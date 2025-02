'En cuanto a la forma, en realidad voy muy bien en este momento, así que si me ponemos en un parcours que realmente se adapta a mis habilidades, entonces existe la oportunidad de hacer algo bastante agradable'

Lewis Askey (Groupama-FDJ) nunca había corrido el calendario de verano australiano antes, pero se ha ido, disfrutando del clima y las intensas carreras, y luchó contra el dolor de un choque.

El británico salió del invierno del Reino Unido y se convirtió en la zona horaria de calor y dispare antes de Navidad, con la esperanza de que el ajuste y el entrenamiento temprano con buen clima lo prepararían para este bloque de carreras, pero también para la temporada 2025.

Sus resultados han sido mixtos, pero él y él y Groupama-FDJ tienen una última oportunidad en la Gran Carrera Ocean Road de Cadel Evans.

“La carrera del domingo, y en realidad incluso en la gira Down Under, muchos de los días fueron adecuados bastante bien para mi tipo de jinete”, dijo Askey a My Bike en Geelong.

“Así que significa que si puedo venir aquí en buena forma, obtener un buen gran bloque de entrenamiento en buen clima antes de regresar a Europa, eso con suerte debería ponerme muy bien para los clásicos y, bueno, espero que Ya sale con algo del domingo “.

La parte de la ecuación parecía bien en la mano, con Askey diciendo en términos de números de carrera “Probablemente he estado cerca de mi mejor nivel, de mi vida, diría, hasta este momento”.

Esa condición se tradujo en un fuerte liderazgo en la etapa 1 de la gira Down Under, con Askey entregando a su compañero de equipo Matthew Walls en la rueda derecha para poder tomar un resultado del podio.

Sin embargo, los otros sprints no fueron según lo planeado y lo peor de todos los últimos en la etapa 6 terminó con Askey y rémy Rochas que se estrelló justo cuando se veían idealmente posicionados para llevar a las paredes hacia el último kilómetro.

“Sinceramente, ni siquiera sé qué pasó, porque para mí no íbamos demasiado rápido a la vuelta de la esquina. Tal vez fue la mezcla del golpe de velocidad y la línea blanca al mismo tiempo. Realmente me tomó por sorpresa ya que no estaba cerca de los límites de los neumáticos. Porque me tomó por tanta sorpresa, realmente me estrellé bastante fuerte “.

Un casco roto, una piel y un duro golpe en la rodilla en su marco de bicicleta no fue exactamente la carrera ideal hacia las carreras finales.

“Realmente espero volver al 100% del domingo”, dijo Askey.

“Físicamente, en cuanto a la forma, en realidad voy muy bien en este momento, así que si me ponemos en un parcours que realmente se adapta a mis habilidades, entonces existe la oportunidad de hacer algo bastante bueno”.

Askey corrió el clásico de Surf Coast del jueves en Lorne y, a pesar de ser una carrera brutalmente rápida con ataques y divisiones que seguían llegando, no parecía sufrir sus heridas. Terminó en el grupo principal de 45 y el equipo agregó en una declaración de que el accidente del domingo no había dejado efectos secundarios.

“Honestamente, lo más importante para mí llegar al domingo será lo dolorida que me siento y lo casi frágil me siento, como en lo mucho que no quiero estrellar nuevamente”, dijo Askey.

“A veces, cuando has tenido un choque, te hace un poco más cauteloso en el pelotón y eso es realmente lo peor, porque si comienzas a frenar un poco temprano, significa que deslizas por el paquete A Un poco más, y ahí es donde es aún más peligroso “.

“Espero que si estoy en la línea de salida, es porque creo que tengo la oportunidad de hacer algo. Quiero decir que una carrera de bicicletas es una carrera de bicicletas, todo siempre puede suceder “.