Los obstáculos logísticos y las consideraciones sobre el desarrollo de los ciclistas se resolverán y la decisión probablemente se tomará en la primera mitad de 2024.

El domingo, las mujeres sub-23 se alinearán en la carrera de ruta en el Campeonato Nacional Australiano de Ruta de la Federación Universitaria, repartidas entre un campo de mujeres de élite, quizás por última vez. A partir de 2025, la categoría podría tener una carrera independiente.

“Fuimos uno de los primeros países en reconocer a las mujeres menores de 23 años y tener eso como podio, en el criterio, la contrarreloj y la carrera en ruta, y ese ha sido el caso desde hace varios años”, dijo el gerente general ejecutivo de AusCycling. El deporte, dijo Kipp Kaufmann ciclismonoticias mientras estaba en el Campeonato Nacional Australiano de Ruta en Ballarat. “Creo que fue un buen y orgulloso punto de partida”.

Sin embargo, es un viaje que parece requerir un paso más.

El primer Campeonato del Mundo de Ruta que incluyó un título femenino sub23 fue hace poco más de dos años, en 2022 en Wollongong, como carrera dentro de la carrera élite, tal como lo ha hecho en el Campeonato de Australia durante más de 15 años. Pero si bien el reconocimiento de un título femenino sub23 es un paso positivo (ya que los hombres sub23 llevan mucho tiempo teniendo un título y una carrera independiente tanto a nivel nacional como mundial), el formato de una carrera combinada sub23 y élite ciertamente tiene sus inconvenientes.

Para empezar, la foto preciada y rápidamente reconocida de levantar los brazos al aire en celebración mientras se cruza la línea primero no existe. De hecho, a veces es difícil para los corredores saber siquiera si han ganado hasta después del evento, ya que están dispersos dentro del campo combinado élite/Sub23, donde la batalla por el título élite a menudo supera cualquier otra consideración.

El Campeonato Mundial de Ruta se trasladará a un evento femenino sub-23 independiente en 2025. Kaufmann de AusCycling dijo que anunciará una decisión sobre si también hará el cambio el próximo año, en la primera mitad de 2024. Si es así, el stand- Solo la carrera femenina sub-23 se desarrollaría en conjunto con el traslado del Campeonato Nacional fuera de Ballarat por primera vez en casi 20 años.

“Es en esta transición que estamos haciendo que queremos que la carrera de ruta femenina sub 23, en particular, se convierta en una carrera independiente”, dijo Kaufmann.

Sin embargo, existen algunos desafíos y consideraciones importantes que abordar antes de que la posibilidad se convierta en realidad.

“Necesitamos hacer dos cosas: asegurarnos de que podemos lograr esto operativamente… y también asegurarnos de que sea la mejor opción desde la perspectiva del desarrollo del atleta y de la perspectiva del desarrollo del equipo”, dijo Kaufmann. “No quiero hablar sobre en su nombre, pero también haríamos esa participación de las partes interesadas como parte del proceso”.

Incluso si hay obstáculos en el camino con la logística, no parece que se permita que este sea un problema que frene el espectáculo.

“Probablemente no hayamos hecho esa parte de las partes interesadas porque aún no hemos superado la parte logística o los desafíos operativos”, dijo Kaufmann. “Pero el hecho de que tengamos desafíos operativos no significa que no debamos hacerlo.

“Encontramos formas de hacerlo con menores de 19 años, encontramos formas de hacerlo con el paraciclismo, encontramos formas de hacer todas esas cosas y, creo, ser líderes en ellas. Ciertamente necesitamos ser capaces de ser líderes entre las mujeres Sub 23”.

Hay 22 mujeres menores de 23 en la lista de salida para la carrera de ruta femenina combinada U23/élite del domingo, que tiene un total de 75 participantes. Ella Simpson reclamó el título de la carrera de ruta femenina U23 en 2023, cruzando la línea en el noveno lugar en la carrera combinada. Carrera sub-23/élite.