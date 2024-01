Siempre que estén cubiertos con una capa protectora, como lo están algunas opciones de Silca y Park, no hay nada que sugiera que no debas utilizar palancas metálicas para neumáticos. Park Tool incluso fabrica un juego totalmente metálico de alta resistencia (el TL-5) para neumáticos muy resistentes, por lo que si es una herramienta diseñada para un trabajo, no debe preocuparse.

El objetivo principal de usar una palanca de neumáticos de metal es aumentar la resistencia, pero todavía tengo que encontrar una combinación de llanta y neumático que el Rim Stix de plástico no pueda manejar, y dado que he estado probando ruedas y neumáticos este año, Lo he intentado mucho.