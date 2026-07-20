El esloveno ahora tiene 4:30 de ventaja sobre el danés en la general mientras continúa el aplastante dominio del Tour

Dice mucho sobre la magnitud de la superioridad de Tadej Pogačar en el Tour de Francia de este año que apenas unos segundos después de elogiar la actuación de su principal rival Jonas Vingegaard en las montañas, añadió que la estrella danesa, en su opinión, no es tan fuerte como lo ha sido en años anteriores.

Para Pogačar, se podría decir fácilmente que la etapa 14 fue una victoria “como siempre”. Cuando el esloveno avanzó solo en las laderas superiores del brutalmente difícil Col du Haag, sólo un resultado era realmente posible: otro triunfo más: esta es la etapa número 25 de su carrera y la cuarta en exactamente quince días de carreras en el Tour de este año, y una ventaja general aún mayor. Con 4:30 sobre Vingegaard, salvo un desastre absoluto en los siete días de carrera que quedan, una quinta victoria absoluta en el Tour es claramente de Pogačar al alcance de la mano.

Sin embargo, antes y después de ese ataque devastador característico, también se notó que Vingegaard (Visma-Lease a Bike) parecía mucho más cómodo que lo que se había sentido hasta ahora en quizás cualquier otra ascensión del Tour. Antes de que el piloto del UAE Team Emirates-XRG se despejara, el danés aumentó la presión hasta el punto de poder poner a Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), su rival más cercano en general, contra las cuerdas.

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Luego, durante casi toda la subida con múltiples cambios de ritmo y pendiente, Vingegaard se mantuvo constantemente como el perseguidor más cercano del esloveno, y solo tuvo dificultades en la cima para permitir que Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) se acercaran.

Sin embargo, a pesar de todo, Pogačar quedó impresionado por Vingegaard, aún argumentó que, en comparación con sus duelos en otros Tours, y estos ahora se remontan a 2021, el primer año en el que Vingegaard terminó en el podio del Tour, en 2026, cree que el danés no está al mismo nivel que él.

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“Si mi medidor de potencia es correcto cuando estaba tirando, hizo una actuación increíble en la parte delantera”, dijo Pogačar en su conferencia de prensa posterior a la etapa. “Pero, sinceramente, creo que le falta un poco en comparación con los últimos Tours”.

“En las montañas más grandes tal vez reciba un impulso extra y me deje allí, nunca se sabe. Pero aquí creo que le falta un poco, un poco de grinta”.

“Es un porcentaje pequeño y él está allí conmigo, así que no lo descartaría para los próximos días. Mañana (a Plateau de Salaison) es una buena subida para él y ambas etapas en Alpe d'Huez también son buenas para él”.





Queda por ver, como dice Pogacar, si Vingegaard ganará fuerza renovada cuando la carrera llegue a los Alpes el domingo. Pero incluso antes de la última impresionante exhibición de escalada del sábado, tampoco puede haber duda de que si Pogačar también está en condiciones de ganar etapas, tanto este domingo como el próximo fin de semana y todo lo demás, entonces lo hará. Para la estrella eslovena, la idea de simplemente correr de forma conservadora y garantizar que el maillot amarillo tenga el paso más seguro posible hasta París, como recomendaría la estrategia de carrera convencional, simplemente no parece entrar en juego.

Las razones detrás de esto son aparentemente múltiples. Por un lado, el director deportivo del UAE Team Emirates-XRG, Joxean Fernández Matxin, dijo a My Bike al principio de la carrera que “no corremos a la defensiva”. Y no hay duda de que Pogačar está aplicando esa política interna particular con eficiencia despiadada, una y otra vez.

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Igualmente importante es que Pogačar también es consciente de que, en definitiva, el ciclismo es mucho más impredecible de lo que parece su incesante racha de victorias de etapa y su aplastante ventaja general. De hecho, como bien sabe, y tal y como destacó en su rueda de prensa, es un deporte en el que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Como le dijo a un periodista que le preguntó por qué seguía intentando ganar tanto como fuera posible: “Si recuerdas, ponme un ejemplo, en 2023 perdí dos minutos en la contrarreloj y al día siguiente ocho minutos, creo que es bastante obvio que cualquier cosa puede cambiar en un día”.

Luego hay otra razón, por supuesto, que es simple: si Pogacar puede ganar, lo hará, porque siente que se lo debe a sí mismo y a los esfuerzos de su equipo para ponerlo en una posición en la que pueda triunfar.

“Fue una pelea realmente fuerte y no podía desperdiciar mis piernas”, explicó, “quería rematar el buen trabajo del equipo”. Además, con decenas de miles de aficionados a lo largo del recorrido por los Vosgos, quiso rendir una especie de homenaje a los espectadores, “porque fue uno de los finales más locos de mi carrera”.

La idea de que Pogačar se está divirtiendo más en el Tour de este año que en ediciones anteriores ha ganado mucho terreno recientemente, sobre todo porque no parecía estar de buen humor en la última semana de la carrera de 2025, mientras que este año, dijo un periodista, en realidad parecía estar sonriendo en la ascensión al Col du Haag.

El esloveno rechazó esa impresión y explicó que su “cara sonriente” era en realidad la que ponía cuando hacía un esfuerzo importante, como lo había hecho cuando atacaba. Pero al mismo tiempo, reconoció, en comparación con el año pasado, cuando en la tercera semana tuvo un fuerte dolor en la rodilla, estaba “quizás un poco de mal humor en la zona de los medios”. Pero en comparación, “la moral es buena este año y (en general) también fue buena el año pasado”.

También destacó que después de dos días, el viernes durante el Balón de Alsacia y la etapa anterior, en los que no se había sentido tan bien, el sábado había representado una buena oportunidad para volver a subir su nivel de moral, y no se puede negar que la había aprovechado con ambas manos.

“Creo que puedo decir que por ahora tengo más confianza, debo admitir que ayer y hace dos días, cuando Trek estaba haciendo todo lo posible, estaba pensando, mierda, esto es muy difícil, me siento tan mal, espero sentirme un poco mejor.

“Este tipo de días hay que superarlos. Hoy por la mañana hablé con Urska (Zigart, compañera). Ella me dio una inyección de moral para hoy, así que me sentía muy bien. Y después de hoy, este Tour ha sido increíble para mí.

“Para mañana tengo confianza, luego será la contrarreloj, (el martes) necesito tratarla como una carrera de un día y hacerlo lo mejor que pueda, porque he puesto mucho esfuerzo en la contrarreloj.

“Entonces veremos para Alpe d'Huez lo que queda en el tanque. La semana que viene será difícil, pero podemos afrontarlo con confianza”.