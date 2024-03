Nueve brillantes gafas de ciclismo para ciclistas que cuidan su presupuesto

Las gafas de ciclismo son un elemento básico del guardarropa de cualquier ciclista. Honestamente, he perdido la cuenta del número que he probado ahora, son fácilmente más de 50 y los mejores figuran en nuestra guía de las mejores gafas de ciclismo. Sin embargo, si estás aquí, significa que no quieres desembolsar cientos para proteger tus ojos del sol, el viento y la lluvia.

Por suerte para ti, gracias a la tecnología de goteo, hay un montón de gafas de ciclismo realmente excelentes que no te costarán mucho dinero. Todo lo incluido en esta guía tiene un PVP de menos de £60 (aproximadamente $75 al precio actual) y todo le resultará muy útil. Muchos también tienen descuentos frecuentes, lo que los convierte en auténticas gangas.

Puede ser incluso más barato, pero me he quedado con pares que son realmente buenos, con lentes protectores grandes y características que imitan a los de mayor precio.

Las mejores gafas de ciclismo baratas que puedes comprar hoy

Cómo elegir las mejores gafas de ciclismo baratas

Hay muchas opciones económicas en el mundo de las gafas de ciclismo, entonces, ¿cómo se separa el trigo de la paja? Bueno, me encantaría usar todos los pares de esta guía, pero si estás atrapado entre opciones, he hecho todo lo posible para responder cualquier pregunta que puedas tener a continuación.

¿Merecen la pena las gafas de ciclismo? ¿Por no usar nada en absoluto? Sí. ¿Usar demasiado gafas de sol normales? También si. Las gafas de ciclismo parecen un poco extrañas, especialmente las opciones modernas de monolente gigante, pero por un precio relativamente pequeño encontrarás que tus ojos están mucho mejor protegidos del sol y, lo que es más importante, del viento y las salpicaduras. Verás mejor y, por tanto, conducirás de forma más segura.

¿Por qué son tan caras las gafas de ciclismo? Esperemos que los de esta guía no lo sean, pero es una pregunta justa cuando tienes algunos modelos que cuestan $400. Además de tener que cumplir con las regulaciones de bloqueo de rayos UV, las gafas de ciclismo de todos los precios deben permanecer en su lugar cuando estás sudando, a veces en terrenos accidentados, y proporcionar un campo de visión puro e idealmente libre de distorsiones. Además, deben pesar lo menos posible. Hay mucho más en ellos en comparación con un par de gafas de sol de moda estándar.

¿Cuál es la diferencia entre gafas de ciclismo caras y baratas? Las opciones más caras hacen el mismo trabajo, pero todo es un poco mejor. Suelen agarrarse mejor, ser más cómodos, pesar menos y estar fabricados con un estándar más alto. Sin embargo, lo más importante es que las lentes suelen ser superiores. Las lentes de ciclismo modernas y de alto rendimiento se pueden usar en una amplia gama de condiciones, y mis favoritas (Oakley Prizm Road) se pueden usar desde la luz del sol hasta el anochecer. Las lentes más baratas son menos polivalentes, pero para contrarrestar esto, muchas también vienen con una lente transparente de repuesto. Los Victory Chimps que obtuvieron los primeros puestos en esta guía vienen no con uno, sino con tres lentes de repuesto. Hemos cubierto este tema con más profundidad, así que consulte nuestra función de gafas de ciclismo baratas o caras para obtener más información.

¿Qué color de lentes necesito? Cada marca tendrá diferentes colores para diferentes condiciones, por lo que no es tan simple como rojo=soleado. Consulte los detalles del modelo individual, pero como regla general los lentes espejados rojos y dorados son los más oscuros; para los días más soleados, los lentes grises son más polivalentes y los lentes teñidos de naranja son mejores en condiciones de poca luz. Muchas lentes modernas, incluso a nivel económico, combinan un tinte base naranja con un revestimiento de espejo menos transmisivo para contrastar las lentes más oscuras y hacerlas más utilizables en una gama más amplia de condiciones.

¿Por qué las gafas de ciclismo son tan grandes? Cuanto más grande sea la lente, mayor será su campo de visión, en pocas palabras. Una vez que hayas probado unas enormes lentes para montar en bicicleta, es difícil volver atrás y empezarás a notar cuando las monturas o los bordes de las lentes se asientan en la línea de tus ojos. La lente más grande también significa que es menos probable que el viento moleste tus ojos, lo que resulta muy útil cuando estás acelerando en un descenso; no querrás tener los ojos llorosos allí, eso es seguro. Tenga en cuenta que si tiene una cara pequeña (como la mía), es más probable que las gafas realmente atascadas comiencen a enredarse en el borde del casco, lo que puede ser realmente molesto.