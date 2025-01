Ergonomía de la palanca de cambios para imitar a Red, pero sin componentes XPLR ni imágenes de bielas

Las imágenes publicadas hoy en el popular foro WeightWeenies muestran que un nuevo grupo SRAM Force AXS está en camino, o al menos en desarrollo. Han aparecido imágenes que apuntan a un cambio radical en la ergonomía de la palanca de cambios, para alinear el grupo de segundo nivel mucho más con el grupo Rojo tope de gama de la marca estadounidense.

También hemos visto imágenes de rotores de freno y desviadores actualizados y, curiosamente, la inclusión de un Hammerhead Karoo, a pesar de que no aparecen imágenes de un nuevo juego de bielas, lo que sugiere que uno puede incluirse con la compra de un grupo, o incluso instalarse en bicicletas completas. como es el caso de la última versión de SRAM Red AXS.

Profundicemos en lo que sabemos y, quizás lo más importante, en lo que aún no sabemos.

Grupo SRAM Force AXS

Cambiadores drásticamente diferentes

El cambio de la generación anterior de SRAM Red a la actual fue drástico en un área clave: las palancas de cambio. Los capós de la palanca de cambios sufrieron una transformación, mejorando en nuestra experiencia tanto la ergonomía como el rendimiento de frenada. Todavía tenemos que ver los diagramas internos de las nuevas palancas de cambio Force inéditas, pero es una suposición relativamente segura que los componentes internos de frenado tendrán un diseño similar al de Red, lo que casi con seguridad le dará al grupo puntos similares con los consumidores.

Las nuevas palancas de cambio Force también parecen tener el mismo puerto de ajuste de alcance en la parte frontal de la palanca, lo que será beneficioso para los ciclistas con manos más pequeñas. Los capós en sí parecen mucho más largos y delgados que las palancas de cambio Force AXS actuales, y esto puede tener consideraciones de ajuste de la bicicleta, lo que resulta en un alcance general más largo en comparación con el grupo anterior.

Son, no hace falta decirlo en este momento, inalámbricos y electrónicos.

Los desviadores, de la misma manera que sucedió con la última versión de Red, muestran pocos cambios. De hecho, salvo por un cambio en la ubicación del logotipo, el desviador delantero parece casi idéntico a la generación actual de SRAM Force.

El desviador trasero (suponemos) ha perdido algunos gramos, o al menos ha perdido algo de material en las placas del paralelogramo gracias a la adición (o resta) de algunas secciones recortadas. Esto, nuevamente, parece reflejar el diseño del desviador Red actual, e incluso las ruedas jockey se han actualizado a unidades más esqueléticas, al estilo Red, en un esfuerzo por ahorrar gramos.

Mientras hablamos de ahorro y cambio de peso, también parece que la nueva Force incluirá una cadena superior plana pero con las placas exteriores mecanizadas con huecos.

Ajustes en la pinza de freno

Esta actualización de Force no sigue por completo el manual de Red. Si bien Red pasó a los rotores Paceline X, este Force parece estar usando los rotores no flotantes Paceline estándar. Los Callipers, de la misma manera, no están tan mecanizados como sus homólogos rojos, y tampoco están pulidos, conservando el gris oscuro oscuro y brillante del resto del grupo.

¿Inclusión de Hammerhead Karoo?

Algo inusual con SRAM Red fue que el grupo incluía un Hammerhead Karoo 3, y estas imágenes sugieren que será lo mismo para el último Force.

Hammerhead ahora forma parte de la familia ampliada de SRAM, junto con marcas como RockShox y Zipp, por lo que quizás tenga sentido que la marca utilice esta táctica para lograr una mayor participación de mercado y alterar el dominio de Garmin y Wahoo sobre los mejores ciclocomputadores. segmento.

Sin casete, sin bielas, sin grava

Y ahora a las cosas de las que no tenemos ni idea. Para empezar, no sabemos nada sobre un casete nuevo. Si bien es muy posible que pueda saltar a 13 velocidades, es muy poco probable que SRAM implemente esa tecnología en algo que no sea sus grupos Red inicialmente.

Del mismo modo, no tenemos imágenes del juego de bielas, por lo que las especulaciones sobre 1x o 2x se quedarán en eso. SRAM es un campeón del sistema 1x, tanto dentro como fuera de la carretera, por lo que se espera que se mantenga la compatibilidad nativa con 1x.

Lo que también falta es algún indicio sobre las capacidades de grava. El último Sram Red AXS tiene un grupo hermano, o grupo parcial, en forma de SRAM Red XPLR AXS, pero no se lanzó al mismo tiempo, por lo que es posible, tal vez incluso probable, que lo veamos más adelante en el futuro. línea. Pase lo que pase, por supuesto, mantendremos nuestros oídos atentos y lo mantendremos informado.