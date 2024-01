¿Qué motos nuevas veremos para la temporada 2024?

2024 ya ha visto un goteo de fotos espía de motos nuevas bajo la dirección de los profesionales. En algunos casos sabemos cuáles son (está escrito en el marco) y en otros podemos hacer una buena suposición.

No son sólo las fotos espía las que pueden sugerir en qué nuevas marcas de bicicletas de carretera están trabajando; Los ciclos de vida de varios años de los productos para bicicletas combinados con lo que no se ha actualizado durante un tiempo también son buenos indicadores.

A continuación se muestran algunas bicicletas nuevas que ya han visto la luz, además de otro par que podemos especular que deben actualizarse.

Nuevo Trek Emonda

IsoFlow parece tomar el relevo en Trek

La foto espía más interesante que ha aparecido en lo que va del año tiene que ser lo que suponemos es una nueva Trek Emonda.

Como Josh analiza en su artículo, la nueva bicicleta parece tomar el diseño del tubo de sillín IsoFlow de la Madone Gen 7 y adaptarlo a una nueva plataforma, lo que sugiere que esta puede ser una característica de diseño que se extenderá a toda la gama de Trek, o al menos al extremo costoso. de ello.

Si se trata de una nueva Emonda, presumiblemente la ventaja aerodinámica de un gran agujero debajo del sillín supera el peso extra de una característica más compleja en lo que actualmente es la bicicleta liviana de Trek.

A pesar del tubo de sillín IsoFlow, la Madone Gen 7 perdió alrededor de 150 g del peso del cuadro de la bicicleta Gen 6. Gran parte de esto se debió a la eliminación del desacoplador IsoSpeed, pero esto sugiere que Trek puede fabricar el diseño IsoFlow sin una gran cantidad de peso adicional en el marco.

Ha habido una tendencia general de que las bicicletas livianas sean cada vez más aerodinámicas. El Emonda actual tiene perfiles de tubo aerodinámicos y hemos visto que los últimos Bianchi Specialissima y Factor O2 VAM incorporan beneficios aerodinámicos. Hablando de eso…

Nuevo Factor Ostro VAM

La nueva Ostro VAM es significativamente más robusta en la parte delantera que la bicicleta actual

Otra bicicleta nueva que parece haber mejorado su coeficiente aerodinámico es la última Factor Ostro VAM. Si bien no estamos seguros de cuál podría ser el Trek en las fotos espía, sabemos que se trata de un nuevo Ostro VAM: está escrito en letras grandes en las vainas y el tubo superior.

La parte delantera del nuevo Ostro VAM es significativamente más robusta que el modelo actual, sin duda aprovechando al máximo la relajación de las reglas del perfil del tubo de la UCI. Mientras tanto, la parte trasera es notablemente más liviana e incluye la apenas visible unión del tubo superior al tubo del sillín de Factor. En la O2 VAM, se afirmó que esto aumentaba el cumplimiento y la comodidad, al tiempo que permitía que la parte delantera de la bicicleta fuera lo suficientemente rígida para satisfacer a los profesionales. Parece que el nuevo Ostro VAM sigue su ejemplo.

Eche un vistazo a nuestra galería de Factor Ostro VAM 2024 de Simon Clarke.

Nuevo TCR gigante

Dado que la bicicleta actual tiene cableado externo, la Giant TCR parece una excelente candidata para una pequeña integración.

En el último año, Giant ha actualizado su bicicleta aerodinámica Propel y su bicicleta de resistencia Defy (así como los modelos equivalentes para mujeres Liv EnviLiv y Avail). Eso deja al TCR y al Langma femenino como la última plataforma Giant que aún no ha recibido una actualización.

No tenemos ningún detalle sobre la nueva TCR/Langma, pero nos arriesgamos a suponer que esta bicicleta también aumentará su coeficiente aerodinámico, mientras busca mantener su bajo peso.

El principal beneficio afirmado de una bicicleta más aeroligera es que las subidas son más rápidas en todos los ascensos, excepto en los más empinados. Hay algunos frutos maduros para Giant, ya que el TCR actual, incluso el TCR Advanced Pro 0 de £11,000/$12,000, todavía tiene cableado externo, por lo que la integración frontal debe estar en la parte superior de la lista de actualizaciones.

