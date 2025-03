Los corredores se detuvieron después de 120 km de carreras hacia la primera cumbre.

La primera etapa de finalización de la cumbre de París-Nice se neutralizó debido al mal tiempo, y la nieve forzó a la carrera que se suspendió a mediados de la etapa 4, antes de que se reiniciaran los procedimientos con 28 km.

Los funcionarios de la raza comenzaron a saludar en el descanso y un grupo para reducir la velocidad con alrededor de 46 kilómetros para subir al escenario, que comenzó en Vichy y debía terminar en la cumbre de Les Loges de Gardes, una subida de categoría 1 a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar, visitada por última vez por el pelotón de París-Nicé

Las advertencias del mal tiempo ya habían estado en su lugar desde la mañana, y las fuertes lluvias y las fuertes lluvias comenzaron a girarse a la nieve a medida que el escenario continuaba.

Esto está lejos de ser la primera vez que París-Nice ha sufrido cancelaciones debido a las malas condiciones climáticas, y varias otras ediciones se suspenden en parte en el pasado.

The riders in the break at the time were Ben Swift (Ineos Grenadiers), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Sylvain Moniquet (Cofidis), Dion Smith (Intermarché-Wanty), Thomas Gachignard (TotalEnergies) and Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck). Tenían una brecha de 2:20 en el momento del paro.

Después de alrededor de 15 minutos de ser completamente detenido, el pelotón comenzó a viajar nuevamente detrás del auto principal, pero aún en condiciones neutralizadas, mientras la nieve continuaba cayendo.

La escapada se detuvo nuevamente a 29 km desde el final, con el director de la carrera asistente de París, Yannick Talabardon, informó al descanso lo que estaría sucediendo y el director de la carrera de Tour de Francia, Thierry Gouvenou, tratando de calmar las cosas en el pelotón.

Mientras que el peor del clima desapareció y el sol volvió brevemente para ofrecer un poco de respiro, los ciclistas todavía se veían temblando y sosteniendo las motos para tratar de encontrar calor.

Finalmente, se permitió que el descanso se reiniciara con 28.8 km restantes en la etapa 4, con los tres corredores que estaban en el contraataque, Josh Tarling, Tobias Foss (Ineos Granadiers) y Dion Smith (Intermarché-Wanty) permitieron comenzar 1:35 después.

El pelotón se puso en marcha con una brecha de 2:20 en la escapada principal después de que la lluvia y la nieve se detuvieron, con la subida principal a La Loge des Gardes aún para abordar y la victoria todavía está en juego.