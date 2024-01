Jean-René Bernaudeau pide a la UCI y a los patrocinadores de los equipos que prohíban el uso del controvertido suplemento

El director del equipo Team TotalEnergies, Jean-René Bernaudeau, ha pedido a la UCI que prohíba las cetonas y así poner fin al debate sobre sus riesgos y beneficios. Bernaudeau cree que una postura clara sobre el uso de cetonas puede aumentar la credibilidad del ciclismo profesional.

Las cetonas surgieron por primera vez hace más de una década, cuando Gran Bretaña supuestamente aumentó su medallero, incluso en ciclismo, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 gracias al uso experimental del suplemento dietético.

En 2019, Jumbo-Visma admitió que usaban cetonas y varios otros equipos comenzaron a hacer lo mismo. Sin embargo, los miembros del movimiento de ciclismo limpio MPCC, que incluye ocho WorldTour y 15 ProTeams, dictaminaron que sus miembros no pueden usar cetonas, creando una división en el pelotón.

Muchos ciclistas, entre ellos Romain Bardet, Thibaut Pinot y Guillaume Martin, han pedido desde entonces que se prohíban las cetonas, mientras que otros las defienden y creen que son eficaces, a pesar de la falta de pruebas médicas claras.

La UCI emitió un “aviso de no recomendación” en 2021, pidiendo a los ciclistas y equipos que no utilizaran las cetonas, aunque no llegó tan lejos como para prohibir su uso. Wada también ha optado por no prohibir las cetonas, a pesar de las dudas sobre su uso a largo plazo y sus efectos secundarios.

“Las cetonas son una zona gris en el ciclismo. No es bueno para la credibilidad y el atractivo de nuestro deporte”, dijo Bernaudeau. ciclismonoticias en el campo de entrenamiento de TotalEnergies en España.

“Todo el mundo sabe que se utilizan cetonas en varios equipos, pero nadie sabe qué son realmente. Es irónico. Los equipos que dicen que toman cetonas fingen que no mejoran el rendimiento. Entonces, ¿por qué se los llevan?

La UCI anunció que estaba investigando el efecto de las cetonas en un estudio, pero el informe final, que debía publicarse en 2023, se ha pospuesto en numerosas ocasiones. El profesor Xavier Bigard, director médico de la UCI, reconoció a L’Equipe que sería “complicado” prohibir las cetonas.

Bernaudeau quiere que la UCI sea más proactiva con respecto al complemento.

“La UCI no está actuando como un organismo rector”, dijo Bernaudeau, sugiriendo que “la UCI debería seguir las recomendaciones del MPCC”.

“El MPCC presionó a la UCI para que prohibiera el Tramadol. Ahora es un buen momento para resolver el caso de las cetonas”.

Bernaudeau cree que prohibir el uso de cetonas podría evitar posibles riesgos para la salud a largo plazo y mejorar la imagen del ciclismo profesional ante los patrocinadores.

“Me encuentro con bastantes directores ejecutivos que están preocupados por las cetonas, directores ejecutivos de empresas muy, muy importantes en Asia, que son estrictos con las reglas, la ética y la transparencia”, dijo Bernaudeau.

“El ciclismo tiene el potencial de ser el deporte número uno del mundo, pero no tiene patrocinadores globales reales”, añadió Bernaudeau, destacando cómo Richard Plugge luchó por encontrar nuevos patrocinadores a pesar de que Jumbo-Visma ganó las tres Grandes Vueltas en 2023.

“Lamento que no puedan encontrar patrocinadores más importantes. No tengo nada en contra de ellos, sólo me gustaría que el equipo más grande tuviera los patrocinadores más importantes”.

Bernaudeau dijo que se siente “afortunado” de tener uno de los patrocinadores más ricos del pelotón, a pesar de que su equipo no tiene el presupuesto más alto.

Total fue clasificada como la 21.ª empresa más grande del mundo según los ingresos de Fortune Global 500, con ingresos de 263.300 millones de dólares en 2022 y más de 100.000 empleados en 130 países.

El equipo TotalEnergies compite a nivel ProTeam y cuenta con invitaciones comodín para el Tour de Francia y otras carreras importantes.

“TotalEnergies entró en el ciclismo cuando compraron a mi antiguo patrocinador Direct Energie en 2019”, explicó Bernaudeau.

“Siento una gran responsabilidad hacia ellos. La junta directiva es muy sensible a las cuestiones éticas y es fantástico tener patrocinadores con valores sólidos”.

Como después del dañino escándalo de dopaje del Festina Affair de 1998 y la confirmación del uso generalizado de EPO en el ciclismo profesional, Bernaudeau cree que “es hora de que los patrocinadores desempeñen un papel en el ciclismo limpio”.

“Tienen el poder de decirle a los jefes de equipo y a los ciclistas que dejen de usar cetonas”, dijo Bernaudeau.