Aerolínea New Canyon

Mientras que la Aeroad actual tiene la abrazadera de la tija en la parte trasera del tubo del sillín, la bicicleta de van der Poel la reposicionó en el tubo superior.

En marzo de 2023 aparecieron tomas de algunas actualizaciones sutiles del Canyon Aeroad, con Mathieu van der Poel ganando Milán-San Remo en una bicicleta con la abrazadera de la tija del sillín movida a la parte superior del tubo superior desde la parte trasera del tubo del sillín. Hubo otros pequeños cambios en la moto de van der Poel.

Entonces, ¿hay un nuevo Aeroad en camino, o fue solo una solución para evitar que una tija de sillín resbaladiza se convirtiera en una tija telescópica en el Poggio para el ciclista estrella de Canyon? Ya veremos.

¿Nuevo ethos especializado?

Dado que no canta con el mismo himno aerodinámico que las demás en esta lista, y no cumple con los requisitos de peso mínimo de la UCI, esta no es una bicicleta que probablemente veamos preocupando al pelotón.

Dado que se lanzó en 2020, no nos sorprendería en absoluto ver un nuevo modelo de bicicleta Specialized dirigido a aquellos que aman andar en bicicleta, pero que no corren. Si aparece, sospechamos que será más liviano y probablemente vendrá equipado con las nuevas ruedas Roval Alpinist CLX II.

Con la tendencia hacia la integración total de cables, tampoco nos sorprendería ver una nueva barra Roval Alpinist de una sola pieza completa con enrutamiento interno. Sin embargo, Specialized tiene un historial de mezclar cosas, por lo que también podría volver a utilizar cables totalmente externos, pero eso es lo que sabemos. haría sorprenderse.

¿Nuevo dogma de Pinarello?

El Dogma se ha actualizado cada dos años desde 2017. La última actualización fue en 2021, por lo que, según nuestros cálculos, está retrasada. El año pasado vimos una revisión total del Pinarello rance debajo del Dogma, con el nuevo Pinarello F y el Dogma X, por lo que ya es hora de que un modelo de primer nivel salga a la luz.

Sospechamos que cuando aparezca, el nuevo Dogma seguirá la tendencia de reforzar las credenciales aerodinámicas en la parte delantera y perder peso en la parte trasera. Hay espacio para tubos más profundos y patas de horquilla, y los tirantes tienen margen de maniobra para volverse más delgados. Como es la única bicicleta de carreras de la marca, una todoterreno en el mismo molde que la Tarmac, tendrá que intentar alcanzar tanto las cifras aerodinámicas como las de peso también.

La verdadera pregunta, sin embargo, es si será más o menos ondulado que el último modelo.

¿Nuevo adicto a Scott?

Durante las últimas temporadas hemos visto a DSM montando el extremadamente aerodinámico Scott Foil. Su hermano versátil y liviano, el Addict, no ha recibido una actualización desde 2020, por lo que si se actualiza, no surgirá de la nada.

Dadas las credenciales aerodinámicas del Foil, sospechamos que el Addict probablemente asumirá un papel más parecido al nuevo Canyon Ultimate; Una bicicleta de carreras ligera pero con credenciales aerodinámicas mejoradas para afrontar tanto las montañas como las carreteras del valle.

Como siempre, espere una integración abundante y una reducción en el peso total del sistema como cifra principal.

¿Nuevo Cannondale SystemSix?

¿Ha tenido su día el Cannondale SystemSix?

Aún más especulativamente, ¿Cannondale elegirá actualizar SystemSix? La bicicleta de carretera aerodinámica de la marca ha estado en servicio desde 2018, lo que la hace obsoleta para los estándares de bicicletas de carretera aerodinámicas.

Más concretamente, a pesar de la apariencia robusta y veloz del SystemSix, Cannondale afirma que el SuperSix de cuarta generación, lanzado en 2023, reduce a más de la mitad la brecha aerodinámica entre el modelo anterior y el SystemSix que el SystemSix, además de ser sustancialmente más liviano.

Por lo tanto, cualquier SystemSix nuevo necesitará una revisión importante para aumentar su coeficiente aerodinámico y perder algo de grasa. ¿O el SystemSix seguirá el camino del Specialized Venge, mejorado aerodinámicamente y sacado del nido por su hermano más polivalente?