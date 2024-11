Aunque los cambios en la normativa hacen que las cosas sean cada vez menos impermeables, en términos generales no es tan malo como parece.

Mi principal objetivo cada temporada es brindarte los mejores consejos sobre cómo mantenerte seco en la bicicleta. Mi guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables se deriva de haber encontrado más de 50 chaquetas en mi escritorio en los últimos tres años. Después de haber probado tantas, estoy en una posición bastante buena para decir con confianza que las chaquetas impermeables, no sólo en el ciclismo, están empeorando.

Esto se debe casi totalmente al cambio de regulaciones. El futuro de la ropa impermeable es un mercado libre de PFAS -o los llamados “químicos eternos”- y si bien esto es mejor para el medio ambiente, es peor para mantenerse seco. He escrito extensamente sobre la química detrás de estos cambios, pero en términos simples, para los propósitos de este artículo, la clave es que el flúor está siendo eliminado de la fabricación. Eso significa que no habrá más membranas de PTFE y que los tratamientos repelentes al agua duraderos (DWR) son cada vez menos D y también menos WR.

Telas impermeables explicadas: ¿Qué son y cómo funcionan?

Gore-Tex es la mayor víctima de todo esto, ya que la marca había construido su reputación en torno a la membrana de PTFE, y he visto un cambio bastante gigante desde Gore en la industria del ciclismo hacia Pertex Shield. Tiene un rendimiento excelente, como lo demuestran chaquetas como Maap Atmos y Albion Zoa Rain Shell, pero cuando comparo lo mejor de las prendas modernas sin PFAS con chaquetas como la Rapha Pro Team Gore-Tex que pronto será prohibida, y especialmente con Cosas como chaquetas Shakedry viejas, simplemente no son tan buenas.

La repelencia al agua no puede resistir tanta y, como tal, se mojan más rápido y no respiran tan bien. Hablando con Rapha en el lanzamiento de su última chaqueta Gore-Tex sin PTFE, me dijeron rotundamente que la última tecnología simplemente no puede igualar los tratamientos DWR a base de flúor de la vieja escuela y las membranas de PTFE.

Si vives en un lugar húmedo, y especialmente si estás comprando una chaqueta impermeable nueva, esto puede parecer una lluvia de malas noticias. Bueno, estoy aquí para darle un giro más positivo a las cosas con siete razones por las que en realidad no importa.

Resulta que el ácido perfluorooctanoico, utilizado en la fabricación de membranas de PTFE, no es tan bueno para el medio ambiente.

Es mejor para el medio ambiente.

Creo que probablemente todos estemos de acuerdo en que este es el más importante. Mantenerse seco mientras andas en bicicleta es un esfuerzo excelente, y me lo tomo muy en serio, pero si lo comparamos con el daño potencial que la fabricación con PFAS puede causar al medio ambiente, en realidad no es tan grande pedir una ligera caída en el rendimiento. Podría pasar horas explicando por qué el flúor = malo, pero lo más fácil y divertido que puedo hacer (además de leer mis otros artículos sobre el tema) es ver la película de 2019 Dark Waters, protagonizada por Mark Ruffalo. Además de ser una película excelente, encuadra perfectamente el discurso moderno sobre las PFAS y por qué es necesaria su eliminación de la cadena de suministro.

No estoy diciendo que haya nada intrínsecamente inseguro en el uso de tecnología resistente al agua antigua, así que no se preocupe por ese aspecto. Yo todavía lo uso y seguir usando prendas que ya tienes es la forma más sostenible de hacerlo.

Las chaquetas nuevas no son tan buenas, pero eso no significa que sean malas. Tomemos como ejemplo el Albion Zoa. Es una chaqueta que no tendría ningún reparo en usar mientras salgo a dar un paseo por la costa en una tormenta atlántica. Sigue siendo un equipo fenomenalmente capaz, y solo requiere una revisión más regular para que siga funcionando al máximo.

El ciclismo a menudo recibe un pase en los frentes medioambientales porque es un “transporte ecológico”, y esto parece cubrir todo tipo de pecados, así que, aunque lamento la desaparición de impermeables realmente increíbles, me alegra poder mojarme un poco de vez en cuando por la causa.

Lidiar con el calor es mucho más preocupante hoy en día que con la lluvia, especialmente en el pelotón profesional.

va a llover menos

Según el Instituto Scripps de Oceanografía, UC San Diego:

“Para finales del siglo XXI, algunas partes del mundo pueden esperar hasta 30 días más al año sin precipitaciones”.

Hay que decir que estas áreas no incluyen a Gran Bretaña, y parece que aquellos de nosotros que estamos encaramados en una pequeña isla en el Atlántico norte vamos a ver más lluvia. Pero las áreas con clima mediterráneo, que incluyen lugares como California y las naciones mediterráneas, así como América Central y lugares como Indonesia, verán menos días de lluvia al año.

Esto no significa necesariamente menos lluvia, pero se predice que la lluvia que cae ocurrirá en períodos de tiempo reducidos, lo que hace que evitar los aguaceros sea mucho más fácil.

Si bien puede parecer contradictorio, los impermeables funcionan mejor bajo una lluvia intensa que bajo llovizna.

