Un repaso de todo lo que necesitas para empezar a entrenar en interiores este invierno


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El ciclismo indoor es más que simplemente acoplar una bicicleta a un rodillo. Debes crear el entorno de entrenamiento adecuado que te ayude a mantenerte fresco, cómodo, motivado y concentrado.

Es la semana del ciclismo indoor en ciclismonoticias esta semana y publicaremos una amplia y variada gama de contenido con temas de interiores para brindarte muchas ideas geniales para este invierno.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí:


La triatleta belga Jelle Geens entrena en interiores con un rodillo inteligente


Una ciclista con una toalla alrededor del cuello entrenando en interiores


Rigoberto Urán, del equipo Education First, se graba con un teléfono móvil mientras anda en bicicleta estática mientras corre con fanáticos a través de un simulador virtual