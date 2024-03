“Me lo he pasado genial, pero ahora es el momento de colgar la bicicleta”

Laura Kenny ha anunciado su retiro del ciclismo con efecto inmediato, poniendo fin a una carrera que la vio ganar cinco medallas de oro olímpicas y siete títulos mundiales.

La británica se había estado preparando para participar en sus cuartos Juegos Olímpicos este verano, aunque el director de rendimiento del ciclismo británico, Stephen Park, indicó a principios de este mes que sólo tenía una “pequeña posibilidad” de hacer fila en París. El lunes, Kenny confirmó su retirada del ciclismo.

“Siempre supe en el fondo que sabría cuándo sería el momento adecuado. Me lo he pasado genial, pero ahora es el momento de colgar la bicicleta”, dijo Kenny a la BBC.

Kenny fue una de las estrellas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ganando el oro tanto en omnium como en persecución por equipos. Repitió la hazaña en Río cuatro años después y luego sumó un oro en el Madison y una plata en la persecución por equipos en Tokio en 2021.

“Nunca pensé que iría a unos Juegos en casa, y mucho menos ganaría dos medallas de oro”, dijo Kenny sobre los Juegos Olímpicos de Londres. “Cuando miro hacia atrás, pienso: ‘wow, esas dos semanas realmente cambiaron mi vida'”.

Aunque Kenny compitió en ruta, incluso con el equipo Wiggle-Honda en 2013 y 2014, el ciclismo en pista siempre fue su prioridad, y coleccionó maillots arcoíris en omnium, scratch y persecución por equipos, así como catorce títulos europeos en el velódromo.

Su marido Jason Kenny, siete veces campeón olímpico, se retiró del ciclismo a principios de 2022. La pareja tiene dos hijos, nacidos en 2017 y 2023.

“Ha estado en mi cabeza por un tiempo, los sacrificios de dejar a los niños y a la familia en casa son realmente bastante grandes y realmente es una decisión importante que tomar”, dijo Kenny el lunes.

“Cada vez me costaba más hacer eso. Más gente me preguntaba qué carreras estaba haciendo, a qué campos de entrenamiento iba; al final no quería ir y a eso se redujo todo”.

“Lo supe en el momento en que tenía esos sentimientos. Una vez que le dije a Jase: ‘Creo que ya no quiero andar en bicicleta’, comencé a sentir alivio”.

En un comunicado emitido por British Cycling, el director de rendimiento Stephen Park rindió homenaje al impacto de Kenny en el deporte.

“Laura cuelga sus ruedas no sólo como una de las mejores ciclistas de este deporte, sino como uno de los mayores talentos deportivos que nuestro país haya producido jamás”, dijo Park. “Ha sido un faro de inspiración para muchos, jóvenes y mayores, y estoy seguro de que toda la comunidad ciclista británica se unirá a mí para desearle lo mejor en el próximo capítulo de su vida”.