¿Qué viene de algunas de las marcas más grandes del deporte en 2025?

La temporada de comercio se está poniendo en marcha para la industria del ciclismo. Si bien los gigantes como Eurobike tienden a dominar los titulares, también hay pepitas tecnológicas en eventos más pequeños. Este año hicimos un viaje a Icebike, un espectáculo principalmente orientado a la industria en Manchester y London por Madison, probablemente el distribuidor más grande del Reino Unido en la industria. Cuida una gran cantidad de marcas, desde gigantes como Shimano y Vittoria hasta atuendos más pequeños que se especializan en la re-inicio de las prendas o recubrimientos de cerámica protectores para marcos de bicicletas.

Después de deambular por el velódromo olímpico de Lee Valley en Londres para el día, seguido de algunos cócteles temáticos, aquí están las seis cosas más llamativas, ya sea como productos independientes o como algo indicativo de tendencias de la industria más amplias.

Las barras estrechas se convierten en la corriente principal

Las barras súper estrechas no son nada nuevo, pero actualmente tienden a existir al margen. Incluso en las carreras de alto nivel no se adoptan ampliamente. He probado las barras de ala Lambda X de 22 cm y en realidad las encontré sorprendentemente bien para la conducción general, además de proporcionar un aumento de velocidad notable.

Ahora, sin embargo, el perfil de carreras ha llevado al mercado un conjunto de caídas de 33 cm en forma de la barra de carreras de Canta. Este es en mi opinión, el primer conjunto de hyper-narrow cae de una marca relativamente convencional. La carrera Canta está disponible en 33 cm, 36 cm, 39 cm y 42 cm por £ 429.99. A diferencia de los bares de lambda que probé el año pasado, la carrera Canta presenta un mayor barrido hacia adelante de la parte superior, para evitar que las muñecas se incorporen durante el sprint.

A pesar de la postura extremadamente estrecha (las que ves aquí son la opción de 36 cm) y el aspecto interno de las campanas, la carrera Canta es UCI-Legal. El perfil de las carreras no patrocina ningún equipo de WorldTour todavía, pero dado el efecto que el área frontal tiene en la eficiencia aerodinámica, no sería una sorpresa ver a los equipos, tal vez limitado a los jinetes especializados de escape, adoptando bares como este en el futuro cercano. .

Nuevas barras de grava de Pro

Shimano Subsidiary Component Brand, Pro, tenía una serie de nuevas barras en exhibición en su stand. Algunos estaban bajo embargo y, como tal, no podemos mostrarlos, pero lo que podemos darle un vistazo es la nueva barra de grava aero Discover y la nueva barra de ergo de carbono PLT. El primero proviene de la línea de grava de la marca y presenta una transición de barra de madera específicamente diseñada para combinar con Shimano GRX Shifters, y tiene un enrutamiento de cable externo a través de un canal inferior en lugar de un enrutamiento completamente interno para ayudar a evitar demasiados dolores de cabeza cuando juega con configuraciones.

Este último es una barra de carbono con ergonomía en mente, con un sutil brote de 4º, barrido de espalda ligero y barrido hacia abajo, y viene tan estrecho como 36 cm para atender a los ciclistas más pequeños, o aquellos que buscan obtener más aero. Nuevamente, las barras estrechas se están volviendo cada vez más comunes.

Bloqueo de kriptonita que resistirá 10 discos de molinillo

Los ladrones de bicicletas se han vuelto cada vez más ingeniosos y cada vez más descarados, especialmente con la proliferación de bicicletas electrónicas de alto valor. Anteriormente, las cerraduras tenían que resistirse a laacía, la recolección y la sierra ocasional, pero ahora que los molinillos de ángulo con baterías se han convertido en las cerraduras de normas que han tenido que intensificar su juego.

Kryptonite es uno de los nombres más importantes en la esfera de las mejores cerraduras de bicicletas y ha llevado al mercado una nueva cerradura, el New York Lock Diamond, que se afirma que puede destruir diez discos de molinillo de ángulo antes de que pueda abrir, cinco a cada lado. del grillete gracias a que tiene un sistema de doble cerrojo.

Logra esto envolviendo el núcleo de acero en un recubrimiento de diamantes, que luego se envuelve en otro recubrimiento de acero antes de que un TPE externo cubra todo el lote para proteger su pintura. Es una cerradura gruesa y pesa más de 2 kg, además de llegar a £ 269.99, pero si está encerrando una bicicleta electrónica con un valor en los miles, tal vez esto no sea tanto en el gran esquema de las cosas.

Neumáticos nuevos de Vittoria

A principios de 2024, vimos Wout Van Aert usando un inédito Vittoria Corsa Pro de 29c de ancho, y en el soporte de Vittoria se confirmó que este es un neumático que estaba llegando al mercado, principalmente para dar cuenta del movimiento hacia el ancho de borde interno más ancho (25 mm) . Con un 28c, el cordón cuadrado del Corsa Pro no necesariamente se combinó bien con las paredes laterales de borde, mientras que un 30c o un más ancho no era aerodinámicamente óptimo; Lo que los profesionales quieren, parece que los profesionales lo entienden.

Además de los modelos que se encuentran dentro de nuestra guía de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera, también vimos una nueva Vittoria Rubino, ahora ofrecida en una opción Tanwall. Y un vistazo a una nueva línea de neumáticos de grava ecológica que cuentan con una banda de rodadura marrón natural hecha de cáscaras de arroz recicladas. Y una construcción única que involucra una carcasa interna de algodón y un exterior de nylon para proporcionar una mayor protección de la pared lateral, al tiempo que tiene como objetivo mantener esa sensación de conducción flexible que ofrece el algodón.

Ruedas suizas DT DT de billetera

Las ruedas Swiss DT aparecen en algunas de las bicicletas en el nivel superior de carreras de carretera y se encuentran entre las mejores ruedas para bicicletas de carretera del mercado. Una nueva opción de ruedas de la marca tiene como objetivo ofrecer un rendimiento aerodinámico de vuelo superior a un precio ligeramente más amigable para la billetera al casar el borde ARC1600 de nivel superior con un Hubset de spline 350 de nivel inferior, con un precio establecido en £ 1,399.99 la pareja. Por ahora, estos se limitan a un puñado de pares por concesionario, pero una rueda que ofrece un rendimiento aerodinámico de primer nivel a este precio por solo una penalización de peso moderada es ciertamente convincente.

Las luchas de las computadoras para bicicletas más grandes

Las mejores computadoras para bicicletas se están volviendo cada vez más grandes, y ahora con los gustos del Garmin Edge 1050 y el Wahoo Elemnt Ace, la cosecha actual de monturas se está volviendo demasiado pequeña para adaptarse a ellos. La marca de montura del mercado de accesorios, K-Edge, ha creado una solución ingeniosa para al menos facilitar la vida para los usuarios de Edge 1050. Un pequeño inserto intercambia el inserto de la computadora estándar y permite que la computadora se monte a corta distancia hacia adelante, así como un poco más arriba. Esto crea suficiente espacio libre para permitir que la computadora se monte sin tocar las barras o el soporte, lo que me dijeron que es suficiente para que las piezas fallaran a través de la transmisión de vibraciones de alta frecuencia.

Actualmente no hay una solución para el enorme asemnt Wahoo Ace, y el pesado combo de una computadora de bicicleta tan grande junto con las luces de bicicleta cada vez mayores colgadas de debajo es aparentemente un desafío para el equipo.