El esloveno ahora tiene 4:30 de ventaja sobre el danés en la general mientras continúa el aplastante dominio del Tour

Dice mucho sobre la magnitud de la superioridad de Tadej Pogačar en el Tour de Francia de este año que apenas unos segundos después de elogiar la actuación de su principal rival Jonas Vingegaard en las montañas, añadió que la estrella danesa, en su opinión, no es tan fuerte como lo ha sido en años anteriores.

Para Pogačar, se podría decir fácilmente que la etapa 14 fue una victoria “como siempre”. Cuando el esloveno avanzó solo en las laderas superiores del brutalmente difícil Col du Haag, sólo un resultado era realmente posible: otro triunfo más: esta es la etapa número 25 de su carrera y la cuarta en exactamente quince días de carreras en el Tour de este año, y una ventaja general aún mayor. Con 4:30 sobre Vingegaard, salvo un desastre absoluto en los siete días de carrera que quedan, una quinta victoria absoluta en el Tour es claramente de Pogačar al alcance de la mano.

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UAE Team Emirates: el ciclista esloveno de XRG, Tadej Pogacar, con el maillot amarillo de líder general, ataca para tomar la delantera en una escapada solitaria en los últimos kilómetros de la 14.ª etapa de la 113.ª edición de la carrera ciclista del Tour de Francia, 155,3 km entre Mulhouse y Le Markstein en las montañas de los Vosgos, el 18 de julio de 2026. (Foto de Loic VENANCE / AFP vía Imágenes falsas)