Las mejores gorras de ciclismo pueden añadir estilo y mantenerte cómodo en diversas condiciones climáticas.

La gorra de ciclismo o ‘casqueta’ tiene profundas raíces en el ciclismo y, al igual que los timbres o los guantes de ciclismo, su diseño y estilo se han mantenido prácticamente sin cambios durante décadas.

Los ciclistas han usado durante mucho tiempo una gorra de ciclismo para proteger sus cabezas de los rayos del sol (esto era más común en la era anterior al casco), absorber algo de sudor en los días calurosos y agregar algo de calor en invierno. Cuando la visera de una gorra se usa apuntando hacia abajo, hace un gran trabajo al mantener la lluvia alejada de los ojos y también de la cara.

La seguridad es ahora una parte más importante del pensamiento cotidiano y los cascos se usan casi universalmente, y la tecnología incluida en los mejores cascos para bicicletas de carretera no solo protege tu cerebro sino que también contribuye a tu rendimiento. Pero todavía hay un lugar para las gorras de ciclismo y siguen siendo un kit de ciclismo útil.

He incluido una variedad de gorras aquí; Debería haber algo para la mayoría de los ciclistas y para cada temporada. Mi principal consejo sería invertir en una gorra impermeable si aún no tienes una. Marcan una gran diferencia cuando conduces bajo la lluvia y te hacen sentir mucho más cómodo. Realmente no puedes equivocarte con una gorra. Busque lo que crea que necesita, en el estilo que le guste, tome una medida precisa de la cabeza si la gorra es del tamaño adecuado y listo. Dirígete al final de la página si necesitas más información de nuestra sección de instrucciones.

Las mejores gorras de ciclismo disponibles en la actualidad

Gorras de verano

Gorras impermeables

Gorros de invierno

Opciones alternativas

Como escoger

¿Cómo elijo una gorra de ciclismo? Este es realmente simple. Encuentre una gorra que le guste y que esté dentro del rango de presupuesto planificado. Hay una gama de colores y estilos para todos los gustos, incluidas versiones modernas de gorras de ciclismo clásicas de equipos famosos. Algunas gorras vienen en diferentes tamaños, aunque la mayoría son de talla única, así que mide si este es el caso. Intente andar con su gorra y vea qué funciona y es más cómodo para usted: hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo. Siempre puedes quitártelo y guardarlo en un bolsillo si es necesario.

¿Cómo se lleva una gorra de ciclismo? Puedes usar una gorra de ciclismo de diferentes maneras. Asumiremos que hoy en día la mayoría de los ciclistas usan el suyo debajo del casco. Puedes usar la visera de tu gorra hacia adelante con la visera apuntando hacia arriba o hacia abajo. Si está lloviendo, apúntelo hacia abajo, realmente ayuda a mantener la lluvia fuera de su cara y ojos. También puedes llevarlo con la visera hacia atrás. Esto solía ser popular entre los contrarrelojistas que no usaban casco aerodinámico en el pasado. A veces, los ciclistas también viajan con una gorra en el bolsillo del maillot para ponérsela en la cafetería o en la parada para almorzar. Útil si estás sentado afuera bajo el sol o simplemente le das estilo. También existe un gran debate sobre cómo se debe llevar una gorra en la cabeza y, como muchas cosas en el mundo del ciclismo, esto se debe a la estética y al punto de vista. Aquí tenéis un divertido vídeo del ex campeón mundial italiano de carreras en ruta Gianni Bugno explicando cómo era su estilo a la hora de llevar gorra. Miguel Indurain también era famoso por la forma en que llevaba una gorra cuando iba en bicicleta, luciendo particularmente elegante.

Indurain llevaba la gorra bien alta y con la punta hacia delante.

¿Usas gorras de ciclismo en verano? Sí. Algunos ciclistas también prefieren usar gorra cuando hace calor. Principalmente para usar la visera como protección adicional contra los reflejos del sol o para ayudar a absorber el sudor y mantener la cabeza un poco más cómoda. No existen reglas estrictas, prueba algunos paseos de verano con gorra y descubre qué funciona para ti.

¿Son útiles las gorras de ciclismo en interiores? Llevar una gorra para una sesión de entrenamiento en interior puede ser una muy buena idea. Una gorra puede limitar la cantidad de sudor que corre por tu cara y tus ojos, etc. cuando trabajas duro. No tengo pelo y una gorra en el turbo ayuda a mantener el sudor fuera de mis ojos. Obviamente, una gorra más liviana será mejor en interiores, pero cualquier cosa funcionará.