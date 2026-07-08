“Tomaremos una decisión al final del día”, dice el gobernador regional

En una situación sin precedentes, las dos próximas etapas del Tour de Francia podrían cancelarse debido a incendios forestales y altas temperaturas por primera vez en la historia de la carrera.

Un incendio forestal se declaró el sábado por la noche en el departamento de Pirineos Orientales, destino de la tercera etapa hacia Les Angles. Unos 700 bomberos se han movilizado para combatir el incendio forestal de Trévillach, a unos 60 kilómetros al este de Les Angles.

“El incendio ha vuelto a estallar y se están movilizando todos los recursos para contenerlo”, afirmó el gobernador regional Pierre Regnault de la Mothe, según informó Oeste-Francia.fr. El incendio ha obligado al cierre de la carretera departamental 66, una ruta importante entre la costa y la meta de etapa del Tour de Francia del lunes.

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“Está cerrada, en primer lugar, porque es necesario facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. En segundo lugar, es necesario preservar la seguridad de los propios usuarios de la vía”, afirmó Regnault de la Mothe.

La posibilidad de que la etapa del Tour de Francia se realice o no se decidirá de forma inminente, añadió.

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“Este es un asunto en el que estamos trabajando esta tarde. Podremos tomar una decisión al final del día”.

La situación podría verse favorecida por la disminución del viento, lo que podría ayudar a los bomberos a controlar el incendio.

“Mañana por la mañana debería haber una pausa. Y esperamos que esta tarde podamos avanzar en los flancos del fuego e intentar mantenerlos un poco más de tiempo que hoy”.

El incendio no es la única gran preocupación de la carrera: la previsión meteorológica para la etapa del martes entre Carcassonne y Foix podría ser la primera en ser cancelada debido a una alerta meteorológica de Código Rojo.

Se espera que las temperaturas en la región alcancen un máximo de 41°C (101°F), lo que podría exceder el límite establecido por el Ministerio del Interior francés para la realización segura de eventos deportivos al aire libre.

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“Como medida excepcional y en consulta con el organizador y todas las partes interesadas, se podrá decidir cancelar una etapa cuando las condiciones sanitarias o operativas ya no nos permitan garantizar simultáneamente la seguridad de los espectadores, del personal movilizado y la continuidad de la respuesta a las emergencias de la población”, indicó el Ministerio a los prefectos franceses que acogen el Tour de Francia este fin de semana.

Según los informes, el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, dijo que la carrera está monitoreando la situación. Las reglas de la UCI permiten varias medidas bajo su Protocolo de Alta Temperatura, incluido cambiar los horarios de inicio, neutralizar partes de la etapa o cancelar.

La etapa 4 pasa directamente por la región de Occitania, que sufre una grave sequía con varios incendios forestales más pequeños que obligan a evacuaciones y cierres de carreteras.

Incluso si la ruta del Tour de Francia no se ve directamente amenazada, la presión sobre los servicios de emergencia podría agotar los recursos disponibles para la carrera.

Estén atentos a ciclismonoticias para obtener actualizaciones sobre esta situación en desarrollo.