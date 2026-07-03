Calor y humedad entre los desafíos climáticos en el Tour de Francia que ponen en primer plano el 'Protocolo de Alta Temperatura' de la UCI

La ruta de la etapa reina del Tour de Francia 2026 se vio afectada por dos deslizamientos de tierra separados la semana pasada, lo que generó preocupaciones de que la etapa 20 deba ser redireccionada si continúan las tormentas impredecibles.

Una reciente ola de calor severa provocó fuertes tormentas cerca de Alpe d'Huez, y las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra la semana pasada en la carretera hacia el Col de Sarenne.

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