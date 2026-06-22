El equipo ADQ de los Emiratos Árabes Unidos solicita información que conduzca a la recuperación de una bicicleta distintiva

El equipo ADQ de los Emiratos Árabes Unidos ha pedido ayuda al público para encontrar las Colnago Y1R de Paula Blasi después de que fueran robadas del área cerca del final de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Feminas en Santa Susanna, España, el viernes.

Después de que Blasi terminara 32º en la etapa detrás de la ganadora Nienke Veenhoven (Visma-Lease a Bike), su bicicleta desapareció del estacionamiento donde se reunieron los equipos después de la carrera.

“El robo se produjo poco después de la meta de la etapa en el aparcamiento adyacente al hotel del equipo y a la zona de meta, donde varios equipos estaban reunidos después de la carrera”, escribió el equipo en un comunicado de prensa.

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“La bicicleta es una Colnago Y1R distintiva que presenta los colores oficiales y las especificaciones de carrera del UAE Team ADQ, lo que la hace altamente identificable y extremadamente difícil de revender”.

Blasi, de 23 años, reciente ganadora del Tour Féminin des Pyrénées y de la Vuelta España Femenina, es una de las grandes estrellas en ascenso del pelotón femenino.

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Los eventos ciclistas profesionales han sido blanco de ladrones de bicicletas en toda Europa en los últimos años, y el equipo masculino Visma-Lease a Bike perdió 18 bicicletas en la Vuelta a España del año pasado.

Unos días más tarde, en Francia, el equipo TotalEnergies se quedó sin 20 bicicletas en el Tour Poitou-Charentes. Ese robo se produjo tras un descarado robo de 11 bicicletas del equipo Cofidis en el Tour de Francia, pero fueron recuperadas posteriormente.

Pero entonces, dos semanas después, el equipo femenino de Cofidis se convirtió en el objetivo, con 11 de sus bicicletas Look tomadas durante el Baloise Ladies Tour en Bélgica.

El equipo de Blasi dice que han informado del incidente a las autoridades españolas y se ha abierto una investigación, pero han pedido ayuda al público.

“El equipo ADQ de los EAU pide amablemente a la comunidad ciclista y al público que informen cualquier información relevante o avistamiento de la bicicleta a las autoridades locales”, escribieron.

“Agradecemos el apoyo y la colaboración de todos los involucrados”.