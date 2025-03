Los pasajeros Lidl-Trek estaban usando los grupos de 13 velocidades SRAM Red XPLR en Omloop y Kuurne

Los jinetes de Lidl-Trek fueron vistos utilizando el grupo SRAM Red XPLR 1X13 Gravel Groupset en ambas carreras de fin de semana de apertura de Omloop Het Nieuwsblad y Kuurne-Braussel-Kuurne el fin de semana.

Las imágenes han aparecido en las pruebas del equipo y utilizando el grupo en línea desde el invierno. Mads Pedersen incluso publicó un video en Instagram de probarlo en noviembre del año pasado, lo que primero nos alertó sobre las cosas. Dado que el fin de semana de apertura marca el comienzo de los clásicos, no es una gran sorpresa que el equipo esté usando el equipo.

Las bicicletas Madone de Trek del equipo estaban equipadas con 1x anillos de cadena Aero de Sram en la parte delantera, lo que no es tan inusual en estos días, pero en la parte trasera las bicicletas estaban equipadas con despectores traseros SRAM RED XPLR y casetes de 13 velocidades 10-46T para una configuración 1×13.

Red XPLR es la variante específica de grava del grupo Red Axs Roadset. Ambos grupos se lanzaron el año pasado después de que SRAM revisó el rojo y creó el nuevo grupo XPLR. Red XPLR utiliza los mismos cambios y frenos que el grupo rojo, pero un desviador directo de monte directo diferente y un cassette y un caña de cigüeñal de 13 velocidades. En particular, el casete de 13 velocidades tiene el mismo espacio de 12 velocidades, lo que significa que se puede usar con una cadena roja SRAM de 12 velocidades regular para minimizar los dolores de cabeza de compatibilidad.

Red XPLR utiliza un cassette de 13 velocidades y un despido más grande

¿Por qué usar un grupo de grava para carreras de carretera?

Probablemente haya un elemento de 'porque podemos', y una cierta cantidad de '¿Por qué no?' No es como si Red Axs no sea apto para los adoquines. Sin embargo, hay algunas características de diseño dentro de Red XPLR que lo hacen muy adecuado para la áspera y la caída de los clásicos. Los impactos, las vibraciones y el terreno son, a veces, similares a un evento de grava, que es para lo que se ha diseñado Red XPLR. Mejorar la eficiencia sobre un terreno rugoso podría proporcionar a Pedersen, Stuyven y Co. con una buena ventaja.

El despido XPLR rojo es mucho más grande que el mech trasero rojo estándar. La batería se carga horizontalmente, y el despido no utiliza ningún límite o tornillos de ajuste de la tensión B; Simplemente lo atornille a un marco de bicicleta y no se requiere ajuste mecánico. Puede ver nuestro carrete de Instagram a continuación de mí mostrando el procedimiento de configuración.

Red Axs también utiliza una interfaz de marco UDH de 'montaje completo', lo que significa que no se requiere un perchero trasero trasero. El ojero que abandona en el marco está manga, y el montaje del desvío usa un solo perno más grande. Esto debería significar una unidad más robusta y sin perchas en los clásicos.

Las ruedas de la polea son ligeramente más grandes en 14 y 16 dientes, y el más bajo usa la 'rueda de la polea mágica' de SRAM, lo que significa que seguirá girando si se pone un trozo de escombros, posiblemente una característica útil para el corte y el empuje del pelotón.

Es importante destacar que, especialmente para las razas empedradas, la tensión del resorte del embrague del brazo de la polea fue mejorada para ayudar a la retención de la cadena. Es realmente firme, lo que debería proporcionar una ventaja decente en la gira de Flandes y Paris-Roubaix en particular.