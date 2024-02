El ciclista estadounidense comienza la campaña 2024 en la carrera Border Wars en Georgia con una nueva persecución privada

Lauren De Crescenzo pulsa el botón de reinicio a lo grande este fin de semana para comenzar una cuarta temporada dedicada al gravel. Ha corrido durante 13 años, más recientemente con un programa multidisciplinario con Cinch Rise, pero la campeona de Unbound Gravel 200 de 2021 ahora se declara con orgullo como una ciclista de gravel profesional con “un lado de la carretera”.

De Crescenzo dejó Cinch durante el invierno para seguir una carrera como corsario en solitario. No es un territorio desconocido para el piloto de 33 años, que sobresale en las contrarreloj y pisa el acelerador en solitario en casi cualquier tipo de carrera.

“Comenzar una nueva etapa de mi carrera como atleta independiente me ha traído toda una nueva serie de desafíos, así como una nueva emoción y libertad para correr en bicicleta”, dijo. ciclismonoticias.

“En los últimos dos o tres años, los campos se han vuelto mucho más profundos y más apilados que hace sólo unos pocos años. Gravel se siente como el Super Bowl del ciclismo, con los mejores atletas de cada disciplina ciclista uniéndose para luchar fuera.”

De Crescenzo pone a prueba sus piernas este sábado en la carrera de grava Border Wars, donde la salida y la llegada en Franklin, Georgia, se encuentran a poca distancia en automóvil de su base de invierno en Atlanta que comparte con su esposo Jim Snitzer. El evento de 100 millas está limitado a 200 entradas y atraviesa un terreno con baches pronunciados en secciones de Georgia y Alabama con 8,000 pies de desnivel. Luego se centrará en Nebraska para conseguir un tercer título en The Mid South, habiendo ganado dos veces antes por 12 minutos o más.

“¡Mis primeros objetivos esta temporada son defender Mid South y luego exponerlo todo en Unbound! Mi objetivo es lograr podios en los eventos Life Time y mejorar mi quinto puesto general en 2023. También estaré Centrándome en otras carreras clásicas de gravel como SBT GRVL y The Rift. Me gustaría volver al Campeonato Mundial UCI porque siento que tengo asuntos pendientes en Europa. Y quién sabe si me encontrarán incursionando un poco en la carretera, (como) US Pro… tal vez”.

Esta temporada marca un tercer, o quizás cuarto, reinicio para De Crescenzo, un currículum que incluye una carrera profesional en la bicicleta, una carrera profesional en los Centros para el Control de Enfermedades y una misión de sobrevivir y promover la lesión cerebral traumática (TBI).

En 2016, mientras competía en un criterium de California con su primer equipo profesional de ruta, se estrelló y sufrió una lesión cerebral traumática grave que la dejó en la UCI de un hospital local durante tres semanas. Luego la trasladaron en avión al Centro de Rehabilitación Craig en Colorado, donde aprendió a hablar y caminar de nuevo, y luego recuperó el coraje para volver a correr dos años después.

En mayo de 2018, De Crescenzo, entonces estudiante de posgrado en la Universidad de Colorado-Denver, ganó una medalla de oro en las competiciones nacionales universitarias de EE. UU. en la contrarreloj. Dos meses después, ganó su primera carrera de grava notable en la división profesional femenina en el Crusher de gran elevación en Tushar, Utah.

Como muchos ciclistas estadounidenses, se reinventó después de la pandemia de COVID como competidora de gravel y en 2021 capturó el título en Unbound Gravel 200. Ese mismo año fue octava en el campeonato nacional de carreras en ruta USPro y regresó a Crusher en Tushar para terminar tercero. Todos los resultados de una carrera ciclista a tiempo parcial proporcionaron una tercera metamorfosis, ya que aceptó un contrato de tiempo completo para competir que igualaba el salario de su trabajo diario, donde trabajaba a tiempo completo como epidemióloga en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Investigador sobre seguridad en el transporte.

Para 2023, optó por andar más en grava y menos en carretera, a pesar de que ganó la general en el Tour de Gila para su equipo de ruta y fue cuarta en la general en las carreras nacionales de ruta profesionales de EE. UU. en Knoxville. Terminó la temporada todoterreno con una victoria en el Rad Dirt Fest presentado por Wahoo y un segundo puesto en Big Sugar Gravel. Ha visto muchos cambios en las carreras todoterreno en sus pocos años en la cima de este deporte, pero está contenta de haber hecho el cambio.

“Ha habido un cambio notable en las estrategias, los equipos y el compromiso”, observó sobre el negocio de la grava. “Poner en pausa mi carrera de salud pública en 2021 después de ganar Unbound en la búsqueda de esta nueva disciplina me pareció la cosa más loca que jamás haya existido, y tuve problemas con la decisión. Ahora veo que más mujeres toman la misma decisión, y no es así”. No parece tan loco.

“Cuando era roadie, siempre sentí que para ‘triunfar’, tendría que correr en Europa, donde las carreras suelen ser más desafiantes. Ahora, creo que todos los europeos deberían venir a Estados Unidos y Estados Unidos debería albergar un Campeonato Mundial UCI. (para gravel). Todavía estoy interesado en explorar algunas de las carreras de gravel europeas, como The Rift, The Traka y tal vez algunas de las carreras de la UCI Gravel World Series. Siento que tenemos las mejores carreras de gravel del mundo en nuestro país. patio interior.”

Su nueva independencia significa que ahora tiene más trabajo por hacer, lo que incluye gestionar asociaciones como Factor Bikes, The Feed, Castelli, Maxxis Tires y PERC Coffee. Además de las organizaciones sin fines de lucro Craig Foundation y LoveYourBrain. Dijo que es un desafío estar “al timón” para supervisar su equipo, crear horarios de carreras y coordinar viajes.

“Ahora me encuentro al frente de varias responsabilidades. Mientras tanto, sigo igual de dedicada a entrenar y superar mis límites físicos y mentales en la bicicleta”, añadió.

“Más allá de las carreras, he elegido alinear mis esfuerzos con organizaciones sin fines de lucro sobre lesiones cerebrales traumáticas. Con mis socios, mi objetivo es usar la bicicleta para impactar positivamente las vidas de los afectados por TBI mediante la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro sobre TBI y contribuyendo a la conversación más amplia en torno a la concientización sobre las lesiones cerebrales”.