El campeón del UAE Tour se estaba recuperando de problemas de rodilla tras ser golpeado en el campo de entrenamiento de Tenerife.

El ganador del UAE Tour, Lennert Van Eetvelt, tuvo suerte de evitar una lesión grave tras ser atropellado por un conductor mientras entrenaba en Tenerife esta semana.

El belga ha estado trabajando para recuperar su forma después de haber estado fuera de juego desde principios de marzo por un problema en la rodilla, perdiéndose la Volta a Catalunya en el proceso.

El jueves estaba completando su primer entrenamiento de resistencia largo desde que sufrió problemas en la rodilla a principios de esta primavera. Sin embargo, su viaje de siete horas y el resto de su campo de entrenamiento ahora se vieron seriamente interrumpidos por un conductor que lo atropelló en un descenso al final de su viaje.

Van Eetvelt recurrió a Instagram para explicar lo sucedido, mostrando un desagradable corte en la barbilla, un vídeo de las secuelas del incidente y los daños causados ​​a su bicicleta.

“Mi primer viaje de 7 horas desde mis problemas de rodilla casi había terminado, y luego me atropelló por detrás un coche que 'estaba intentando adelantarme' en un descenso”, escribió Van Eetvelt. “Estoy muy feliz de no haberme salido de la carretera y de haber podido salir sin lesiones graves”.

Van Eetvelt, que se convirtió en profesional con Lotto-Dstny la temporada pasada, disfrutó de un comienzo muy fuerte en 2024, ganando el Trofeo Serra Tramuntana en el Challenge Mallorca de apertura de temporada.

Luego logró una gran victoria general en el UAE Tour, llevándose la victoria en la etapa final en Jebel Hafeet para vencer a Ben O'Connor por dos segundos.

El undécimo puesto en Strade Bianche marcó su última carrera de la primavera antes de que llegaran los problemas de rodilla, siendo el uso excesivo la causa probable de sus problemas.

“Cuando empezaron mis problemas en la rodilla, me decepcionó no poder largar en Cataluña”, continuó Van Eetvelt. “Las últimas semanas, estaba feliz de poder andar un poco en bicicleta. Ahora, simplemente estoy feliz de estar vivo. Es curioso lo rápido que estas cosas pueden cambiar”.

Van Eetvelt dijo que se tomará unos días fuera de la bicicleta “para recuperarse y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida”, agradecido de haber evitado fracturas graves, o algo peor.

“Hoy debería haber habido una publicación sobre cómo iba mi recuperación, sobre cuánto apoyo recibí en los últimos meses y lo que eso significó para mí, y sobre las ganas que tenía de volver a ver a mis compañeros de equipo y comenzar una carrera”. lo antes posible.

“Ahora, me tomaré unos días libres para recuperarme y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Pero no te preocupes, volveré. La respuesta a cuándo es algo que todavía no sé”.