El doble campeón Remco Evenepoel se enfrentará a oponentes en un final cuesta arriba en ambas pruebas de ruta

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles revelaron que todas las pruebas de ruta (las carreras masculinas y femeninas y las contrarreloj) terminarán con una corta pero dura subida al Observatorio Griffith en la ladera sur del Monte Hollywood.

Las carreras en ruta comenzarán en el paseo marítimo de Venice Beach como se planeó originalmente, mientras que las contrarreloj comenzarán en el Zoológico de Los Ángeles en Griffith Park, que está al norte del observatorio.

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