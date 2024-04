El ciclista holandés renuncia al viaje de reconocimiento del viernes en la fría Bélgica después de cuatro días en España

Con un último hurra para cerrar las Clásicas de Primavera, Mathieu van der Poel regresó de un rápido viaje de cuatro días a una España de clima cálido y prometió “darlo todo una vez más” en Lieja-Bastoña-Lieja.

El holandés busca conseguir una tercera victoria Monumental de la temporada y una séptima en su carrera, después de dominar ya en el Tour de Flandes y la París-Roubaix. No se trata sólo de una batalla de desgaste a lo largo de 259 km con 11 subidas clasificadas en las colinas del este de Bélgica que suman 4.100 metros de desnivel, sino de un segundo enfrentamiento contra el dos veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), quien Ganó Strade Bianche por segunda vez en marzo.

“En Lieja los contendientes no se pueden contar con los dedos de una mano. Por supuesto, Tadej Pogačar lidera. En la Strade Bianche vimos que Tadej no necesita competencia para estar en plena forma de inmediato. Un piloto de pura clase magistral que correrá en su circuito favorito el domingo y que tiene un equipo fuerte a su alrededor”, dijo Van der Poel en un comunicado de prensa el viernes.

Ambos corredores han estado en España para prepararse con un clima más cálido y altitud para la competencia del domingo. Van der Poel voló a Alicante pocas horas después de terminar la Amstel Gold Race para “recargar baterías” y Pogačar estuvo en Sierra Nevada con algo de tiempo en Mónaco durante las últimas tres semanas después de ganar la general en la Volta a Catalunya en marzo.

Sin embargo, mientras Pogačar se abrigaba bien para un viaje de reconocimiento hoy en el clima frío de la campiña de las Ardenas, Van der Poel cambió de opinión, atribuyendo la decisión a su familiaridad con el terreno y prefiriendo renunciar al clima frío un día más.

“Ya tenemos las pilas recargadas. Debido a las malas condiciones meteorológicas previstas en casa, elegí volar a España el domingo por la tarde. Allí pude completar algunos buenos entrenamientos de los últimos días en función de mi último objetivo de esta primavera”. dijo Van der Poel.

“El jueves por la tarde regresé a Bélgica para reconsiderar con mis compañeros la final de La Doyenne del viernes, pero en el último minuto decidí no hacerlo. El pronóstico del tiempo era muy malo. Ahora, aunque mi última participación se remonta a 2020, conozco la mayoría de los caminos y colinas.”

El último enfrentamiento Pogačar-Van der Poel tuvo lugar a mediados de marzo en Milán-San Remo, donde el esloveno terminó tercero después de que un ataque desde lo alto del Poggio fuera anulado por su rival holandés que trabajaba para su compañero Jasper Philipsen, quien se llevó la victoria. . El apoyo que rodea a Van der Poel será fuerte el domingo, pero no contará con el ganador de Milán-San Remo, Philipsen, ya que el campo no es un campo de juego para velocistas.

“Como dije, creo que la forma es todavía lo suficientemente buena como para jugar un papel importante en Lieja-Bastogne-Lieja. Y no hablo sólo de mí, sino también de mis compañeros. Los resultados no lo demuestran, pero vi En la Flecha Valona, ​​Axel Laurance, Quinten Hermans y Søren Kragh Andersen son fuertes. Creo que con esta calidad en nuestro equipo deberíamos poder hacer algo bueno”.

Mientras que Pogačar ganó la Lieja-Bastogne-Lieja hace tres años en un sprint en un grupo pequeño, Van der Poel solo tiene una participación respecto a hace cuatro años y fue sexto, tres puestos detrás del esloveno que acaba de subir al podio. Otra victoria para Pogačar en Lieja le daría seis Monumentos en su currículum, lo que lo empataría con Van der Poel entre los corredores activos con las mejores marcas de su carrera.

Van der Poel se apresuró a notar que la competencia del domingo no era solo entre su equipo Alpecin-Deceuninck y el UAE Team Emirates. Ineos Grenadiers traerá al ganador de Amstel Gold, Tom Pidcock, que fue segundo en Lieja el año pasado, y Visma-Lease a Bike tendrá a Tiesj Benoot, que tiene un par de top 10 en el par inicial de las Ardennes Classics.

“También está Tom Pidcock. Pienso en Richard Carapaz, Tiesj Benoot, Mattias Skjelmose, Maxim Van Gils, Dylan Teuns, lo que sea… Todos los chicos que demostraron la semana pasada que están en buena forma y que, sobre el papel, son mejores escaladores que yo”. dijo sobre una larga lista de contendientes.

“El peor resultado del domingo pasado no me hizo dudar de mi buena forma de las últimas semanas, para ser claro. No, no tuve grandes piernas en la Amstel Gold Race, pero tampoco estuve realmente mal. Sin embargo, porque “Mi primavera ya fue un éxito, pude arriesgarme un poco en la final, pero las cosas no salieron como esperaba, pero los mejores corredores de la carrera estaban en cabeza y Tom Pidcock se convirtió en el más que merecido ganador”.

Todos los corredores soportarán las mismas condiciones de carrera, se espera que las temperaturas sean de un solo dígito y se pronostica lluvia. Van der Poel dijo que se concentraría en cerrar su temporada de primavera con una cuarta victoria.

“Es posible ganar. Si no estuviera convencido de ello, ni siquiera participaría. Pero todo tendrá que encajar un poco más que en los clásicos flamencos. Lo intentaremos de todos modos. Más tiro antes de volver a descansar. Como dije, nuestra primavera ya ha sido un éxito. Todo lo que se agregará el domingo será más que la guinda del pastel”.

