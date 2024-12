Porque ¿quién no gastaría £150 en botellas de agua?

Afortunadamente para los fanáticos de la carretera que reciben los bidones voladores, el pelotón profesional usa, afortunadamente, pocas botellas de agua de acero. Y mientras entiendo lo que la buena gente de Ciclismo semanal Lo que dicen al recomendar que cambien del acero al plástico son pesados, así que he estado pensando… ¿por qué detenerse ahí? ¿Qué pasa con el titanio?

Afortunadamente, una oferta del Black Friday en Camelbak me salvó de tener que desembolsar £ 150 (más envío) en un par de botellas Camelbak Podium Titanium. REI ofrece un acuerdo similar para aquellos en los Estados Unidos que deseen desembolsar una pequeña fortuna en botellas de agua también este Black Friday. Ahora sólo tengo que pagar £150 – una ganga, ¿verdad? ¿¡Bien!?

He tenido mis reservas sobre cambiar a botellas de titanio en el pasado, pero es una tontería si consideras que hice el cambio en otra parte de la vida. Cambié cada una de mis pesadas bicicletas de acero por una Sturdy Fiadh personalizada y cambié mis gafas de sol por un par de gafas de sol de titanio POC Elicit Ti de $ 400. Todas las actualizaciones asequibles, estoy seguro de que puede estar de acuerdo.

La belleza de una botella de acero es, sin duda, el peso tranquilizador de las cosas cuando las metes en el portabotellas (las mías son de titanio, por cierto). Pero dado que una adición de peso de 700 g de acero realmente ayuda con su manejo al reducir su centro de gravedad, ¿por qué cambiaría al titanio?

Bueno, la razón por la que estoy gastando ciento cincuenta libras enteras de mi salario de periodista ciclista que tanto me costó ganar en dos botellas de agua de titanio se reduce al gusto.

Cuanto más uso vasos y biberones de titanio en mi vida diaria, más noto el sabor a acero de las cosas cuando no lo hago. Es como si estuviera bebiendo mi jugo directamente del banco de trabajo de un mecánico. De todos modos, el agua no es lo que más me gusta beber, así que cualquier cosa que pueda hacer para evitar que sepa a bocado de monedas, será mejor. A largo plazo probablemente también sea mejor para el medio ambiente, ya que el titanio es mejor.

*Ok, esto es satírico, en realidad no creo que debas desembolsar una tonelada de dinero en botellas de titanio. Gastar £ 75 / $ 75 en una sola botella es, en nuestra opinión colectiva, una locura.

El consejo antes mencionado de Cycling Weekly de pasarse al acero está bien, pero en realidad las botellas de plástico que tienes en el armario también están bien. No pesan mucho y, si bien siempre es bueno reducir el uso de plástico, seguir usando las que tienes evitará enviar tus botellas de plástico innecesariamente al vertedero. Ah, y no pretendas ser un profesional del WorldTour y, sin embargo, coloques cada bidon en un seto cada vez que esté vacío y estarás grandioso.