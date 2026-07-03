Calor y humedad entre los desafíos climáticos en el Tour de Francia que ponen en primer plano el 'Protocolo de Alta Temperatura' de la UCI

La ruta de la etapa reina del Tour de Francia 2026 se vio afectada por dos deslizamientos de tierra separados la semana pasada, lo que generó preocupaciones de que la etapa 20 deba ser redireccionada si continúan las tormentas impredecibles.

Una reciente ola de calor severa provocó fuertes tormentas cerca de Alpe d'Huez, y las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra la semana pasada en la carretera hacia el Col de Sarenne.

Apenas unos días después de que los equipos limpiaran las rocas y el barro de la carretera, el lunes se produjo otro deslizamiento de tierra, y el servicio meteorológico local Météo Oisans publicó imágenes de las consecuencias en las redes sociales.

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Los ciclistas deben ascender el Col de Sarenne en la etapa 20 del Tour de Francia el 25 de julio, la segunda cumbre consecutiva para terminar en la cima de Alpe d'Huez este año. Una semana antes de que el Tour pase por la zona, miles de ciclistas recreativos utilizarán esta misma ruta para L'Etape du Tour de France el 19 de julio.

Grupos ecologistas ya han protestado por la inclusión del Col de Sarenne debido a su ubicación junto a una reserva natural y su frágil ecosistema.

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Si bien los equipos de carretera tienen más de dos semanas para retirar rocas y escombros y reparar cualquier daño, se siguen pronosticando tormentas eléctricas severas para la próxima semana.

El Tour de Francia se vio muy afectado por fuertes tormentas y deslizamientos de tierra en 2019. La etapa 19 tuvo que detenerse debido a que los escombros bloquearon la ruta a Val d'Isere mientras el eventual ganador general, Egan Bernal, atacaba el cercano Col de l'Iseran.

Luego, la etapa del día siguiente se redujo a sólo 59 kilómetros después de que otro deslizamiento de tierra bloqueara el Cormet Roselend.

Los organizadores también están preocupados por una repetición de la letal ola de calor de junio en toda Europa occidental, con temperaturas que alcanzaron los 43°C (109°F).

“Este es un tema que nos preocupa mucho (a los organizadores del Tour de Francia). No es el primer año que nos enfrentamos a este problema, pero esta vez es aún más urgente porque acabamos de pasar por dos períodos difíciles (en mayo y junio)”, dijo el director técnico del Tour, Thierry Gouvenou. L'Equipe el martes.

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“En los últimos años hemos abierto la zona de avituallamiento desde el kilómetro cero hasta la meta y ampliado los tiempos de eliminación. Desde hace años también ponemos a disposición motos de avituallamiento que llevan bebidas a los corredores, especialmente a los de las escapadas”.

El calor extremo ha provocado condiciones peligrosas varias veces en los últimos 23 años, creando situaciones de castigo para los corredores y derritiendo el asfalto, lo que, en el Tour de Francia de 2003, llevó a Joseba Beloki a estrellarse en un descenso en una etapa hacia Gap. El derretimiento del pavimento también fue un problema unos años más tarde, en el descenso del Col du Galibier.

En 2022, la etapa 15 se celebró según lo previsto con temperaturas de 40 °C, y se permitió a los corredores alimentarse durante más tiempo desde los coches del equipo y un límite de tiempo más generoso.

Hace apenas tres días, el clima cálido en Francia hizo que la federación de ciclismo del país acortara el campeonato nacional masculino de élite de carreras en ruta, eliminando una vuelta de la competencia prevista de 241 kilómetros.

La UCI creó protocolos para condiciones climáticas extremas en 2015 y hace dos años actualizó las pautas para el calor, que incluyen la temperatura del aire, la humedad y la radiación solar. Se utiliza un código de colores para señalar los riesgos, y el rojo indica el riesgo más alto y a los organizadores. En este nivel se aconseja modificar los tiempos de salida o llegada, neutralizar las carreras o cancelar total o parcialmente una etapa.

Pero con el inicio del Tour en España este año durante los primeros tres días, es posible que algunas modificaciones no sean posibles.

“Debemos entender que 28.000 policías, bomberos y gendarmes están movilizados y que no estamos en casa en las carreteras. Las autorizaciones se conceden por un tiempo determinado. No son cosas que se puedan hacer en el último momento”, dijo el director del Tour, Christian Prudhomme. AFPque fue reportado por L'Equipe. “Se puede acortar el recorrido quince kilómetros o empezar media hora antes. Pero esto sólo se hace en circunstancias excepcionales”.

Se espera que las temperaturas en el área de Barcelona alcancen máximas de 33°C este fin de semana, que es caluroso pero no extremo. Debería hacer más calor durante las próximas dos semanas en los Alpes, con temperaturas que alcanzarán los 37°C o más al final de la primera semana en la etapa 9.