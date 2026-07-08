“Tomaremos una decisión al final del día”, dice el gobernador regional

En una situación sin precedentes, las dos próximas etapas del Tour de Francia podrían cancelarse debido a incendios forestales y altas temperaturas por primera vez en la historia de la carrera.

Un incendio forestal se declaró el sábado por la noche en el departamento de Pirineos Orientales, destino de la tercera etapa hacia Les Angles. Unos 700 bomberos se han movilizado para combatir el incendio forestal de Trévillach, a unos 60 kilómetros al este de Les Angles.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: