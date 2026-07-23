Las negociaciones están en pleno apogeo cuando se abre la ventana de transferencia el 1 de agosto.

El futuro de la sensación adolescente Paul Seixas ha estado en duda desde que comenzó a encender el mundo esta primavera, pero Decathlon CMA CGM tiene la esperanza de aferrarse al francés y busca construir un equipo a su alrededor con una serie de fichajes de alto perfil. Las negociaciones sólo se intensificaron durante el debut del joven de 19 años en el Tour de Francia.

ciclismonoticias Tiene entendido que Laurens De Plus, Pavel Sivakov y Ben O'Connor competirán en Decathlon CMA CGM a partir de la próxima temporada.

El periódico francés ha vinculado a Sivakov y O'Connor con el equipo L'Equipe en las últimas semanas, y nos hemos enterado de que la pareja ha firmado acuerdos por tres años que ahora están finalizados.

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Además de eso, múltiples fuentes indicaron que De Plus también se mudará a Decathlon, acordando los términos de un contrato de dos años que solo necesita cerrarse.

Dado que Decathlon CMA CGM probablemente perderá al subcampeón del Giro de Italia, Felix Gall, junto con su gregor Mühlberger, Decathlon está buscando fichar corredores de calidad para completar un equipo del Grand Tour, y todo apunta a brindarle a Seixas el apoyo y una razón para quedarse.

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De Plus es considerado uno de los miembros más confiables del WorldTour y se mudará después de pasar seis temporadas como Netcompany Ineos. Antes de eso, pasó dos temporadas con Visma y tres en QuickStep. Anteriormente terminó décimo en la general en un Gran Tour, el Giro de Italia de 2023, que llegó después de perderse casi dos temporadas completas en 2020 y 2021.

El jugador de 30 años carece de experiencia reciente en Grandes Vueltas, y su última aparición de tres semanas será en 2024.

Ben O'Connor volverá al equipo en el que corrió durante cuatro temporadas, y donde ganó una etapa del Tour de Francia y finalizó cuarto en la general en 2021, además de un podio en la Vuelta a España en 2024.

El australiano de 30 años ha pasado las últimas dos temporadas en Jayco-AlUla, pero no ha tenido la misma suerte en la general y ahora parece dispuesto a asumir un papel doméstico para un retador más realista.

Sivakov hace tiempo que vio relegadas sus propias ambiciones de Gran Tour al UAE Team Emirates, con quien ayudó a Tadej Pogačar a ganar en las dos últimas ediciones del Tour de Francia. El francés de 29 años ha pasado las últimas tres temporadas en los Emiratos Árabes Unidos tras seis temporadas en el Ineos.

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Los tres fichajes, que siguen al nombramiento de Romain Bardet como director deportivo, sugieren que Decathlon CMA CGM está intentando construir un proyecto sólido en torno a Seixas mientras buscan conservar la propiedad más popular del deporte en los próximos años. Seixas tiene contrato hasta 2027, pero los equipos rivales han estado dando vueltas, con informes de propuestas de mucho dinero enviadas a su dirección y especulaciones sobre una posible salida anticipada.

También ha habido informes de que el equipo Decathlon podría cambiar su registro de Francia a Suiza en un intento de poder aumentar el salario de Seixas hasta su valor de mercado.

L'Equipe informa que Aurélien Paret-Peintre, que participa en este Tour junto a Seixas, está a punto de firmar una nueva extensión de contrato a largo plazo.