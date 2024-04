Mathieu van der Poel dispuesto a enfrentarse a todos sus rivales en busca de una segunda victoria

El ambiente en la línea de salida de la París-Roubaix en Compiègne era apagado pero con un aire de tensión subyacente el domingo por la mañana a medida que los corredores sintieron gradualmente la importancia y el significado del día.

Ya se han realizado los entrenamientos, los recorridos de reconocimiento, las decisiones técnicas sobre bicicletas y los debates sobre chicanes y adoquines. Lo único que quedaba por hacer era correr duro durante 259,7 kilómetros en la que seguramente es la carrera más dramática de la temporada masculina.

Los autobuses del equipo comenzaron a llegar 90 minutos antes del inicio de la jornada a las 10:00 am, y los ciclistas y equipos estaban felices de ver que la lluvia nocturna había cesado. Había poco viento y un tímido sol primaveral estaba secando los adoquines, pero todo el mundo sabía que eso podría cambiar más adelante en los sectores clave de la carrera. Los corredores tendrían que estar preparados para cualquier cosa, incluidos los adoquines secos y mojados en el mismo sector.

Cada equipo colocó sus bicicletas frente a los autobuses, revelando sus decisiones finales sobre el equipamiento. La mayoría de los equipos optaron por bicicletas de carretera equipadas con 32 neumáticos sin cámara, ya que la aerodinámica y la velocidad se consideraban más importantes que la comodidad. Sólo Israel-Premier Tech optó por bicicletas de gravel aerodinámicas y la Factor Ostro Gravel.

Cada vez se prefirieron más platos 1x, y Josh Tarling optó por un plato 1x de 62 dientes para aprovechar su potencia en la contrarreloj sobre adoquines.

Los equipos se registran en un orden específico, con los equipos menores subiendo al escenario temprano y Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) último minutos antes del inicio. Se enfrentaron a las últimas preguntas sobre su forma por parte de la televisión y los medios de comunicación y atravesaron la carpa VIP para alinearse en la línea de salida.

La entrada tardía de Tom Pidock fue la historia de las últimas 24 horas, pero el piloto de Ineos Grenadiers tenía muchas ganas de correr. Hubo tres no participantes: Michael Mørkøv (Astana Qazakstan), Michael Vink (UAE Team Emirates) y quizás lo más sorprendente de todos, Dylan van Baarle (Visma-Lease a bike).

El ganador de la París-Roubaix de 2022 ha luchado por recuperarse de la enfermedad que interrumpió su campaña de clásicos de Flandes. Con Wout Van Aert y Matteo Jorgenson fuera, las ambiciones clásicas de Visma-Lease a Bike han quedado diezmadas, con Christophe Laporte como líder protegido a pesar de no competir desde Milán-San Remo debido a una enfermedad y una molestia en el sillín.

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) también ha estado enfermo pero ha confirmado que ciclismonoticias que se ha recuperado. El toscano está decidido a darlo todo en su última carrera de la primavera antes de tomarse un descanso y prepararse para el Tour de Francia que comienza en Florencia, cerca de su casa en las colinas del Chianti.

“Estoy aquí, este es mi último hit, así que voy a intentarlo”, dijo en la línea de salida.

Van der Poel fue escoltado al frente del pelotón para la salida faltando dos minutos para el inicio. La tensión fue mucho más palpable cuando los ciclistas intercambiaron nerviosos puñetazos, comprobaron sus medidores de potencia y la presión de los neumáticos y se prepararon mentalmente para seis horas de sufrimiento.

A las 11:10, el orador contó los segundos para el inicio de la carrera, y la multitud aplaudió a los corredores mientras iniciaban su viaje hacia el Infierno del Norte.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

“Me tomó un poco más de tiempo de lo esperado, pero me recuperé bien del Tour de Flandes. En cualquier caso, pude entrenar bien en España y espero recuperar mis piernas en Flandes. Ganar allí con el maillot arcoíris ya era una gran objetivo y después tuve una pequeña sensación de descompresión, pero logré parar rápidamente, aunque siempre queda por ver cuál es la sensación en el primer tramo empedrado.

“Nos hemos encontrado en una situación similar varias veces esta primavera, pero siempre la hemos mantenido bajo control. De todos modos, siempre tenemos que estar bien delante y esperar y ver si la competencia ataca antes que Arenberg.

“En cualquier caso, mi carrera sólo comienza allí. Vencerme no será muy difícil en cualquier caso, porque la competencia lo ha demostrado varias veces en las últimas semanas”.

Tom Pidcock (Granaderos Ineos)

“Estoy bien, para ser honesto. Todavía tengo un poco de hematoma en la cadera, pero tan pronto como supe que no era grave, dije: 'Bien, comienza el juego'. Empecé a entrenar de nuevo y Fue como 'Quiero ir a Roubaix'.

