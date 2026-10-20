El piloto francés está de buen humor pero permanece ingresado en un hospital de Malasia dos semanas y media después de la caída

El piloto de Unibet-Rose Rockets, Ronan Augé, permanece en el hospital de Malasia dos semanas y media después de su terrible accidente en la etapa 6 del reciente Tour de Langkawi, y ha revelado que sufre de parálisis facial.

El francés de 22 años pasó un día en coma inducido después del accidente, en el que sufrió múltiples fracturas de huesos (entre ellos la tibia, el codo, las vértebras cervicales, las costillas, los dedos y el cráneo), además de un colapso pulmonar.

En dos nuevas actualizaciones de las redes sociales publicadas el fin de semana, sugirió que su recuperación está progresando bien y que “pronto regresará a Francia”, pero también destacó que no está fuera de peligro y que tiene una condición inusual y desagradable junto con todos los huesos en curación.

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“El 50% de mi cara está paralizada por un accidente en la bicicleta. Me espera una nueva carrera como mueca profesional”, escribió debajo de un video en el que aparece haciendo muecas al son de Let's Get It On de Marvin Gaye.

“El impacto dañó mi nervio facial derecho. Con el tiempo y la rehabilitación, espero que se recupere. Y si no es así, la cirugía podría ser una opción. Así que sigo siendo optimista”, añadió en respuesta a un comentario en la publicación.

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El humor del último post de Augé dista mucho del primero, seis días después de su accidente.

“En este momento, mi mayor victoria es simplemente estar vivo”, escribió en ese momento.

La temporada 2026 fue la primera carrera de Augé en el nivel ProTeam, el talentoso velocista se unió al equipo Rockets registrado en Francia del equipo continental CIC-U-Nantes e incluso consiguió su primera victoria en una carrera profesional, ganando el sprint grupal al final de una etapa llena de baches en La Route d'Occitanie a mediados de junio.

Con dos cuartos puestos en las primeras etapas del Tour de Langkawi, Augé estaba en buena forma en Malasia hasta la caída.

“Es difícil encontrar palabras para describir lo que ha sucedido en los últimos días”, escribió el 9 de octubre.

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“Hace unos días, mi vida cambió por completo en las carreteras del Tour de Langkawi. Después de una caída, varios días en coma y despertarme en un hospital de Kuala Lumpur, poco a poco empiezo a darme cuenta de lo que he pasado.

“Una cosa es segura: no voy a renunciar a mis sueños. Prometo dar todo lo que tengo, luchar todos los días y nunca dejar de creer.

“Quiero agradecer enormemente a Unibet Rose Rockets, que han sido absolutamente increíbles al apoyarme a mí y a mi familia desde el principio. Me siento increíblemente afortunado de tener gente tan increíble a mi alrededor”.

Desde Pau, al borde de los Pirineos, Augé comenzó su carrera de élite en 2023 en el equipo de desarrollo Groupama-FDJ, pasando al equipo CIC-U-Nantes en 2025 antes de unirse a Unibet-Rose-Rockets con un contrato de dos años a principios de 2026. Eso al menos le dará tiempo para recuperarse de las lesiones y volver a la competición antes de que expire su contrato.

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