La lluvia es más intensa, lo que en realidad es mejor.

Esto puede parecer contradictorio, pero al hablar con el Dr. Mark Taylor, investigador de la Universidad de Leeds, que se especializa en ropa impermeable (y dirige la sala de lluvia del departamento textil para probar dicha ropa), descubrí que hacer que una chaqueta impermeable funcione bajo un aguacero En realidad es relativamente fácil, mientras que conseguir que uno funcione con niebla o llovizna es casi imposible.

Todo se reduce a la energía cinética. Las gotas de lluvia gigantes y de alta energía, como las que se encuentran en un chaparrón en América del Norte, tienen tanta energía cinética que básicamente simplemente rebotan. La niebla, la llovizna o incluso la niebla (algo real, te lo puedo asegurar) se depositan suavemente en tu chaqueta y son mucho más difíciles de limpiar para un DWR.

El cambio climático significa que en general habrá más lluvias intensas en términos generales. Si bien puede parecer desalentador salir en medio de un diluvio absoluto, su chaqueta impermeable probablemente funcionará mejor que en un día lluvioso.

La previsión meteorológica es mucho mejor.

Al alcance de cada uno de nuestros dedos, gracias a los teléfonos inteligentes y las supercomputadoras que hacen el pronóstico real, tenemos información meteorológica minuto a minuto. Ya no tenemos que salir a dar un paseo y esperar lo mejor, podemos averiguar antes de partir cuáles son las posibilidades de lluvia.

Regularmente he retrasado un viaje o lo he adelantado para alcanzar una agradable ventana de clima seco. Hasta cierto punto, ahora podemos elegir nuestras propias condiciones climáticas, y la otra cara, al menos para mí, es que si necesito salir y probar otra chaqueta impermeable, puedo planificar mi día cuando sea necesario. es va a llover, en lugar de cuando no lo hará.

Trabajar es más flexible ahora

De la mano de una mejor previsión meteorológica va una cultura laboral cambiante. Admito que soy un chico de los medios amable, mimado, que trabaja desde casa y, como tal, tal vez no sea representativo en absoluto, pero el panorama post-Covid nos ha visto trabajar de forma remota durante más tiempo y, a menudo, esto sucede. con la aceptación de horarios de trabajo más flexibles también. Si va a hacer sol a la hora del almuerzo y lloverá después del trabajo, entonces puedo simplemente montar a la hora del almuerzo cuando hace buen tiempo y trabajar más tarde cuando es completamente miserable.

Ahora que las chaquetas soft y pseudo softshell como la Gabba R se están volviendo tan buenas, están tomando mucha ventaja de las chaquetas hardshell de la vieja escuela.

Los softshell son mejores

Algo que ha ocurrido a raíz de la prohibición de las PFAS es un mayor enfoque de los consumidores en la transpirabilidad y menos en ser la opción más impermeable. Esto ha significado que la chaqueta softshell, normalmente reservada para ciclistas duros con frío y lluvias ligeras, también ha mejorado. La Castelli Perfetto RoS 2 de mi guía de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno es un excelente ejemplo de esto, e incluso volviendo a mi Castelli Gabba original, hay condiciones que puede soportar y que proporcionan un cruce significativo con las chaquetas impermeables.

Las líneas se están desdibujando aún más con chaquetas sin PFAS como la nueva Castelli Gabba R, que es impermeable hasta cierto punto, pero tiene un énfasis mucho mayor en la transpirabilidad, y he descubierto que es útil en una gama bastante asombrosa de condiciones siempre y cuando tengas las capas base correctas. En total, si bien los impermeables pueden estar empeorando, los softshells ciertamente están empeorando.

Aunque trabajo duro para crear un banco realmente sólido de consejos sobre chaquetas impermeables, andar en interiores ha acabado con la conducción bajo la lluvia para muchos ciclistas.

El ciclismo indoor es genial ahora

Ésta es quizás la pieza más grande del rompecabezas. Si bien he sido abstinente con respecto a Zwift y otras aplicaciones de interior durante años, he cedido este año y no estoy ciego al hecho de que la cantidad de personas que viajan en interiores es enorme. Con el ciclismo indoor tan bien atendido hoy en día gracias a los mejores entrenadores inteligentes y una gran cantidad de hardware asociado, las razones para salir cuando el clima es realmente terrible son pocas y espaciadas.

Tengo en mi poder quizás la chaqueta ciclista más extrema jamás fabricada. La piel exterior es Gore-Tex Shakedry, el interior está forrado con aislamiento polar Polartec Alpha High Loft e incluso tiene una capucha y un protector facial incorporados. Se utiliza en promedio una vez al año, sobre todo para justificar que ocupe una cantidad nada despreciable de espacio en el riel de la ropa, y para ser honesto, cuando las opciones son “salir bajo una lluvia helada y viento fuerte durante unas horas” o “saltar en el entrenador y ver tres o cuatro episodios de Peep Show', la elección es cada vez más difícil de hacer.

Sí, las chaquetas impermeables están empeorando, pero incluso con una zapatilla inteligente y económica, los momentos en los que es absolutamente necesario montar en bicicleta con un clima terrible son muy limitados.