“Es un fantástico ciclista, tiene esta herramienta, esta arma en su arsenal, pero hay un momento para usarla y un momento para no usarla”.

Paul Seixas fue objeto de gran parte del ruido antes de este Tour de Francia, y la estrella en ascenso de 19 años todavía atrae algunos de los aplausos más fuertes en el podio cada mañana, pero en la carretera ha estado relativamente tranquilo.

Este es el corredor que persiguió a Tadej Pogačar en Strade Bianche y Liège-Bastogne-Liège, que se despidió con Itzulia Basque Country en una nube de ataques de largo alcance, y que produjo uno de los días más memorables del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con su escandalosa remontada de una caída a alta velocidad.

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Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) descendiendo durante un entrenamiento del equipo antes del Tour de Francia, todavía mostrando los signos del accidente anterior (Foto de Anne-Christine POUJOULAT / AFP)