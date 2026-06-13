El doble campeón Remco Evenepoel se enfrentará a oponentes en un final cuesta arriba en ambas pruebas de ruta

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles revelaron que todas las pruebas de ruta (las carreras masculinas y femeninas y las contrarreloj) terminarán con una corta pero dura subida al Observatorio Griffith en la ladera sur del Monte Hollywood.

Las carreras en ruta comenzarán en el paseo marítimo de Venice Beach como se planeó originalmente, mientras que las contrarreloj comenzarán en el Zoológico de Los Ángeles en Griffith Park, que está al norte del observatorio.

Remco Evenepoel (Bélgica), ganador de la carrera masculina en ruta y contrarreloj en París en 2024, se enfrentará a una difícil elección entre apuntar al Tour de Francia y los Juegos Olímpicos. La fecha del Tour de Francia se adelantó a 2028, finalizando el 16 de julio, pero a sólo tres días de la etapa final hasta la contrarreloj del 19 de julio, los corredores tendrán que sacrificar la adaptación a las nueve zonas horarias entre Europa y California para competir en ambas.

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Aún no está claro cuándo se celebrará el Tour de Francia Femmes en 2028, si se retrasará a junio o se adelantará a agosto.

Las carreras de ruta femeninas y masculinas se llevarán a cabo el 22 y 23 de julio, respectivamente, en los Juegos de Los Ángeles, y se espera que ambos eventos finalicen alrededor de las 4:15 pm hora local.

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Otros eventos de ciclismo en los Juegos Olímpicos LA28 incluyen las seis pruebas de medallas del ciclismo en pista para hombres y mujeres: Madison, Omnium, Team Pursuit, Sprint, Keirin y Team Sprint, que se llevarán a cabo durante seis días en el Velódromo Carson del 25 al 30 de julio.

En octubre, los organizadores anunciaron que se construiría una nueva sede para las carreras de Mountain Bike Cross-Country adyacente al Pacific Palms Resort en City of Industry, al oeste de Los Ángeles, en lugar del Bonelli Park.