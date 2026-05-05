El equipo alemán tiene a Jonathan Milan, Giulio Ciccone y Derek Gee-West como líderes del equipo

Lidl-Trek afronta un Giro de Italia intenso y ambicioso, persiguiendo el éxito en el sprint con Jonathan Milan, victorias en etapas de montaña con Giulio Ciccone y un resultado general con Derek Gee-West.

El súper equipo alemán nombró a Simone Consonni, Max Walscheid, Amanuel Ghebreigzabhier, Matteo Sobrero y Tim Torn Teutenberg en su lista final de ocho corredores. La presencia de Consonni, Walscheid y Teutenberg en la alineación confirma las ambiciones de sprint de Milán y su estatus como probablemente el finalista más rápido en la lista de salida del Giro de 2026.

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