El traslado a Perth en 2025 tras dos décadas con rumbo fijo en Buninyong podría “arrojar un gato entre las palomas”

La señal de una nueva era para el ciclismo australiano se confirmó el lunes cuando AusCycling confirmó que el Campeonato Nacional Australiano de Ruta se celebraría en Perth durante tres años a partir de 2025.

En 2011, cuando el respetado ex organizador de la carrera John Craven le dijo al ahora retirado campeón de sprint Robbie McEwen que cabalgara “hacia el atardecer y dejara que los jóvenes se hicieran cargo” tras las objeciones al recorrido fijo y la ubicación del evento en Buninyong, los comentarios de Craven fueron incluso recogido por los principales medios de comunicación australianos obsesionados con el fútbol, ​​el rugby y el cricket.

El ex profesional Mark Renshaw creía que él y otros velocistas puros nunca tuvieron la posibilidad de ganar una camiseta verde y dorada en el circuito ondulado que se celebró en la región de Victoria. Finalmente, el velocista y el especialista líder dejaron de aparecer en el evento.

Las conjeturas sobre el curso y la ubicación de los títulos se convirtieron en un debate anual que se revisó cada enero pero nunca se actuó al respecto, hasta ahora. “Oeste es mejor”, publicó Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) en las redes sociales, refiriéndose a la declaración de la federación nacional.

La noticia hizo gracia especialmente a los de la aislada costa oeste de Australia, una zona que ha producido una vergonzosa riqueza ciclista, más recientemente en la forma del ganador del Giro de Italia de 2022, Hindley, el ganador de etapa del Tour de Francia, Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale ) y el reciente ganador del Tour Down Under, Sam Welsford (Bora-Hansgrohe).

Anticipándose al esperado anuncio, ciclismonoticias sondeó la opinión en el Tour Down Under masculino la semana pasada. Los defensores del cambio desde hace mucho tiempo también acogieron con agrado la medida, y el recientemente nombrado director deportivo del Astana Qazaqstan, Renshaw, dijo que estaba “muy retrasada”.

“Dada la naturaleza del deporte, es mejor que tengamos campos diferentes”, dijo. “Aún tendremos ganadores dignos cada año. Podrías correrlo en un aparcamiento y aún así hacer un buen campeonato. Creo que es genial que estén cambiando.

“Es bueno si una ubicación pudiera tenerlo durante tres años, para que al menos puedan obtener algo de tracción y luego construir el evento y tener un pico, y luego en una nueva ubicación”.

Para algunos dentro del pelotón, era un punto discutible. Jack Haig (Bahrain Victorious) rara vez regresa de Europa, donde reside, a Australia para el ‘verano australiano del ciclismo’ que actualmente incluye los títulos nacionales, Tour Down Under y Cadel Evans Great Ocean Road Race.

“Para ser honesto, sólo he corrido una vez en Nacionales como élite, así que realmente no me afecta mucho porque no tengo tantas ambiciones en este momento de regresar y competir con ellos”, dijo Haig.

“Cuando encaja en el calendario, normalmente no paso mucho tiempo en Australia, así que salir y competir contra ocho o diez muchachos de Jayco (Alula) lo hace bastante difícil. He decidido no hacerlo en los últimos años”.

AusCycling aún no ha publicado el recorrido para los títulos de 2025 y no hay indicación pública de si cambiará anualmente.

haciendo las cuentas

Para otros, mudarse a Perth presenta costos adicionales que el ex campeón nacional masculino y cofundador del equipo ARA Skip Capital, Matt Wilson, dijo que los propios ciclistas podrían tener que pagar.

Perth está aproximadamente a cinco horas de vuelo desde la costa este de Australia, y un boleto de avión en temporada alta de vacaciones, como enero, puede costar miles de dólares australianos por persona, o lo mismo que un viaje de regreso a Europa.

