El velocista de Wisconsin lleva sus habilidades técnicas al máximo nivel y trabaja en su camino para ser parte de los Juegos Olímpicos

Skylar Schneider (Miami Blazers) regresa al Women's WorldTour y competirá en la temporada de ruta de 2025 con el equipo SD Worx-Protime. Con un contrato de un año en la mano, Schneider volverá a trabajar con Danny Stam, el director deportivo de SD Worx-Protime que dirigió el equipo ciclista Boels-Dolmans cuando Schneider compitió entre 2018 y 2020.

La nativa de Wisconsin, de 26 años, tenía apenas 19 años cuando partió de Estados Unidos para jugar en la máxima categoría de Europa. Stam recordó que “sentía nostalgia constante” y regresó a Estados Unidos después de tres años, pero le dijo que estaría encantada de volver al equipo cuando estuviera lista.

“Para ganar hay que tener ciertas cualidades. Creo que puede ser de gran valor como líder de la escuadra para Lorena Wiebes, pero también puede crecer más. En cuanto a carácter encaja en el equipo y también estoy convencido de que físicamente tiene el 'motor' para competir al más alto nivel”, afirmó Sturm en un comunicado de prensa.

Schneider acumuló 28 podios individuales en 2024, siete de ellos en etapas o en critérium. Obtuvo otro par de victorias en ómnium, la general en la serie de ocho carreras de la American Critérium Cup y el título de sprint en la ACC.

Ella dijo Noticias de ciclismo que toda la temporada 2024 fue única, ya que pasó de L39ION de Los Ángeles a Miami Blazers, ambos operados por Williams Racing Development, y tenía planes de unirse al equipo profesional femenino número uno del mundo para la próxima temporada.

“Sabía que me mudaría a SD Worx en 2025, por lo que era importante para mí pasar una última temporada como compañera de equipo con mi hermana (Samantha Schneider) y representando a Williams Racing Development. Logramos mucho en 2024, incluido ganar la general individual de la American Criterium Cup, la camiseta del sprint y el segundo mejor equipo”, confirmó a Noticias de ciclismo.

En 2023 ganó la carrera de ruta Panamericana, obtuvo el bronce en los US Pro Nationals en la carrera de ruta y terminó el año en tercer lugar en el Tour de Gatineau. Las últimas tres temporadas ha competido con su hermana mayor Samantha Schneider, y las dos se unieron el año pasado para sumar 18 victorias de sus 36 podios para el equipo L39ION de Los Ángeles.

“Terminar la temporada en el podio con mi hermana en Doylestown fue la mejor manera de terminar una era de ser compañeras de equipo”, dijo. Noticias de ciclismo sobre uno de sus momentos más destacados de 2024, donde ella y Samantha terminaron segunda y tercera, respectivamente, en la carrera profesional femenina en el Bucks County Classic.

“También estoy súper orgulloso de haber ganado el West Allis Cheese Wheel Classic durante el Tour of America's Dairyland, ya que es la carrera de nuestra ciudad natal donde todos nuestros familiares, amigos y clientes de la panadería vienen a verla; es donde mis dos mundos chocan”.

“Me encantan las carreras de criterio”

Skylar Schneider y su hermana abrieron una panadería/cafetería y un lugar para eventos especiales, The Bread Pedalers, cerca de su ciudad natal en Wisconsin en 2022, y eso le dio a la hermana menor una salida de un calendario de competencias reducido cuando regresó a los EE. UU. el año anterior. Ese fue un sueño hecho realidad, pero admitió que todavía tenía ganas de más con una carrera ciclista.

“Mientras me asaba por la noche, miraba todas las carreras femeninas que se estaban disputando en Europa. Entonces me quedó claro que 'correr es lo que me apasiona', que correr es lo que hace que mi corazón lata más rápido. Me quedó claro que tenía que perseguir mi sueño. Participé principalmente en critériums en Estados Unidos, lo que me dio mucha confianza”, dijo Skyler.

“Traté de abrirme camino nuevamente compitiendo en Europa. Fui seleccionado para dos campeonatos mundiales y gané el título panamericano. En un momento dado, me quedó claro que quería ir a por todas. Entonces me puse en contacto con Danny Stam nuevamente. Esperaba que me dijera que no cuando lo llamara en 2023, pero se alegró de saber de mí. Hicimos el plan de esperar un año y trabajar de cara a 2025, que parecía la mejor opción”.

Su decisión no se basó en la falta de oportunidades de carreras en los EE. UU., ya que enfatizó que las numerosas series de critérium en todo el país y una primavera repleta de carreras por etapas más pequeñas han ayudado a su desarrollo.

“Me encantan las carreras de critérium y creo que es el mejor formato de carreras que Estados Unidos puede fomentar y desarrollar. Sé que la tecnicidad y la velocidad de las carreras de critérium en Estados Unidos se trasladarán bien a las finales de las carreras en ruta en Europa y estoy ansioso por poner en práctica esas habilidades”.

Schneider ganó su primer campeonato nacional de ruta a los 12 años, consiguiendo victorias en la carrera de ruta y en el critérium, y también consiguió el doblete como júnior. El año que viene será su 15.ª temporada compitiendo en bicicleta de ruta. Ha representado al equipo de EE. UU. en múltiples carreras por etapas a lo largo de los años y ha participado en dos Campeonatos del Mundo y en los Campeonatos Panamericanos. ¿Su próximo objetivo? Ayudar a su nuevo equipo y trabajar para clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

“Creo que en 2025 volveré a aprender el estilo europeo de competición y demostraré que pertenezco a él. Tengo expectativas realistas sobre lo difícil que será, así que no estoy segura de qué carreras participaré, pero espero con ansias cada oportunidad”, confirmó.

“En este momento, no tengo ningún objetivo específico más allá de presentarme a las carreras donde me necesitan y tener un buen desempeño para contribuir al éxito del equipo.

“Gracias a mi experiencia en critériums americanos, soy bueno en el posicionamiento. También puedo afrontar subidas cortas. Espero participar en una combinación de carreras clásicas y carreras por etapas”.

“Creo que todo deportista sueña con representar a su país en unas Olimpiadas en casa. Creo que hacer de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles mi mayor objetivo me mantendrá muy motivado durante los próximos cuatro años. Me da tiempo suficiente para desarrollar y alcanzar muchos objetivos 'más pequeños' en el camino. ¡Mudarme a SD Worx en 2025 es un gran paso en la dirección correcta!”