Un repaso de todo lo que necesitas para empezar a entrenar en interiores este invierno

El ciclismo indoor es más que simplemente acoplar una bicicleta a un rodillo. Debes crear el entorno de entrenamiento adecuado que te ayude a mantenerte fresco, cómodo, motivado y concentrado.

Es la semana del ciclismo indoor en ciclismonoticias esta semana y publicaremos una amplia y variada gama de contenido con temas de interiores para brindarte muchas ideas geniales para este invierno.

Has invertido en uno de los mejores entrenadores inteligentes, pero ¿qué sigue? Hay algunas otras cosas a considerar al prepararse para andar en bicicleta regularmente en interiores.

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Tal vez estés preparando tu área de entrenamiento para un invierno de entrenamiento estructurado y paseos en grupo, o estás construyendo el equipo de carreras eléctricas definitivo.

Quizás haya comprado un nuevo entrenador inteligente con Zwift Cog and Click preinstalado y haya activado su membresía de prueba incluida con su compra;

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Esta lista de verificación cubre los elementos esenciales y consejos prácticos que te ayudarán a comenzar con fuerza, evitar errores comunes de principiante y aprovechar al máximo tu entrenamiento desde el primer día.





1. Elige tu ubicación

El ciclismo en interiores es un negocio sudoroso, por lo que tendrás que pensar detenidamente dónde instalas tu bicicleta y tu rodillo inteligente. ¡Una agotadora sesión de intervalo en la sala de estar mientras el resto de la familia intenta ver la televisión puede no ser muy bien recibida!

Lo ideal es elegir un espacio donde puedas entrenar sin molestar a los demás y que tenga suficiente espacio para tus accesorios, especialmente tu equipo de refrigeración.

La ventilación es igualmente importante. Una habitación con una ventana abierta, una buena circulación de aire o aire acondicionado puede marcar una diferencia significativa en su comodidad. Una configuración exclusiva en el sótano puede parecer ideal, pero sin un flujo de aire adecuado, puede convertirse rápidamente en un lugar incómodo para entrenar.

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2. Invierte en un ventilador

Un ventilador es uno de los accesorios más importantes para el ciclismo indoor. Sin el flujo de aire que experimentas cuando conduces al aire libre, puedes tener dificultades para mantenerte fresco y, en general, es una experiencia más incómoda. Tener un ventilador es una buena idea y ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

Elija un ventilador que sea óptimo para su espacio de entrenamiento. Hay ventiladores de ciclismo indoor específicos con controles remotos y configuraciones ajustables, pero un ventilador doméstico adecuado también puede realizar la función necesaria.

3. Protección del suelo

Una alfombra protectora debajo de tu bicicleta y tu rodillo es una inversión que vale la pena. Ayuda a proteger el suelo del sudor, la suciedad, la grasa y otros tipos de suciedad que pueden acumularse durante las sesiones en interiores. Esto es especialmente importante si utilizas tu bicicleta de exterior con rodillo de entrenamiento y, sobre todo, si la transmisión está aceitosa.

Reemplazar un tapete económico es mucho más fácil que lidiar con una alfombra manchada o un piso dañado, y ni siquiera intentaría una sesión a menos que tengas un tapete.





4. Coge una toalla

Una toalla es imprescindible, y si vas a realizar una sesión larga, es posible que necesites dos. Incluso si tienes la posición más óptima en bicicleta y el mejor ventilador, seguirás sudando bastante, especialmente durante recorridos más largos e intervalos de alta intensidad.

Mantenga una toalla a su alcance para limpiarse la cara y las manos, lo que le ayudará a mantener un agarre cómodo en el manillar. Para sesiones más largas, puede resultar útil tener una segunda toalla disponible.

5. Prepara al menos una botella de bebida.

Mantenerse hidratado es importante y perderá mucho líquido al sudar cuando conduce en interiores. Es posible que beba mucho más que cuando viaja al aire libre, así que asegúrese de tener botellas llenas al alcance de la mano.

