El joven danés muestra inexperiencia en la agitada etapa 4, pero sigue siendo el mejor corredor joven, séptimo en la general

Al llegar a la cuarta etapa del Tour Down Under, Lidl-Trek tenía cinco corredores entre los 18 primeros de la clasificación general. Patrick Konrad, de 33 años, fue el mejor clasificado del equipo, tercero gracias a las bonificaciones de tiempo obtenidas en la escapada de la segunda etapa.

Sin embargo, el director deportivo del equipo, Kim Andersen, dijo ciclismonoticias que el mejor corredor joven de la carrera, Albert Philipsen, que tiene sólo 18 años y no cumplirá 19 hasta el 3 de septiembre, también es un corredor protegido de cara a la etapa reina en Willunga Hill.

“Patrick tiene los segundos, pero como hemos visto en los entrenamientos, Philipsen es el más fuerte”, dijo Andersen. ciclismonoticias antes de la etapa 4.

Es sorprendente que un ciclista que acaba de cumplir 18 años el pasado otoño y que sólo lleva unos meses fuera de las categorías inferiores pueda ser líder de equipo en su primera carrera por etapas del WorldTour, pero Andersen sintió que el Tour Down Under era un campo de pruebas perfecto para su compatriota.

“Esta carrera aquí es muy buena para un joven, porque no son distancias largas y hay carreteras bastante buenas, por lo que no es demasiado técnica”, dijo Andersen. “Estaba muy bien preparado para esto y mentalmente preparado”.

Sin embargo, no se adelantaba a esperar más del joven que estaba por llegar.

“Creo que esta carrera es un poco especial. Es WorldTour pero es la primera, y realmente no se puede comparar con las carreras WorldTour en Europa”, dijo. “Si te preparas bien, estarás ahí fuera”.

El salto con respecto a las carreras por etapas juveniles como el Course de la Paix y el Ain Bugey Valromey Tour, que Philipsen ganó en 2024, se debe principalmente a la calidad del campo general y la duración de la carrera.

“Es la distancia junior en kilómetros. Eso cambiará cuando se trate de las carreras más difíciles. Creo que era un objetivo perfecto para él y estaba muy emocionado de venir aquí”, dijo Andersen.

Después de la etapa, Philipsen había superado una prueba de fuego, sobreviviendo a una división en el pelotón mientras otros favoritos de la general atacaban la corta pero empinada Nettle Hill a 21 km del final.

“Para ser honesto, fue bastante malo”, dijo Philipsen. “Estaba demasiado atrás cuando llegamos al final de la subida, se dividió en algunos grupos y no estaba al frente. Realmente tuve que gastar mucha energía para volver al frente de la carrera. “.

Ahora que han transcurrido cuatro etapas en un campo de alto nivel, Philipsen espera con ansias el final de la etapa 5 en Willunga Hill, donde la carretera inclinada durante los últimos tres kilómetros podría jugar a su favor.

“Siento que mañana me vendrá muy bien. Así que espero tener un buen día y poder marcar la diferencia”.

Superar las subidas con los líderes cuando todo estaba empezando no fue el único momento verde de Philipsen. Las nuevas reglas que solo permiten alimentos en las carreteras en las zonas designadas podrían haber significado que tuviera que viajar a través del convoy en busca de agua.

Andersen explicó que el ex campeón mundial junior no estaba familiarizado con el proceso. “Lo primero que dijo en la reunión al empezar la carrera fue: 'Nunca he cogido botellas del coche'”, sonríe Andersen.

Afortunadamente, era un líder protegido, especialmente después de ponerse la camiseta blanca tras la dura etapa 3 hasta Uraidla, y no tuvo que ir a buscar botellas para él o sus compañeros.

“Aquí no lo hará, pero estas son las cosas a las que nos enfrentamos cuando tenemos a todos estos corredores jóvenes entrando, no están acostumbrados. Está proyectado aquí, así que no lo hará, pero más adelante , tenemos que trabajar en eso.”