Las negociaciones están en pleno apogeo cuando se abre la ventana de transferencia el 1 de agosto.

El futuro de la sensación adolescente Paul Seixas ha estado en duda desde que comenzó a encender el mundo esta primavera, pero Decathlon CMA CGM tiene la esperanza de aferrarse al francés y busca construir un equipo a su alrededor con una serie de fichajes de alto perfil. Las negociaciones sólo se intensificaron durante el debut del joven de 19 años en el Tour de Francia.

ciclismonoticias Tiene entendido que Laurens De Plus, Pavel Sivakov y Ben O'Connor competirán en Decathlon CMA CGM a partir de la próxima temporada.

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