un momento”.

Otro plan está en marcha para 2025, y la próxima gran cosa es muchas cosas más pequeñas y Morton asumiendo un calendario internacional de carreras internacional. El jugador de 33 años, que también ganó Unbound en 2024, ha estado algo vinculado a los eventos estadounidenses en los últimos años, habiéndose comprometido con la serie Life Time Grand Prix.

“Disfruté la serie de tiempo de la vida cuando lo hice, pero se siente bien poder salir de eso un poco y experimentar diferentes eventos porque eso es lo que más disfruto del ciclismo”, dijo.

La cadena de eventos internacionales comenzó con Radl GRVL en el sur de Australia, su primera carrera de grava en su nación natal, donde terminó 16º después de estrellarse, y a partir de ahí, se mudará a las transcordilleras de ocho etapas en Colombia del 23 de febrero al 2 de marzo .

Después de eso, se espera que sea la grava de las colinas en Italia a fines de marzo, que será parte de un período de seis semanas en Europa que incluye el Traka. Luego vuelve a los Estados Unidos para que Morton se acelere.

“Viene muy grueso y rápido”, dijo Morton.

“Incluso para lograr este calendario será un desafío en sí mismo. Está bastante lleno porque tuve una larga lista de eventos que quería hacer, pensando que no todos serían, aprobados y luego lo son Como 'sí, hagámoslos todos'.

Sin embargo, el hecho de que no haya demasiado espacio para hacer otras cosas, por supuesto, no significa que no haya ninguna.

Morton ya había asumido una aventura no revelada el sábado antes de Radl Grvl, que describió como “un viaje bastante masivo”, y continuó su tiempo en Australia con un viaje de empacación de bicicletas más relajado alrededor del Territorio familiar de Port Macquarie en Nueva Gales del Sur.

Y, por supuesto, tampoco hay garantía a medida que avanza el año en que algún otro esfuerzo ambicioso no vendrá que despierta el interés.

“Esta vez el año pasado, ni siquiera había planeado, lo alrededor de Australia”, dijo Morton. “Así que puede haber algo que surge que realmente quiero hacer, y luego eso se convierte en lo más importante”.