Elisa Longo Borghini por fin se pone la camiseta arcoíris gracias a un buen trabajo en equipo

Era el momento de que Italia brillara en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, y los tres hombres y tres mujeres en la contrarreloj por equipos de relevos mixtos lograron el tan esperado oro en la séptima edición del evento en Montreal el martes.

Ponerse la camiseta arcoíris fue un momento especialmente conmovedor para Elisa Longo Borghini, la miembro más veterana del equipo, después de 14 visitas anteriores al Campeonato Mundial.

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