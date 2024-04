En la mayoría de las cosas en la vida, optimizar una función significa que otras funciones quedan atrás. Cuando se trata de bicicletas no eléctricas, la elección suele ser entre optimización aerodinámica o ligereza. Pero ¿qué pasa con las bicicletas eléctricas? ¿Existe una compensación por ser liviano?

La respuesta es tanto un sí como un no. Todo depende de cómo mires las cosas. Si esperas una bicicleta eléctrica de clase 3 de estilo americano con una batería grande y un par enorme, no la encontrarás. Siempre que establezca expectativas de que lo que es posible es una asistencia ligera y una batería más pequeña, no habrá ningún inconveniente real en utilizar la luz.

Sin embargo, que no haya ningún inconveniente en el rendimiento no significa que no haya ningún inconveniente. La única gran desventaja cuando se opta por un peso ligero es el precio. Cuando se trata de bicicletas, eléctricas o no, si quieres una bicicleta ligera, será más cara. Las bicicletas eléctricas no son inmunes a esta misma ecuación.