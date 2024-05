El esloveno resiste la tentación del Monte Giove de dar libertad a la escapada en la etapa 12

Al comienzo, en el paseo marítimo de Martinsicuro, un director deportivo hizo una mueca de broma cuando se le preguntó si la etapa 12 del Giro de Italia sería un día para los aspirantes a la general. “Cada día es un día de general en el Giro, especialmente este año”, dijo.

La presencia de Tadej Pogačar lo ha hecho así. Su rápido comienzo en esta carrera, que lo vio atacar en cada uno de los primeros tres días, llevó a algunos a preguntarse si tenía la intención de intentar ganar cada etapa de la carrera. “Sin comentarios”, dijo en Fossano, donde había intentado molestar a los velocistas con una aceleración tardía.

Desde entonces, Pogačar ha acumulado una ventaja de 2:40 en la clasificación general, y esa ventaja considerable, ¿o fueron las súplicas de otros en el pelotón? – lo convenció de seguir un rumbo un poco más conservador en la segunda semana de carrera.

Sin embargo, la etapa del jueves por la costa del Adriático tuvo el tipo de terreno impactante que ha hecho de Tirreno-Adriático una delicia a lo largo de los años, y el 20% muro En Monte Giove en el final parecía el tipo de invitación a la que Pogačar simplemente no podría resistirse.

En cambio, su equipo UAE Team Emirates se conformó con dar margen de maniobra al descanso, con Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) consiguiendo la victoria de etapa en Fano, y no hubo verdaderos escalofríos en el grupo de la maglia rosa, salvo la visión de Bahrein Victorious tomando Dependen de ellos mismos liderar el camino en el final. Esa táctica fue recibida con desconcierto por Geraint Thomas, pero Pogačar no tuvo quejas.

“El plan hoy era dejar ir a la escapada, ver quién estaba dentro y tal vez simplemente seguir el ritmo que queríamos hasta el final”, dijo Pogačar mientras avanzaba por la zona mixta. “Y fue aún mejor para nosotros que Bahrein llegara al frente, por lo que no tuvimos que gastar energía hoy.

“No describiría esto como una sorpresa, pero me alegré de que Bahréin viniera para que pudiéramos descansar un poco. Me alegré de poder descansar y pude mantenerme sobre las ruedas. Y el recorrido fue realmente agradable. No fue aburrido, el tiempo pasó muy rápido”.

Pogačar se rió de la idea de que podría haber intentado acelerar en Monte Giove para comprobar los medios de Thomas et al. “Arriesgas más de lo que puedes ganar”, dijo. “Guardemos energía para este fin de semana, que será un fin de semana realmente agradable”.

“Bonito” es una forma de decirlo, pero el resto del Giro grupo Quizás no lo vea de la misma manera. Después de un probable sprint en Cento el viernes, el Giro se enfrenta a arduas 48 horas, con la contrarreloj de 31 km hasta Desenzano del Garda seguida de la gigantesca etapa de montaña hasta Livigno, que incluye unos 5.300 m de desnivel, incluido el Colle San Zeno. , el Mortirolo y el recorrido hasta la meta.

“La etapa de Livigno es una etapa monstruosa, por lo que podemos esperar grandes diferencias en esa etapa, especialmente si el clima entra en juego”, dijo Pogačar. “Será una de las etapas más duras que hayamos hecho jamás. Va a ser difícil, pero estamos preparados”.

Durante el día de descanso en Nápoles, Pogačar había indicado que la etapa de Livigno sería la jornada más exigente que jamás haya pasado sobre una bicicleta.

“Creo que sí”, dijo Pogačar el jueves. “Quiero decir, al menos por la distancia y la elevación, creo que es uno de los más difíciles, pero eso no significa nada por sí solo. Tengo ganas de que llegue una etapa dura hasta Livigno, conozco muy bien las carreteras. Pero primero sobrevivamos a otro en los próximos días”.

La etapa hasta Cento debería ser sencilla y Pogačar también partirá con confianza en la contrarreloj a orillas del lago de Garda el sábado. Basándose en su dominio de la disciplina en Perugia la semana pasada, aunque en un recorrido más montañoso, Pogačar seguramente esperará aumentar su ventaja general incluso antes del tocar a Livigno.

“Es una carrera plana, y normalmente no me va bien en las contrarreloj planas, pero lo intentaremos”, dijo Pogačar. “Lo intentaré, pero tal vez necesite andar por ahí”. Al 100%, porque el día siguiente también es muy duro. El sábado tendré que marcar un buen ritmo desde el principio y luego ver las diferencias con los rivales”.

