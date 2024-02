Truman Glasgow elegido para el Life Time Grand Prix, la Semana de la Velocidad comienza en Greenville, Reign Storm Racing toma forma, Cynisca Cycling comienza el año en España – Resumen de Norteamérica

Varios atletas de alto perfil han confirmado que se alinearán el 13 de abril en el norte de California para el evento Growler de un día, que es una carrera de nivel profesional de 139 millas en Levi’s GranFondo. Lawrence Naesen, quien se retiró el año pasado después de seis años en el nivel WorldTour, agregó su nombre a la lista de salida masculina, mientras que la ex ciclista de ruta y ganadora de Gravel Locos, Emily Newsom, se une a un campo creciente para mujeres.

El organizador Levi Leipheimer ha realizado un cambio significativo en la bolsa de premios, quien dijo ciclismonoticias “Nuestra lista de premios casi se triplicó”, ya que pasó de 20.000 dólares a 55.000 dólares. El día de pago se dividirá en partes iguales entre los cinco mejores hombres y las cinco mejores mujeres que completen The Growler, una caminata a través de la región vinícola del condado de Sonoma que presenta caminos difíciles y 13,500 pies de escalada.

“Creo que va a generar mucho entusiasmo sobre las carreras en ruta en Estados Unidos. Nuestros socios, una vez que vieron nuestros esfuerzos y el interés que habían creado, se mostraron muy entusiasmados y todos colaboraron para que el acuerdo fuera mucho mayor”, dijo Leipheimer sobre cómo se había disparado la bolsa. Dos de los principales socios incluyen la ciudad de Windsor y Specialized.

Cullen Easter, Griffin Easter, Caleb Classen y Zach Gregg se han añadido al campo masculino para competir contra veteranos del WorldTour convertidos en expertos todoterreno como Peter Stetina, Lachlan Morton y Petr Vakoč. Del lado femenino, Newsom se une a Flávia Oliveira Parks en una batalla que incluye a Sarah Sturm, Heather Jackson y Peta Mullens.

Truman Glasgow de Utah agregado al Life Time Grand Prix

Truman Glasgow, un joven estadounidense de 23 años, se agregó a la lista del Life Time Grand Prix para 2024, ocupando un lugar que dejó vacante el australiano Tasman Nankervis.

Este año habría sido un segundo esfuerzo para Nankervis en los EE. UU. para el Gran Premio, pero no pudo comprometerse a realizar un viaje prolongado al no poder conseguir patrocinios financieros.

“Los últimos meses he estado tratando de encontrar patrocinadores y básicamente no ha surgido nada”, dijo Nankervis. ciclismonoticias a mediados de enero. Planeaba buscar nuevas oportunidades para competir a lo largo del año, que comenzó con una victoria en el RADL GRVL inaugural en Australia del Sur.

Glasgow obtuvo victorias en la carrera de bicicleta de montaña Park City Point 2 Point y en la carrera de gravel Wasatch All Road de gran elevación, ambas en Utah, donde reside. Tiene experiencia en eventos Life Time, terminando 13º en Big Sugar Gravel y 26º en Leadville Trail 100 MTB.

USA Speed ​​Week comienza en abril con el nuevo Greenville Cycling Classic

USA Speed ​​Week regresa en su 18.ª edición con una colección de ocho criterios en Georgia y Carolina del Sur durante 11 días. Cada carrera ofrece un premio independiente para hombres y mujeres de élite, que asciende a un total de 86.000 dólares. Los equipos registrados para participar en Speed ​​Week y USA Crits, ambos operados por Swagger LLC, calificarán para una clasificación basada en puntos y un premio adicional de $76,800.

Una nueva carrera en el centro de Greenville, Carolina del Sur, el jueves 25 de abril, inicia la Semana de la Velocidad. El Criterium del Sistema Regional de Salud de Spartanburg sigue el viernes por la noche, luego un par de carreras en Georgia, el Criterium Twilight de la Clínica Ortopédica de Atenas el sábado y el Criterium del Laboratorio Curiosity el domingo.

El martes 30 de abril se lleva a cabo una carrera entre semana, Spin the District: Union City, y el trío final de carreras de Georgia cubre el primer fin de semana de mayo: Spin the District: Hapefille el viernes, LaGrange Cycling Classic el sábado y Spin the District: College. Aparcar el domingo.

Tres de las carreras de la Speed ​​Week funcionan como eventos USA Crits: Spartanburg Crit, Atenas Twilight y LaGrange Classic, y cada una de ellas proporciona premios de $12,000 en lugar de los $10,000 del evento de carreras de la Speed ​​Week.