Para poner esto más en contexto, si quisiera volar de Melbourne a Perth el viernes, durante cuatro días con una maleta de equipaje facturada, habría costado 2.541,86 dólares (dólares australianos) con la aerolínea nacional Qantas. Es de destacar, y para ser justos, que quienes provienen del oeste han hecho el viaje durante las últimas dos décadas, costando lo mismo y viceversa.

“Nuestro equipo tiene 30 ciclistas, así que hay que hacer los cálculos”, dijo Wilson. “Entonces tenemos cuatro vehículos y cinco empleados. Es un costo enorme, enorme, que no podemos soportar. Los atletas tendrán que pagar una gran parte de eso ellos mismos si quieren ir a participar en esos campeonatos. Tenemos que hacer lo que podamos dentro de nuestro presupuesto”.

Sin embargo, Wilson también acogió con satisfacción la medida a pesar de los “desafíos logísticos” y lo que describió como una “evidente carga financiera”.

“Ofrece más variedad y más oportunidades para que diferentes tipos de ciclistas ganen el campeonato. Eso es algo grandioso”, dijo.

“Lo negativo es que las carreras de bicicletas ya no son como solían ser, que puedes simplemente llevarlas a algún lado, abrirlas y listo. Hay muchos costos involucrados en estas carreras y la calidad de la carrera y los campeonatos se han vuelto mucho más altas de lo que solía ser en términos del evento”.

El año en que Wilson ganó el oro en el Campeonato Nacional de 2004, lo celebró sobre una línea marcada con banderines y un simple cartel que decía “FINALIZAR”. Ahora el Campeonato se ha convertido en un evento genuino con la escalada del Monte Buninyong atrayendo a una multitud cada vez mayor y estableciendo su lugar como un componente crucial de la carrera en ruta, algo que los compañeros de equipo de Jayco-AlUla, Kelland O’Brien y Michael Hepburn, admiten que extrañaré.

“Preferiría verlo en la costa este, o incluso en Queensland”, dijo Hepburn, que es de Brisbane. “Perth es una gran ciudad, así que estoy seguro de que harían un gran trabajo y tienen una cultura ciclista bastante rica.

“Con Buninyong, a veces es frustrante. Siempre es el mismo curso en el mismo lugar, pero en cierto modo hacen un buen trabajo. Siempre disfruto bajar allí, aunque sea lo mismo todos los años. Será triste ver partir a Buninyong, pero estoy seguro de que volverá allí en algún momento”.

O’Brien creció viendo los títulos en su región natal de Victoria, antes de convertirse en ciclista y competir allí él mismo.

“Soy un gran defensor de que se quede en Ballarat, pero no hay nada de malo en intentarlo en otro lugar”, dijo el atleta olímpico. “Hay algo tan especial en Buninyong y los nacionales allí… Creo que hay algo en el circuito Nacional en Mount Buninyong que permite olfatear a todo tipo de ciclistas, no está diseñado solo para un tipo de ciclista. Creo que hace que sea una carrera realmente justa y divertida para todos”.

El todoterreno del sur de Australia, Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling), pudo ver todos los lados de la discusión y es un defensor del recorrido en Buninyong, pero también del cambio.

“Creo que los Nacionales son una buena oportunidad para que cada estado tenga la experiencia de que los mejores corredores de Australia vayan allí, por lo que compartir ese evento en toda Australia es probablemente algo bueno y también le da vida a las carreras”, dijo Howson.

“Hay menos previsibilidad sobre cómo se pueden disputar las carreras y también hay un tipo diferente de ganador en diferentes carreras. Buninyong ha sido un recorrido bastante impredecible en sí mismo que ha producido muchos ganadores, desde velocistas hasta escaladores y oportunistas.

“Pero has visto a ese tipo de ciclista fuerte y poderoso en cinco minutos llevarse la victoria. En los últimos 10 años, probablemente ha habido más corredores de pista que provienen del equipo de persecución por equipos y cosas así que se han llevado la victoria. Mezclarlo realmente arrojaría un gato entre las palomas”.