Para sesiones más largas o más duras, considere si también necesita reponer los electrolitos, particularmente el sodio, que se pierden con el sudor.

6. Ropa

No te vistas demasiado; menos es más. Como hemos establecido, vas a pasar calor. Llevar el culote y el maillot habituales puede resultar excesivo. Un par de pantalones cortos de ciclismo sin tirantes y un chaleco sencillo o una camiseta transpirable pueden ser una buena idea.

La clave es elegir ropa transpirable que te ayude a mantenerte cómodo a medida que aumenta la temperatura corporal; No serán necesarios muchos viajes para saber qué funciona para usted.





7. Prepare su teléfono y la aplicación complementaria elegida

Muchas plataformas de ciclismo indoor ofrecen aplicaciones complementarias que brindan funcionalidad adicional y hacen que la experiencia sea más interactiva.

Por ejemplo, Zwift Companion te permite interactuar con otros ciclistas, unirte a eventos, enviar mensajes y acceder a controles adicionales en el juego. Dependiendo de la plataforma, una aplicación complementaria también puede facilitar la gestión de entrenamientos, ver información de actividad o interactuar con el entorno virtual.

Mantenga su teléfono cargado y en un lugar conveniente, como una mesa cercana o un soporte para el manillar, para que pueda acceder a las funciones que necesita sin interrumpir su viaje.

8. Sea paciente

El ciclismo indoor es una disciplina en sí misma y existe una curva de aprendizaje cuando se empieza.

Cada plataforma tiene sus propios puntos fuertes, características y peculiaridades. Algunos se centran en la formación estructurada, mientras que otros ponen énfasis en mundos virtuales, simulaciones realistas o conducción social.

Aprovecha las diferentes pruebas gratuitas que se ofrecen y ten paciencia mientras aprendes los diferentes matices de cada plataforma. Ten paciencia y disfruta el viaje mientras te sumerges en esta nueva disciplina.

9. Conecta tu plataforma de entrenamiento a tu registro de actividad

Asegúrese de que sus recorridos estén registrados para que pueda realizar un seguimiento del entrenamiento y registrar su progreso. Si trabajas con un entrenador de ciclismo, esto también le ayudará a ver tus sesiones y hacerte la vida más fácil.

Dependiendo de las plataformas que utilices, es posible que puedas conectar tu cuenta de ciclismo indoor a servicios como Strava, Garmin Connect, TrainingPeaks o Vekta. Esto puede ayudarte a consolidar tus actividades, analizar tu entrenamiento y monitorear tu progreso a lo largo del tiempo.

Verifique qué integraciones son compatibles con la plataforma elegida y asegúrese de que sus cuentas estén conectadas correctamente. También vale la pena verificar que las actividades no se carguen dos veces si varios dispositivos o servicios registran el mismo viaje.

El entrenamiento en interiores cuenta tanto como la conducción al aire libre, así que asegúrese de capturar sus esfuerzos.

10. Únase a un club y encuentre su comunidad

Una de las mejores cosas del ciclismo indoor es que plataformas como Zwift, TrainingPeaks Virtual, MyWhoosh y ROUVY te conectan con una comunidad global de ciclistas.

Cada plataforma ofrece una amplia gama de clubes y comunidades a las que puede unirse, lo que facilita conocer ciclistas con ideas afines, participar en recorridos grupales y compartir su pasión por el ciclismo.

Ser parte de una comunidad también puede ayudarte a mantenerte motivado, establecer una rutina y hacer del ciclismo indoor una experiencia más social y agradable.

¿Listo para montar?

Configurar correctamente tu bicicleta de interior puede marcar una diferencia real en tu comodidad, motivación y disfrute. Con buena ventilación, un ventilador, protección para el piso, muchos líquidos y las aplicaciones adecuadas conectadas, estará bien preparado para su primera sesión.

Tómese el tiempo para explorar la plataforma elegida, encuentre una comunidad que se adapte a sus necesidades y, lo más importante, disfrute el viaje.