“No he hecho un reconocimiento y no he recorrido estas carreteras en cuatro o cinco años. Seguro que eso ayudará, pero estoy deseando quedarme atrapado y llegar a la última parte de la carrera. Si quieres superar la primera parte del caos, cualquiera puede ser víctima de problemas mecánicos y accidentes, por lo que debes superar el recorrido antes de intentar ganar la carrera.

“Realmente no estoy aquí para decirles cómo vencer a Van der Poel. Es una cosa de último momento y estoy aquí para divertirme y cuando lo disfruto saco lo mejor de mí mismo. También podría pincharse o estrellarse”. y podría quedar fuera de carrera en los primeros 100 km, así que no se trata sólo de un hombre”.

Oier Lazkano (Movistar)

“Me siento bien y quiero hacer bien mi carrera sin errores. Ese es el objetivo principal. Creo que tenemos un buen equipo aquí, así que tendremos que aprovechar nuestras oportunidades como equipo”.

“Creo que hicieron (la chicane) pensando en mejorar nuestra seguridad y tenemos que aplaudirlo. No sé si va a ser bueno o malo, pero está hecho con eso en mente y todo lo que se hace con Eso en mente es bueno para nosotros.”

Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep)

“Estoy emocionado. Es una de esas carreras realmente especiales que esperas con ansias durante todo el año, así que es un día especial. ¿Qué esperas de ti y del equipo hoy? Creo que tenemos que intentarlo. ser un poco inteligentes con la forma en que gastamos nuestra energía.

“No somos los grandes favoritos, por lo que debemos dejar que los otros equipos hagan la mayor parte del trabajo e intentar encontrar nuestro momento para salir adelante.

“Elijo ver (la presión externa) como algo positivo. Esas expectativas son altas porque ganamos mucho en el pasado y no nos pueden quitar esas victorias. En este momento, estamos en una situación un poco complicada. calma, pero estamos haciendo todo lo que podemos para salir de ella.

“Creo que Arenberg en sí será más difícil debido a la chicane porque necesitas acelerar en el sector. Creo que las divisiones podrían ser mayores, pero creo que es algo bueno. Hemos visto en los últimos años que cada año Chocar en los primeros 200 metros sólo por la velocidad. Es bueno que se haga algo antes de que suceda algo grave”.

Fred Wright (Bahréin victorioso)

“Puede que haya un poco de humedad, pero se secan más rápido que las carreteras normales. Al menos eso es lo que nos hemos estado diciendo en el autobús para que sea un poco más fácil para la cabeza. Pero estoy emocionado”.

“Creo que después de Flandes tengo que sacarme esa experiencia de la cabeza. Sufrí en los últimos 60 km y no estaba donde quería estar, así que tomo hoy como una nueva oportunidad. He tenido mala suerte aquí en el pasado y es difícil tener una carrera tranquila aquí, pero espero que tengamos una carrera más fluida que en el pasado y podamos sacar algo bueno de hoy.

“(La chicane) ha creado mucho revuelo y mucha gente está preocupada y hablando de ello. Pero, para ser honesto, creo que la carrera va a estar muy explotada de antemano en el sector anterior”.

“Va a ser interesante, eso es seguro, y significa que Arenberg va a ser salvaje. No va a haber un gran choque en la horquilla o chicane o como quieras llamarlo”.

Oliver Naesen (Decathlon AG2R La Mondiale)

“Sé que hoy puede pasar cualquier cosa. Eso genera un poco de estrés porque no eres dueño de tu propio destino. Pero tengo muchas ganas de que llegue, porque estoy en forma. A lo largo de los años he aprendido que Todas las cosas que no puedes controlar, será mejor que no te preocupes por ellas.

“El estar entre los cinco primeros es realista, así que lo intentaré por completo, pero es un día en el que cualquier cosa puede suceder 10 veces. En el mejor de los casos, me llevaré la victoria”.

Laurence Pithie (Groupama-FDJ)

“Va a ser una carrera muy dura y loca, una lucha antes de esos primeros sectores adoquinados y luego, probablemente, a toda velocidad hasta llegar a casa.

“Ha sido una temporada larga desde Australia y he mantenido buenos niveles desde entonces. Tendré un pequeño descanso después de esto. Mirando hacia atrás, puedo estar muy contento con cómo ha ido. No me puedo quejar”.

“Creo que estamos compitiendo por la victoria. Por supuesto, llegas a una carrera como esta con el objetivo de ganarla. Tenemos a Stefan, que ha tenido muy buenos resultados y espero que yo también pueda estar ahí al final. Un top 10 estaría bien, pero ojalá podamos conseguir la victoria con alguien del equipo”.