El año pasado, Leah Kirchmann (Denver Disruptors) y Evan McQuirk (ButcherBox Cycling p/b LOOK) ganaron esa serie regional. Los equipos y alineaciones para la Speed ​​Week se confirmarán más cerca de marzo.

Fusión de Reign Storm Racing de Texas Roadhouse y ACG

El equipo ciclista Texas Roadhouse y el American Cycling Group (ACG) anunciaron hoy la formación de Reign Storm Racing para la temporada de carreras de 2024. El dúo estadounidense formado por Michael Hernandez, campeón de criterio amateur de EE. UU. de 2022, y Danny Summerhill, actual campeón nacional masculino de Madison de EE. UU., liderará la lista de 12 corredores.

De los dos equipos masculinos nacionales de EE. UU., Texas Roadhouse Cycling ha presentado equipos durante los últimos 20 años, dirigidos por Curtis Tolson desde 2003. Continuará en el puesto de director del equipo, y Thomas Craven dejará ACG en su puesto de director deportivo.

“El ciclismo es un deporte que requiere enorme energía y excelencia para sobresalir, y nuestra asociación con Reign Storm posicionará al equipo para continuar sobresaliendo en la competencia”, dijo Craven, quien dirigió Hincapie Racing durante una década y luego cofundó ACG el año pasado junto con Hernández. “Gracias al apoyo de nuestros generosos patrocinadores, nuestros ciclistas cuentan con los medios para centrarse en la competición y en la misión del equipo de abogar por una mayor diversidad dentro del deporte”.

El equipo montará las bicicletas Teammachine SLR de BMC para la temporada 2024, que comenzará en el Sunny King Criterium en Anniston, Alabama, el 13 de abril, donde comienza la serie USA Crits de seis carreras. Otros patrocinadores incluyen VQ Labs, HGR Construction, Hincapie Sportswear, Thule, LUN Wheels, KASK Helmets, KOO Eyewear, Finish Line, Michelin y la Liga Nacional de Ciclismo (NCL).

Reign Storm Racing también competirá en la Copa NCL, continuando con el espacio solo por invitación extendido a Texas Roadhouse para 2024. El año pasado, Texas Roadhouse fue parte de una asociación mixta con Goldman Sachs ETFs Racing y la pareja terminó tercera en la general en los tres -serie de carreras de eventos.

Lista de Reign Storm Racing 2024

Fergus Arthur (Estados Unidos)

Aaron Beebe (Estados Unidos)

Zach Berend (Estados Unidos)

Jaime Castañeda (Estados Unidos)

Bryan Gómez (COL)

Michael Hernández (Estados Unidos)

Casa Eli (Estados Unidos)

Jordán Parra (COL)

Kyle Perry (Estados Unidos)

Alfredo Rodríguez (MEX)

Tim Smith (Estados Unidos)

Danny Summerhill (Estados Unidos)

Cynisca Cycling comienza 2024 con 16 corredores

Cynisca Cycling regresa al nivel continental por segunda temporada, este año con una lista de 16 ciclistas, liderada por la campeona nacional de grava de EE. UU. y ganadora de la carrera panamericana en ruta Lauren Stephens.

Stephens pasó del nivel WorldTour en EF Education-TIBCO-SVB para continuar por duodécimo año en el pelotón profesional, sirviendo como líder general en la carretera para el equipo joven. El año comenzó en febrero en la Vuelta CV Feminas, donde la ex campeona estadounidense de carreras en ruta terminó en el puesto 13. El año pasado se destacó en múltiples superficies, llegando al sexto lugar en la general en el Campeonato Mundial de Gravel UCI 2023, una medalla de plata en US Pro ITT y el puesto 18 en el Campeonato Mundial de Ruta UCI.

La lista también incluye a Chloe Patrick, la actual campeona nacional de criterio sub-23 de EE. UU. Ella está entre un trío de jóvenes de 19 años en el equipo esta temporada junto a su compatriota Katherine Sarkisov y la canadiense Mara Roldán. La escaladora Allison Mrugal se incorporó a la plantilla del equipo español Sopela, donde ganó una etapa en Lea-Artibai Txallengea el año pasado.

A finales de enero, el equipo presentó su nueva equipación, creada por Pearl Izumi. El look fresco presenta mangas naranjas con paneles delanteros y traseros azules, blancos y negros, con un regreso de la franja de hojas de olivo doradas en el frente.

Lista de Cynisca Ciclismo 2024