Elisa Longo Borghini por fin se pone la camiseta arcoíris gracias a un buen trabajo en equipo

Era el momento de que Italia brillara en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, y los tres hombres y tres mujeres en la contrarreloj por equipos de relevos mixtos lograron el tan esperado oro en la séptima edición del evento en Montreal el martes.

Ponerse la camiseta arcoíris fue un momento especialmente conmovedor para Elisa Longo Borghini, la miembro más veterana del equipo, después de 14 visitas anteriores al Campeonato Mundial.

“Estoy muy emocionado en este momento porque es algo que hemos estado persiguiendo durante mucho tiempo y finalmente pudimos lograrlo hoy”, dijo Longo Borghini. “Es mi primera camiseta arcoíris y tengo que decir que es muy especial usarla. Así que sí, ¡hoy es un buen día!

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“Siempre creí en el equipo. Es muy especial compartir esta emoción con estos niños y niñas, y estoy muy orgulloso de ellos.

Italia fue el más rápido después de la etapa masculina, gracias en parte a Filippo Ganna, medallista de plata en la contrarreloj individual del domingo, pero dio crédito a sus dos compañeros Mattia Cattaneo y Matteo Sobrero.

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“Desde el comienzo del año, sabíamos que teníamos esta carrera en la que podíamos hacerlo muy bien”, dijo Ganna.

“Desafortunadamente, (Edoardo) Affini necesitaba estar aquí, pero estaba enfermo. Matteo estaba súper preparado para esta carrera y lo demostró hoy. Tuvo súper piernas en la final, especialmente en la última semana”.

“Seguro que fue el grupo, porque muchas veces he llegado segundo o tercero. No fue fácil ser resiliente e intentar mantener este resultado, pero sí, estamos contentos y ahora intentamos celebrar juntos el primer arcoíris”.

Longo Borghini también quedó impresionada con sus compañeras de equipo Monica Trinca Colonel y Vittoria Guazzini, que trabajaron juntas sin problemas.

“Para nosotros era muy importante tener una buena sinergia entre nosotros, buenos cambios y un buen ritmo. Teníamos a Vittoria, su tarea era recorrer el último kilómetro hasta la última curva, y yo tenía que hacer la última parte cuesta arriba hasta la línea de meta”.

Para Ganna, el oro no necesariamente compensa la plata en la contrarreloj individual, pero fue un resultado bienvenido.

“Son dos medallas diferentes; son dos disciplinas diferentes”, dijo Ganna. “Obviamente vine aquí para mi contrarreloj individual, pero Remco fue súper rápido, un súper buen tipo y su actuación fue súper buena. Di mi máximo. Pero hoy fue otra carrera. Hemos estado pensando en esta carrera desde ayer, y tomar la camiseta fue súper, súper lindo”.