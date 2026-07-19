“Es un fantástico ciclista, tiene esta herramienta, esta arma en su arsenal, pero hay un momento para usarla y un momento para no usarla”.

Paul Seixas fue objeto de gran parte del ruido antes de este Tour de Francia, y la estrella en ascenso de 19 años todavía atrae algunos de los aplausos más fuertes en el podio cada mañana, pero en la carretera ha estado relativamente tranquilo.

Este es el corredor que persiguió a Tadej Pogačar en Strade Bianche y Liège-Bastogne-Liège, que se despidió con Itzulia Basque Country en una nube de ataques de largo alcance, y que produjo uno de los días más memorables del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con su escandalosa remontada de una caída a alta velocidad.

En su corta carrera hasta ahora, Seixas ha demostrado ser una fuerza de la naturaleza y un montón de energía, pero, a pesar de todo el revuelo en torno al debut del corredor del Decathlon CMA CGM en el Tour, hasta ahora ha adoptado un enfoque más conservador en la carrera, como explicó el director de su equipo, Luke Rowe, en una entrevista conjunta con ciclismonoticias, el guardiány Het Laatste Nieuws.

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“Sabes, este tipo tiene mucho garbo, carisma, pasión, extravagancia… todas estas palabras de las que tiene tantas. Así que no es que quieras aplastar eso, pero además, si estás compitiendo en la general, muchos días se trata simplemente de ir de A a B, ser paciente y conservador, lo que algunos pueden considerar aburrido, pero eso es lo que se necesita para montar la general y eso es lo que se necesita para estar en el podio en el Tour de Francia.

“Mucho de esto se debe a la composición de la ruta del Tour. Puedes perder el Tour en los Pirineos, y en el Macizo Central las cosas también pueden salir mal. Allí hay muchas etapas de piel de plátano, pero ganas o pierdes el Tour en los Alpes. Si miras lo brutales que han sido los últimos días, y miras la etapa 20, donde todo puede ponerse patas arriba, tienes que ser bastante conservador”.

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Rowe quiso señalar que Seixas no ha sido exactamente anónimo, pero ciertamente se ha hecho hincapié en recuperar las cosas para el piloto que ahora ocupa el sexto lugar de la general, con un déficit de 4:35 respecto a Pogačar.

“No es que no haya hecho nada. Estaba tercero en la cima del Tourmalet, solo estaban Vingegaard y Pogačar delante de él y empujó hasta la cima para limitar la brecha y también superó a Remco y a los demás”, dijo Rowe.

“Así que no es que no estemos haciendo nada, pero hay que ser realista en la forma de correr”.

Si bien Seixas puede haber ejercido cierto grado de moderación cada vez que la carretera se inclinaba cuesta arriba, lo mismo ocurre cuando la carretera iba cuesta abajo. El accidente de Seixas en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes fue, por supuesto, el resultado de lo que el propio ciclista describió como una toma de riesgos “idiota” en un descenso, un hábito que había adoptado como una forma de ganar posiciones fácilmente en el pelotón.





Rowe dice que tuvo que decirle a Seixas que “bajara el tono” y revela que en realidad transmitió ese mensaje ante Auvergne-Rhône-Alpes, anteriormente llamado Dauphiné.

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“Puede parecer que lo estoy criticando un poco, pero es un chico de 19 años y está descendiendo muy rápido en la primera mitad del año, y hablé con él antes del Dauphiné y le dije: 'tenemos que bajar el tono un poco. Con 3.500 kilómetros en el Tour, si tomas cada curva a fondo, una de ellas te atrapará'.

“Desafortunadamente, uno lo sorprendió en el Dauphiné y fue una curva de aprendizaje. En este Tour de Francia, es un poco más cauteloso. Puede descender con los mejores. Es un fantástico ciclista, tiene esta herramienta, esta arma en su arsenal, pero hay un momento para usarla y un momento para no usarla. Con la madurez, con la edad, creo que te das cuenta de cuándo realmente usarla y cuándo relajarte”.

El Tour de Francia ahora entra en una nueva fase en la que se trata casi de carreras generales, comenzando con una doble carrera montañosa este fin de semana, donde el duro viaje del sábado a través de los Vosgos es seguido por un cruel final en la cima de los Alpes el domingo.

Con Tadej Pogačar como líder indiscutible, Seixas se encuentra en el centro de la batalla por el podio y en aguas inexploradas mientras corre más de una semana por primera vez.

Cuando se le preguntó si tenía la impresión de que todos los demás estaban compitiendo por el segundo lugar, Rowe dijo: “Sí, tengo la misma impresión. Pero eso no es extraño, porque ¿cuántas veces hemos visto a un tipo intentar seguir a Pogačar, explotar y perder tanto?

“Tienes que correr con inteligencia. Si le dices a Paul, 'cuando Pogačar se va, tú lo sigues', no creo que aquí, ahora mismo él pueda seguir a Pogačar. Luego explota y pierdes más tiempo. Es el ABC, no es ciencia espacial, pero no quiero prepararlo para que falle. No quiero poner demasiada presión sobre sus hombros.

“Al final del día, él toma las decisiones en la carretera. Intentamos guiarlo antes de la carrera y guiarlo por radio. Él también tiene que sentir esto y tal vez haya un día en este Tour, o en los próximos años, en el que pueda seguir a Pogačar. Pero ahora mismo, si vuelas demasiado cerca del sol, te quemarás”.