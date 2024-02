Colorado, de 22 años, dejó la lista del Life Time Grand Prix y “pensó que merecía un lugar”

Andrew ‘Andy’ Lydic se refiere a sí mismo como el ‘Campeón Mundial de Gravel U23’ y, aunque ese título no es oficial, es auténtico. Corrió ambas ediciones del Campeonato Mundial de Gravel de la UCI con el equipo masculino de élite del equipo de EE. UU. y, de hecho, fue el mejor corredor menor de 23 años que no estaba en la categoría de 19 a 34 años.

Llegar al Mundial para competir en la categoría élite resultó ser lo más destacado de una tumultuosa temporada 2022 para Lydic, quien se mudó a España ese año para seguir una carrera profesional en ruta y se dio cuenta de que la grava podría crear un nuevo camino poco convencional hacia una carrera. en ciclismo.

“Toda mi misión es utilizar el gravel como plataforma para el ciclismo profesional. Quiero entrar en un equipo profesional o en un equipo WorldTour, a partir de resultados basados ​​en tierra”, dijo Lydic. ciclismonoticias en su cumpleaños en enero sobre su carrera profesional prevista, cuando sólo tiene 22 años.

“Todo mi proyecto de gravel es un camino. Me encantaría poder crear un escalón detrás de mí para los muchachos que llegaron al deporte y tuvieron una mala experiencia con equipos amateurs. No quiero decir que no me gusten las carreras en carretera, pero creo que hay un mercado sin explotar. Y puedo correr sobre grava, me divierto”.

Fue hace dos temporadas que el desconocido joven de 20 años fue agregado a la lista masculina de élite del equipo de EE. UU. en el Campeonato Mundial de Gravel UCI. Había terminado en el puesto 24 en la general en el recorrido largo de Ranxo Gravel, por lo que se clasificó para la categoría de 19 a 34 años en el Mundial y utilizó un proceso de petición con USA Cycling para avanzar en la lista de élite en el Mundial inaugural, convirtiéndolo en el tercer más joven. piloto de esa división.

“Quería competir con los élites y pensé, wow, esta es una experiencia fantástica. Pude alinearme con Peter Sagan y Mathieu van der Poel. Superhéroes: pude competir con ellos. Pensé que era lo mejor. cosa en el mundo”, afirmó Lydic alegremente. “Tuve una carrera terrible. No terminé. Poco después, (me di cuenta) de que tenía COVID”.

Regresó al Mundial de 2023 en la categoría élite y terminó entre el 25% líder de los corredores en la 37ª posición.

“Puedes participar en estas carreras (de grava) con los mejores corredores del mundo: los mejores corredores de ciclocross, los mejores corredores de bicicleta de montaña y los mejores corredores de ruta, todo al mismo tiempo. Entonces, si puedes mostrarte como un joven, Creo que hay mucho valor que puedo crear para mi nombre y mi marca personal. Espero que ellos (UCI) reconozcan en el futuro, incluso una camiseta sub-23 para este próximo año. Todavía soy elegible para U23.”

Comenzó un calendario completo de carreras todoterreno para 2024 el fin de semana pasado en el evento de la serie Low Gap Grasshopper en el norte de California, donde terminó séptimo. Este domingo tomará la salida cerca de su casa en Boulder, Colorado, en el Old Man Winter Rally el domingo.

“Nunca lo había hecho antes. Parece que hace 45 grados y está totalmente bien, y algunos de los senderos son un poco complicados, y otros años es como dos pies de nieve, y es simplemente brutal durante todo el tiempo. Así que “Me interesa ver cómo se desarrolla eso realmente. Tiene un premio bastante decente”.

Su mayor decepción para la nueva temporada fue no haber sido seleccionado entre los 30 hombres de élite para competir en el Life Time Grand Prix. Pensó que su solicitud sería aceptada, dada su experiencia a una edad tan temprana.

“Estoy desanimado por no estar en el Gran Premio, especialmente en Leadville”, admitió Lydic, y agregó que tenía tiempo para registrarse en las carreras clasificatorias para ingresar a Leadville Trail 100 MTB más tarde en su cumpleaños. Como atleta de Life Time, Leadville habría sido una entrada automática.

