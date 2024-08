Payson McElveen, segundo en la general del Life Time Grand Prix, llama al tres veces ganador de Leadville “un talento generacional de más de 10,000 pies”

En los últimos tres años, Keegan Swenson (Santa Cruz) no solo ganó la Leadville 100 MTB, sino que también rompió récords. El año pasado, arrasó en el terreno rocoso y de gran altitud en su primer intento en menos de seis horas, terminando en 5:43:31 y batiendo el récord por 15:06.

Estas actuaciones no se limitan a los tiempos ganadores, sino a los márgenes con respecto a los principales contendientes. Lachlan Morton (EF Education-EasyPost) fue segundo detrás de Swenson en Leadville en 2021, a ocho minutos del ritmo ganador. Swenson fue 14:30 más rápido que el segundo clasificado, John Gaston, en 2022, y el año pasado 14:29 más rápido que el segundo clasificado, Alexey Vermeulen. El año pasado, Morton registró su mejor tiempo personal en Leadville, 2:49 más rápido que en 2021, pero terminó noveno y a poco más de 33 minutos de Swenson.

Además de simplemente “cruzar la línea frente a él”, Morton dijo que no será fácil desbancar a Swenson del primer puesto en Leadville, ya que la carrera puede ser la más difícil del calendario para igualar su dominio.

“Diría que Leadville es probablemente la carrera más difícil para competir con él. Definitivamente es una prueba de aptitud física. Hay oportunidades limitadas de inventar una táctica con la que puedas obtener una ventaja sobre él”, dijo el actual campeón de Unbound Gravel 200 a Noticias de ciclismo y varios medios de comunicación la semana pasada durante una conferencia de prensa virtual previa a la carrera de Leadville.

“Creo que se necesitaría que alguien en un día muy especial, y probablemente Keegan en un día no tan especial, lo superara rueda a rueda. Nunca se sabe lo que puede pasar. Siempre existe la posibilidad de que la gente tenga mala suerte y surjan oportunidades, así que no se lo deseamos a nadie, pero definitivamente es una realidad del tipo de carreras que hacemos.

“Al fin y al cabo, es una carrera de bicicletas. Hay seis horas en las que pueden pasar cosas distintas, así que simplemente tienes que dar lo mejor de ti”.

Asimismo, Payson McElveen (Allied Cycle Works-Red Bull) confirmó que Swenson llega a Leadville como el hombre a vencer y, para McElveen, proporciona un camino para avanzar hacia el liderazgo general de la serie todoterreno Life Time Grand Prix presentada por Mazda.

Como ya sucedió en los dos últimos años, Swenson llega al Life Time Leadville Trail 100 MTB 2024 presentado por Kenetik como líder general del Gran Premio, pero con solo un punto de ventaja sobre McElveen. Muy de cerca se encuentran el dúo formado por Matthew Beers (Specialized) en tercer lugar y Morton en cuarto lugar.

“Tuve que distanciarme un poco de lo que Keegan puede hacer en este campo, porque, francamente, es un poco difícil de entender. Si miras su desempeño en los distintos segmentos en comparación con el resto del campo, es como si estuviera haciendo un deporte diferente al del resto de nosotros en este campo”, dijo McElveen a los periodistas en la misma conferencia de prensa virtual.

McElveen, el reciente ganador de la carrera Life Time Leadville Stage Race de tres días y 100 millas, fue cuarto en Leadville en 2021, 13:42 detrás de Swenson, y luego mejoró su tiempo en casi 7 minutos en 2023. Pero aún perdió mucho terreno y terminó 11.º detrás de Swenson, que estableció el récord.

Swenson abrió la puerta para una clasificación reñida del Gran Premio con un 15º puesto en Unbound Gravel, el gigante de 200 millas ganado por Morton, mientras que McElveen obtuvo los puntos más altos como el segundo mejor finalista del Gran Premio en el octavo lugar en la general.

“Afortunadamente, en lo que respecta al Gran Premio en general, se trata de cuatro de seis, no todas las carreras cuentan. Estoy muy emocionado por carreras como Chequamegon (MTB en Wisconsin) y (Rad Dirt Fest) en Trinidad, donde tal vez en el papel tenga una mejor oportunidad de competir con él”, admitió McElveen.

“En cuanto a cómo vencerlo en Leadville, me hago eco de lo que dijo Lachlan. Tendría que haber algunas cosas muy graves que salieran mal, al menos en esta etapa. Simplemente sigo trabajando duro y tratando de mejorar en este campo, y simplemente presto atención a mi propio desempeño más que a compararme con alguien que es un talento generacional a más de 10,000 pies”.

McElveen, residente de Colorado, aprovechó la carrera por etapas para prepararse para la “carrera por el cielo” del sábado, que se caracteriza por un desnivel de 3.800 metros a lo largo de 160 kilómetros, con salida en Leadville a 3.050 metros sobre el nivel del mar. Dijo que la carrera por etapas fue “un recordatorio de lo increíblemente difícil que es el recorrido de 160 kilómetros, y me devolvió una buena dosis de respeto”.

Después de que Crusher in the Tushar se cancelara a mediados de julio debido a los incendios forestales en esa zona de Utah, lo que eliminó la tercera parada programada del Gran Premio, Morton viajó a Leadville para ver el recorrido y el nuevo equipo. Después de años en Boulder, Colorado, Morton ahora vive en California y regresó a su casa para entrenar en julio, luego regresó a Leadville 10 días antes de la competencia.

“No lo había abordado de esta manera antes, porque tuve el lujo de vivir en la altura hasta este año. Creo que estará bien. Es tan alto que solo se puede adaptar un poco. Es como recordar cómo se siente, cómo competir y, en general, acostumbrarse a esa sensación de tener menos oxígeno disponible. Me interesa ver cómo va”, dijo Morton.

“Es una carrera que te atrae año tras año porque siempre hay algo que puedes mejorar. Al final, vas a correr Columbine durante lo que sea, 45 minutos o una hora, y quien tenga las piernas suficientes va a llegar primero a la cima. Es difícil”.

La Leadville Trail 100 MTB es ahora la tercera de seis carreras de la Life Time Grand Prix Series, tras la cancelación de Crusher in the Tushar. Los hombres de élite comenzarán a las 6:15 am MDT el sábado.

Por primera vez, en el 30.º aniversario de la carrera de ciclismo de montaña, las mujeres de élite tendrán una largada separada, cinco minutos detrás de los hombres de élite. Se ofrecerá cobertura en los canales de Instagram de Life Time Grand Prix y Leadville Race Series (@ltraceseries).