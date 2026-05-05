Jan Hirt lidera las diez mejores esperanzas de la general con Alessandro Pinarello como cazador de etapas

El equipo ciclista NSN buscará victorias al sprint en diferentes terrenos en el Giro de Italia de 2026, con el británico Ethan Vernon apuntando a la primera etapa plana y, por lo tanto, a la primera maglia rosa en Burgas, mientras que el golpeador Corbin Strong tendrá su oportunidad en la etapa ondulada hasta Veliko Tarnovo.

NSN también espera que Alessandro Pinarello pueda buscar etapas de las escapadas, mientras que Jan Hirt competirá por la clasificación general después de terminar sexto en 2022 y octavo en 2024. Completando la alineación de ocho corredores están Jake Stewart, Ryan Mullen, Nick Schultz y Dion Smith.

Vernon se enfrentará a Jonathan Milan (Lidl-Trek), Dylan Groenwegen (Unibet Rose Rockets), Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech), Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) y Paul Magnier (Soudal-QuickStep), pero ha demostrado su velocidad en 2026, ganando sprints en el Tour Down Under, la Volta a Catalunya y dos etapas en el Région Pays de la Loire Tour en Francia.

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Strong fue quinto en Milán-San Remo y ambos han entrenado en altura en las últimas semanas para alcanzar su punto máximo de cara al inicio del Giro.

“Tengo muchas ganas de empezar el Giro. Este será el primer Gran Tour en el que entro con mucha confianza y en el que me apoyo”, dijo Vernon.

“Definitivamente creo que puedo competir por una victoria. Ya hay una gran oportunidad en la primera etapa, lo cual es una motivación adicional cuando la camiseta de líder está en juego. La primera etapa es un gran foco para mí, pero también la tercera y la segunda etapa para Corbin.

“Para el equipo, son tres primeros días realmente importantes, con la oportunidad de ganar, ya sea yo en la etapa uno o Corbin en la etapa dos. Estamos súper motivados y queremos mantener el impulso ganador que hemos construido esta temporada”.

Strong y Vernon se han entrenado recientemente en altura para estar a su mejor nivel de cara al Giro.

Strong terminó segundo en el sprint de la etapa 3 hacia Vlorë en Albania, solo superado por Mads Pedersen, que ganó cuatro etapas. También fue quinto en la Milán-San Remo de este año, demostrando su capacidad para sobrevivir a finales montañosos.

“El Giro nos brinda muchas oportunidades como equipo. Tenemos un equipo fuerte para los sprints y también algunos escaladores que llegan en buena forma”, dijo.

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“Tengo muchas ganas de empezar la carrera con este grupo y creo que podemos pasar tres semanas muy fuertes juntos”.

Alessandro Pinarello es el único corredor italiano en la lista del NSN Giro y correrá cerca de su casa en la etapa 18 hasta Pieve di Soligo. El italiano de 22 años se ganó su lugar en el equipo NSN con una consistente campaña de primavera y una victoria y un tercer puesto en la general en el reciente O Gran Camiño.

“Como ciclista italiano, siempre es muy especial empezar el Giro de nuevo. Es la carrera más importante de Italia, con tantos aficionados que vienen a verla, así que realmente significa mucho”, dijo.

“Este año el enfoque ha sido completamente diferente, ya que hice un gran bloque de entrenamiento en altitud. No hay presión del equipo para la general, queremos ver cómo me va durante tres semanas. El objetivo es intentar conseguir el mejor resultado posible en las etapas, ya sea en una escapada o en un grupo reducido”.