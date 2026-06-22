El equipo ADQ de los Emiratos Árabes Unidos solicita información que conduzca a la recuperación de una bicicleta distintiva

El equipo ADQ de los Emiratos Árabes Unidos ha pedido ayuda al público para encontrar las Colnago Y1R de Paula Blasi después de que fueran robadas del área cerca del final de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Feminas en Santa Susanna, España, el viernes.

Después de que Blasi terminara 32º en la etapa detrás de la ganadora Nienke Veenhoven (Visma-Lease a Bike), su bicicleta desapareció del estacionamiento donde se reunieron los equipos después de la carrera.

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