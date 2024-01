El australiano espera competir en 2024 con un Jayco-AlUla fortalecido, incluidos Ewan y Plapp.

Michael Matthews comenzó 2024 con una victoria en la Ruta de la Cerámica-Gran Premio Castellón el domingo, lo que indica que se ha reiniciado y reconstruido después de una temporada 2023 llena de montaña rusa llena de enfermedades, accidentes y decepciones personales.

El australiano de 33 años compartirá liderazgo en Jayco-AlUla en 2024 con Simon Yates, Dylan Groenwegen y los nuevos fichajes Caleb Ewan y Luke Plapp, y está convencido de que repartir la carga o el liderazgo del equipo puede ser bueno para él y sus compañeros.

“Al final, para nuestro equipo, sólo necesitamos victorias. Y creo que las victorias traen más victorias. Si ganamos en múltiples áreas diferentes, eso es sólo una ventaja para el equipo”, dijo Matthews. ciclismonoticias con una filosofía simple pero lógica.

“Creo que tener varios líderes es la clave para tener un equipo exitoso. Así es como va el ciclismo hoy en día: las carreras son muy abiertas y pueden suceder muchas cosas diferentes en tu carrera, y creo que tener diferentes opciones es definitivamente la clave para lograr el éxito”. éxito.

“Así que la llegada de los nuevos muchachos no me afecta personalmente. Creo que solo eleva a nuestro equipo a otro nivel. Si tenemos un muchacho más rápido que yo en nuestro equipo, puedo hacer una excelente ventaja para ellos. y podemos competir juntos y darnos diferentes opciones estratégicas”.

Matthews tenía como objetivo el Tour Down Under en 2023, pero un viaje a casa en Australia inició una serie de desgracias, accidentes y problemas que se vieron exacerbados por dos ataques de COVID-19.

Este año optó por pasar el invierno en Europa.

“Este ha sido un comienzo de año mucho más tranquilo, sin los mismos problemas. Toda mi temporada baja ha sido mucho más agradable para prepararme para la temporada”, explicó desde el campo de entrenamiento de Jayco-AlUla en España.

El campamento sigue a un fin de semana de éxitos en el que Dylan Groenwegen también ganó la carrera inaugural de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969. Ha salido el sol en España y Matthews se mostró optimista.

“Hemos incluido estas carreras sólo para interrumpir un poco el campo de entrenamiento y poder ver cómo ha ido la temporada baja. Parece que ha ido muy bien…”, dijo.

Matthews recibe el sobrenombre de Bling por su éxito, su talento para el espectáculo y su amor por las joyas y los coches veloces. Sin embargo, también es un alma introspectiva y sensible que dedica su vida a las carreras. Puede celebrar grandes victorias pero también sufre en la derrota y sus emociones a menudo se desbordan.

“Cualquiera que esté cerca de mí sabe cuánto dedico a este deporte. El ciclismo es mi mundo”, confió Matthews a ciclismonoticias. “Vivo aquí en Europa, con mi familia, lejos de mis familiares más cercanos, que están todos en Australia, amigos, todo.

“Tienes que renunciar a todo lo que tienes en Australia para estar aquí en Europa e intentar alcanzar tus sueños en el deporte que amas. Eso no es fácil.

“Así que cuando consigo una victoria, es muy especial porque sé cuánto he puesto en ello. Es por eso que dejo salir mis emociones ya sea que gane o pierda. Es por la cantidad de mi vida que dedico a ganar”. deporte.”

La determinación de Matthew le ha ayudado a superar la decepción y saborear el éxito año tras año desde que ganó el título mundial sub-23 en Australia en 2010.

Su palmarés incluye cuatro etapas en el Tour de Francia y el maillot de puntos verdes en 2017. Ha ganado varias WorldTour Classics y se ha acercado en varios Monumentos, solo por caídas, momentos de desgracia, giros del destino o simplemente rivales más fuertes. golpealo. Sin embargo, sigue contraatacando.

“Desafortunadamente, parece ser la historia de mi carrera. Tengo muchos reveses y luego me recupero de una manera realmente buena, lo cual es bueno. Pero sería bueno no tener tantos reveses”, dijo Matthews. , todavía capaz de ver su vaso medio lleno.

“Si miras mis resultados, este del año pasado, parece una de mis peores temporadas, pero si consideras todas las cosas que sucedieron en el camino, seguí recuperándome a un nivel realmente alto, lo que demuestra cuánto tiempo y esfuerzo que puse en el deporte.

“Al final de la temporada, estaba mental y físicamente oscuro y no podía hacer más. Así que realmente me alejé de mi bicicleta y simplemente disfruté descansando. Esto significa que comencé esta temporada mucho más motivado. y mental y físicamente fresco. Regresé a la bicicleta sonriendo y disfrutando. Ahora sólo me estoy concentrando en este año”.

“Estoy seguro de que tarde o temprano tendré mi oportunidad en un gran Clásico”

Matthews volverá a centrarse en los Clásicos de primavera y luego se centrará en los Juegos Olímpicos de París, y la decisión de participar en el Giro de Italia o el Tour de Francia dependerá de los dos y de las otras ambiciones de Jayco-AlUla.

“Los Juegos Olímpicos son definitivamente un gran objetivo. En primer lugar, formar parte del equipo y, en segundo lugar, conseguir un gran resultado”, afirmó. “Nunca he participado en los Juegos Olímpicos, así que será algo especial. Parece que el campo realmente me sienta bien, así que definitivamente será un gran objetivo”.

“Creo que el circuito de París se adapta a mi estilo de pilotaje, ese estilo agresivo. Con sólo 90 corredores y equipos pequeños, será un poco menos predecible, lo cual me gustó mucho”.

Eso sí, cronológicamente los Clásicos vienen primero. El rango de habilidades de Matthews significa que es adecuado para muchos de ellos, desde Milán-San Remo hasta La Flèche Wallonne. Tiene los mejores podios en este último a su nombre, además de un cuarto y un sexto en Lieja-Bastogne-Lieja y el Tour de Flandes y una gran cantidad de top 10 en las Ardenas.

“Sería bueno intentar hacer lo mío este año en las Clásicas. El año pasado contraje COVID-19 en País de Niza y me caí en el Tour de Flandes, arruinando el resto de mi primavera”, recuerda Matthews, esperando por un cambio en su suerte y las actuaciones de su amigo cercano, vecino de Mónaco y frecuente compañero de entrenamiento Tadej Pogačar.

“Tadej y la nueva generación de pilotos han cambiado las carreras desde que comencé como profesional, todas las carreras han cambiado”, añadió Matthews con admiración.

Gracias a su rápido final, Matthews puede correr un poco más a la defensiva y esperar el sprint, pero sabe que tiene que adaptarse a la tendencia actual de carreras agresivas.

“Corren de esa manera, atacando a falta de 100 kilómetros, porque eso es lo que les conviene. Si les dejas correr su carrera, probablemente vas a perder, así que tienes que ir de otra manera”, señaló.

“Sólo necesito concentrarme en mi carrera y asegurarme de que estoy corriendo mi carrera, no para correr la de ellos. Han comenzado las carreras cada vez más temprano para tratar de que los corredores como yo hagan trabajo extra. Pero También estoy entrenando para eso. Espero que funcione. Estoy seguro de que tarde o temprano tendré mi oportunidad en un gran clásico”.