Las ruedas insignia de Campagnolo se actualizan para reducir la resistencia y el peso

Campagnolo ha actualizado sus juegos de ruedas Bora Ultra WTO y Bora WTO para reflejar las tendencias modernas en anchos de ruedas y neumáticos y mejorar la aerodinámica.

El Bora se lanzó por primera vez en 1994 y ha pasado por 10 generaciones anteriores, con la última actualización en 2021. Si bien esa actualización mantuvo el ancho interno de la llanta en 19 mm en las llantas de 45 mm y 60 mm de profundidad (y 21 mm en las llantas de 33 mm), La última actualización ve la llanta ampliada a 23 mm de ancho interno en todos los ámbitos, con perfiles de profundidad de 35 mm, 45 mm y 60 mm.

Campagnolo dice que este aumento de ancho le ha permitido optimizar aerodinámicamente los últimos juegos de ruedas para neumáticos de 28 mm, un tamaño de neumático que se ha convertido en el estándar de facto para muchas de las mejores bicicletas de carretera lanzadas recientemente.

También afirma tener un mejor soporte de los neumáticos, “control de trayectoria” y una mayor superficie de contacto con la carretera.

Se dice que los nuevos perfiles de llanta también ofrecen una reducción impresionante de la resistencia aerodinámica. Se afirma que con viento en contra esto asciende al 13%, mientras que con viento cruzado de 15 grados se dice que aumenta al 80%. No se indica a cuál de las profundidades de 35 mm, 45 mm y 60 mm se aplican estas cifras.

También hay una reducción de 100 gramos en el peso del título para el Bora Ultra WTO, a 1285 g, para la profundidad de 35 mm.

Tecnología de ruedas premium

Al igual que con el juego de ruedas Bora Ultra de la generación anterior, Campagnolo ha lanzado su mejor tecnología de ruedas a las nuevas ruedas Bora Ultra WTO. Esto incluye un acabado de carbono HULC sin laca en las llantas y cabecillas de radios internas Aero MoMag alojadas en asientos reforzados con fibra de vidrio. Los bujes incluyen rodamientos cerámicos CULT y la carcasa del buje delantero es de fibra de carbono en lugar de aleación.

Todas las ruedas nuevas solo tienen frenos de disco y están preparadas para usar sin cámara utilizando la plataforma de llanta 2-Way-Fit de Campagnolo, que puede funcionar sin cámara o con neumáticos clincher estándar y no necesita cinta adhesiva.

Las ruedas que no son Ultra Bora WTO no tienen tanta tecnología llamativa como los modelos Bora Ultra WTO. La llanta tiene el mismo perfil, pero no utiliza carbono HULC y está lacada. Las cabecillas de los radios son externas en lugar de internas, aunque se conserva el sistema 2-Way-Fit.

El buje delantero Bora es de aleación en lugar de carbono y los rodamientos son la oferta cerámica USB de Campagnolo en lugar de los rodamientos CULT.

Una cosa que no ha cambiado con respecto a las generaciones anteriores de Bora y Bora Ultra es el patrón de radios agrupados 2:1 en las ruedas delanteras y traseras, que según Campagnolo ayuda a igualar la tensión de los radios y mejora la rigidez de las ruedas, la transferencia de potencia y la comodidad de marcha. Las ruedas Bora Ultra WTO tienen siete grupos delante y detrás, mientras que las ruedas Bora WTO tienen ocho.

Las ruedas insignia de Campagnolo no son baratas. Espere pagar desde $ 2790 / € 2590 por las ruedas Bora WTO ‘estándar’ y $ 4090 / € 3690 por el juego de ruedas Bora Ultra WTO.