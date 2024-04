¿Es un paso demasiado lejos para los amantes de la moda?

Los cascos con viseras incorporadas no son una tecnología nueva, aunque desde el Giro Air Attack en 2017, ninguna marca ha intentado realmente llenar este nicho en particular, limitando la visera a la pista y en las contrarreloj.

Sin embargo, recientemente parece que la visera del casco de carretera está teniendo una especie de renacimiento. Oakley lanzó recientemente su casco de carretera ARO7, completo con visor magnético Prizm Road, y POC le pisa los talones con su nuevo Procen Air, lanzado hoy.

No es ningún gran secreto, ya que lo hemos visto en uso a principios de temporada en el Tour Down Under, pero ahora podemos brindarle todos los detalles jugosos sobre lo que ya es un casco que ha dividido opiniones, tanto en la oficina como en en la sección de comentarios.

La visera es aerodinámica, pero las orejeras sirven para algo más que engañar al viento.

Tecnología contrarreloj

No es necesario ser un periodista tecnológico ciclista adinerado para darse cuenta de que este casco se deriva de la experiencia bien establecida de POC en cascos de persecución y contrarreloj. La forma de lágrima truncada significa que los bordes de ataque tienen toda la eficiencia aerodinámica de una tapa TT, sin infringir las molestas reglas de la UCI sobre la longitud máxima de los cascos.

La forma suave, especialmente con la visera integrada adjunta, claramente tiene en mente engañar al viento, pero curiosamente se dice que las tres ventilaciones en la parte delantera hacen que todo el paquete sea más rápido. Situados absolutamente en el borde delantero de la zona frontal del ciclista, especialmente en una posición aerodinámica completa, se asientan justo en la zona de alta presión. POC dice que agregar las rejillas de ventilación drena la zona de alta presión, lo que hace que todo el casco sea más rápido y tiene el beneficio adicional de ayudar a enfriar. La parte trasera truncada ayuda a crear una zona de baja presión para mejorar aún más el flujo de aire y la eficiencia.

Naturalmente, el claro enfoque visual en la velocidad puede significar que los consumidores no lo ven como una opción viable para uso general, pero si hay que creer en las afirmaciones de potencia, se pueden obtener grandes ganancias. POC afirma que a velocidades de carrera de entre 30 y 60 km/h, el Procen Air es 18 vatios más aerodinámico que su modelo todoterreno Ventral.

Afortunadamente para usted, tenemos ambos cascos y acceso a un túnel de viento, por lo que le informaremos con nuestros propios datos en breve.

Imanes y audífonos

Producir un casco para contrarreloj es una cosa, pero para la carretera donde los ciclistas están en grupo, los compromisos tanto en el sonido como en la visión son mucho menos tolerables que cuando un ciclista está solo contra el reloj.

Las orejeras, similares a las que vimos en un nuevo casco Kask inédito a principios de temporada, no están ahí solo para ayudar a mantener el aire fresco lejos de los oídos turbulentos. Ocultar parcialmente la oreja con una solapa aparentemente también reduce drásticamente el ruido del viento y, por lo tanto, mejora la capacidad del ciclista para oír mientras conduce a máxima velocidad.

De la misma manera que en el Oakley ARO7, la visera del Procen Air es extraíble, se mantiene en su lugar con imanes y se puede guardar en un segundo juego de imanes. En este caso, el garaje magnético de la visera se encuentra en la parte trasera del casco, protegido del viento. También se incluye una lente transparente, y la lente principal es la misma lente Clarity que se usa en las gafas de sol de la marca.

Curiosamente, parece ir en contra de la tendencia de los recientes lanzamientos de cascos de POC al no venir con un sistema MIPS.

Probado en túnel de viento, como es común hoy en día para todos los equipos de carretera y contrarreloj.

Precios y disponibilidad

Hay tres tamaños disponibles que cubren tamaños de cabeza de 50 cm a 61 cm. Solo hay opciones de color blanco y negro, a menos que seas un usuario de EF, y si quieres comprar uno te costará 400 € / £ 360 / $ 400. El peso de un casco mediano es de 350 g.