“Ahora tengo que ponerme algo de estrés y presión. Tengo que tener buenas actuaciones en estas carreras de clasificación para llegar a Leadville. Y más allá de eso, creo que la asociación con los demás en el Gran Premio es realmente importante. Genial. Reciben buena publicidad en los medios y los muchachos hablan entre ellos. Pensé que merecía un lugar allí, pero demuestra que, al igual que las carreras, se trata de algo más que solo carreras de bicicletas. Y me da algo de fuego para mostrar. “Estoy a la altura de esos eventos y lo hago muy bien”.

Camino lleno de baches hacia la grava

Lydic ascendió en las filas del ciclismo juvenil de Boulder y tuvo éxito en el campeonato de contrarreloj de Colorado y en criteriums y carreras por etapas más pequeños. Comenzó a correr sobre grava en 2021, probando el SBT GRVL en la cercana Steamboat Springs a la edad de 19 años. Terminó el recorrido negro de 144 millas en el puesto 34 de la general, entre 705 corredores. El año siguiente ocupó el puesto 26 en la general en el circuito negro, terminando a sólo dos minutos detrás de los mejores profesionales como Peter Stetina, Cole Paton y Laurens ten Dam.

Fue en 2022 que se mudó a España con un contrato para correr en ruta, pero todo se convirtió en un sinfín de desgracias, un año que calificó de “turbulento, inestable”. Su primer y luego segundo equipo amateur español fracasó durante la temporada, mientras que una tercera promesa de una oportunidad profesional simplemente se desvaneció en el otoño. Lo resumió así: “La escena de las carreras amateur en Europa es un desastre”, pero dijo que fue una experiencia valiosa.

“Pensé, está bien, he participado en carreras de gravel, Steamboat dos veces. Obtuve un resultado sólido en la carrera de gravel UCI en España, lo que me brindó la oportunidad de competir en el Campeonato Mundial de Gravel UCI de 2022. Así que debería intentarlo. y descubrir cómo puedo correr en grava, armar mi propia temporada porque no quería correr el riesgo de estar en equipos que se retiran una y otra vez”, relató. “Estuve en Europa prácticamente durante dos años y luego regresé a Estados Unidos para correr sobre grava”.

Dijo que se sentó en Girona, “emocionalmente trastornado” y pensando cómo debería continuar persiguiendo su sueño de correr en bicicleta, sin un equipo o incluso un currículum lleno de resultados del caótico año pasado que despertara un gran interés. Lo que sí tenía eran conexiones en Colorado y experiencia en gravel.

“Entonces comencé a competir para algunos patrocinadores personales, para BMC, ‘It Could Be Me’ y Northwave. En 2023 comencé la temporada con las carreras de tierra de la UCI. Así que obtuve resultados bastante buenos en ellas. Y en cada una de esas entre los tres primeros para menores de 23. Regresé al Campeonato Mundial de Gravel este otoño, por supuesto, y tuve una muy buena experiencia allí”.

Todavía viaja con el apoyo de BMC, Maurten Nutrition y una organización sin fines de lucro de Colorado, It Could Be Me, que trabaja para mejorar la relación entre los conductores y otros usuarios de la carretera mediante la creación de un entorno de respeto mutuo.

Este año competirá solo en unos pocos eventos selectos del Life Time Grand Prix, saltándose el Fuego XL y el Unbound Gravel de Sea Otter. Su comienzo de verano está lleno de seis carreras europeas, comenzando en Wörthersee Gravel en Austria y llegando hasta el 18 de mayo para volver a intentarlo en The Gralloch en Escocia, donde terminó 15º el año pasado. Otros objetivos incluyen el Campeonato de Maratón de Ciclismo de Montaña de EE. UU. en junio y una cuarta aparición en SBT GRVL en agosto.

“Estoy deseando competir la próxima temporada como campeón mundial de gravel sub23 y estoy emocionado de seguir creando el futuro del gravel”.