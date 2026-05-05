El equipo alemán tiene a Jonathan Milan, Giulio Ciccone y Derek Gee-West como líderes del equipo

Lidl-Trek afronta un Giro de Italia intenso y ambicioso, persiguiendo el éxito en el sprint con Jonathan Milan, victorias en etapas de montaña con Giulio Ciccone y un resultado general con Derek Gee-West.

El súper equipo alemán nombró a Simone Consonni, Max Walscheid, Amanuel Ghebreigzabhier, Matteo Sobrero y Tim Torn Teutenberg en su lista final de ocho corredores. La presencia de Consonni, Walscheid y Teutenberg en la alineación confirma las ambiciones de sprint de Milán y su estatus como probablemente el finalista más rápido en la lista de salida del Giro de 2026.

El gigante italiano intercambió roles con Mads Pedersen en 2025 y ganó dos sprints en el Tour de Francia. En 2024 ganó tres etapas del Giro y el maillot de puntos de ciclamen.

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Milán regresa este año a su Gran Vuelta local y es el favorito para ganar la primera etapa en Burgas y así conseguir la primera maglia rosa. Consonni, Walscheid y Teutenberg son rápidos por derecho propio y saben cómo liderar al Milán desde el frente, por lo que es probable que Lidl-Trek intente dominar los sprints.

Milán podría tener hasta ocho oportunidades de sprint entre Bulgaria y Roma, y ​​se espera que Ghebreigzabhier haga gran parte del trabajo inicial de persecución en etapas planas.

Ha ganado seis sprints en lo que va de temporada, incluidos dos en el UAE Tour y uno en el último día de una dura edición de Tirreno-Adriático. Su campaña en las Clásicas adoquinadas fue una decepción, pero Milán se ha entrenado específicamente para los sprints del Giro, sabiendo que no volverá al Tour de Francia. Si logra sobrevivir a las montañas de la última semana, el Milán también será el favorito para llevarse la camiseta de los puntos.

Ciccone apuntó a la general el año pasado, pero se estrelló fuertemente en el tramo empapado por la lluvia hacia Nova Gorica. Ha cambiado sus objetivos este año y también perseguirá etapas en el Tour de Francia.

Derek Gee-West terminó cuarto en el Giro de 2025 y regresa a la carrera que mostró por primera vez sus credenciales de general cuando fue segundo en cuatro etapas diferentes de escapadas en la Corsa Rosa de 2023.

El Giro es la primera Gran Vuelta del canadiense con Lidl-Trek tras su salida del Israel Premier Tech. Se perdió los últimos seis meses de la temporada 2025, pero ha ido mejorando gradualmente hasta llegar al séptimo lugar en la general del Tour de los Emiratos Árabes Unidos y, más recientemente, al duodécimo en el Tour de los Alpes.

La contrarreloj de la etapa 10, de 42 km, ofrece al antiguo perseguidor de pistas la oportunidad de ganar tiempo frente a los escaladores puros antes de la última semana en la montaña. Gee-West contará con el apoyo de Sobrero y Ciccone, por lo que tendrá que intentar aprovechar la esperada lucha de poder entre los equipos Visma-Lease a Bike y Red Bull-Bora-Hansgrohe mientras viajan para Jonas Vingegaard y Giulio Pellizzari.