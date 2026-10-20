El piloto francés está de buen humor pero permanece ingresado en un hospital de Malasia dos semanas y media después de la caída

El piloto de Unibet-Rose Rockets, Ronan Augé, permanece en el hospital de Malasia dos semanas y media después de su terrible accidente en la etapa 6 del reciente Tour de Langkawi, y ha revelado que sufre de parálisis facial.

El francés de 22 años pasó un día en coma inducido después del accidente, en el que sufrió múltiples fracturas de huesos (entre ellos la tibia, el codo, las vértebras cervicales, las costillas, los dedos y el cráneo), además de un colapso pulmonar.

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