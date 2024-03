El veterano estadounidense planea regresar al Gran Tour de Italia por sexta vez en su carrera

Diferente pero igual: el corredor estadounidense Larry Warbasse aspira a regresar al Giro de Italia por sexta vez en su carrera en mayo, pero el trabajador del equipo Decathlon AG2R La Mondiale y especialista en escapadas tendrá un nuevo objetivo este año: ayudar Su compañero de equipo Ben O'Connor sube al podio final.

Warbasse, que actualmente participa en la Volta a Catalunya, se dirigirá a un campo de entrenamiento en altitud y luego al Tour de los Alpes antes de la primera Gran Vuelta de la temporada, dijo el estadounidense. ciclismonoticias.

Ha sido parte de Decathlon AG2R La Mondiale desde 2019 y ha corrido el Gran Tour de Italia cada mes de mayo desde entonces, pero será con una perspectiva y una serie de objetivos diferentes, sobre todo debido a la candidatura de O'Connor a la general.

Al mismo tiempo, Warbasse ha sido un participante activo en el notable aumento de resultados del equipo esta primavera, con un total de seis victorias hasta la fecha, triplicando el total de dos en el mismo momento de la temporada 2023.

“Creo que la llegada del nuevo patrocinador, Decathlon, ha aportado una nueva motivación al equipo y todo el mundo está entusiasmado”, dijo Warbasse. ciclismonoticias en la Volta a Cataluña.

“Eso empezó un buen ciclo, todo el mundo está muy contento y le gustan el equipamiento y las motos, los ingenieros estuvieron en los campos de entrenamiento, los patrocinadores han estado muy presentes y hay un buen impulso”.

“Entonces todo el mundo ha ido bastante bien desde el primer momento y cuando ves a todos tus amigos ganando, piensas: 'Yo también puedo hacerlo'. Eso hace que la pelota empiece a rodar y, con suerte, podemos seguir así aquí también”.

Warbasse es realista sobre lo que cree que O'Connor puede hacer contra Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a quien describe como un “favorito que está muy por encima del resto”.

“Pero no creo que Ben esté tan lejos en términos de ser el segundo favorito y eso es genial para nosotros”, añadió.

“Creo que estaríamos muy contentos si sube al podio. Ben vuela y está súper motivado, y tenemos un gran equipo que lo apoya. No estoy seguro de si desafiaremos a nuestro amigo Tadej por la cima. paso, pero siempre hay aperturas, victorias de etapa, otras oportunidades…”

El propio Warbasse no descarta metas y objetivos, aunque admite que ha pasado mucho tiempo desde que ganó su última carrera, allá por 2017 en el US Pro Road Nationals. Sin embargo, mantiene la fe en que su oportunidad volverá a presentarse y las escapadas son definitivamente la mejor manera de dejar su huella.

Pero la oportunidad de ayudar a un ciclista a subir al podio en un Gran Tour también es otro gran objetivo profesional, dijo. ciclismonoticiasy este año finalmente podría suceder.

“En lo que va del año, me he desempeñado muy bien como compañero de equipo. He hecho bien mi trabajo y he estado presente en la carrera, así que eso es lo que me gustaría seguir haciendo”, dijo.

“Si podemos subir al podio con Ben (nunca he formado parte de un equipo en un podio en un Grand Tour), sería realmente genial. Además, si en algún momento puedo colarme en una escapada y buscar un “Una buena victoria de etapa, bueno, sería una temporada de ensueño”.