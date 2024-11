El ciclista británico competirá un año más como capitán de ruta y mentor en Lidl-Trek

Lizzie Deignan anunció que se retirará oficialmente del ciclismo profesional a finales de 2025. La ciclista británica competirá en su última temporada de carreras con Lidl-Trek, tras acordar una extensión de contrato por un año que le permitirá centrarse en guiar y asesorando a la próxima generación de talentos ciclistas.

“A menudo la gente dice: 'Retírese en la cima'. Pero no tengo ego ni necesidad de retirarme en la cima. Estoy muy feliz de cerrar el círculo y ser alguien que ayuda a otras personas a ganar carreras ciclistas nuevamente”, dijo Deignan, quien reveló que inicialmente tenía la intención de retirarse al final. de 2024.

“La razón por la que inicialmente quise retirarme fue porque ya no tengo la motivación para mis propios resultados. Hablaron conmigo y me ofrecieron un contrato en el sentido de ser un capitán de ruta y alguien que pueda guiar a los corredores más jóvenes. Eso De alguna manera despertó un poco de motivación en mí y pensé, sí, en realidad eso es algo que realmente me motiva. Realmente disfruto sacando lo mejor de las personas que me rodean. Todavía amo el ciclismo”.

Deignan ha ganado 43 carreras profesionales durante su carrera a lo largo de 19 temporadas desde que comenzó en 2007 con Global Racing Team. Ganó el título mundial femenino de élite en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Richmond en 2015, un título de la Commonwealth en 2014 y múltiples títulos de campeona nacional. Consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En el Women's WorldTour, Deignan es la única corredora que ha ganado los tres Monumentos ofrecidos al pelotón femenino, asegurando victorias en el Tour de Flandes en 2016, Lieja-Bastogne-Lieja en 2020 y la París-Roubaix Femmes inaugural en 2021. También ha ganó Strade Bianche, Ronde van Drenthe, dos veces Trofeo Alfredo Binda, tres veces GP Plouay y tres títulos generales en el Tour femenino de Gran Bretaña.

En su nuevo rol de mentora en 2025, Deignan dijo que trabajaría con el talento entrante del equipo en algunas de las carreras más importantes del calendario. Si bien el equipo cuenta con cuatro nuevos fichajes, ya son profesionales con experiencia; Niamh Fisher-Black de SD Worx-Protime, Anna Henderson y Riejanne Markus de Visma-Lease a Bike y Emma Norsgaard de Movistar.

Sin embargo, el equipo ha fichado a ciclistas más jóvenes en las dos temporadas anteriores, incluidas las hermanas gemelas Ava e Isabella Holmgren (19), Fleur Moors (19), Felicity Wilson-Haffenden (19) e Izzy Sharpe (19).

“Utilizaré mi experiencia para ayudarles a entender cómo lidiar con la presión en las carreras importantes”, dijo. “Creo que cada vez más en el ciclismo se trata de ganancias marginales y, a veces, se olvidan los conceptos básicos. Estaré allí para recordarles los conceptos básicos, los sentimientos, los instintos y todo el lado humano”.

Deignan hizo una aparición en Rouleur Live el 15 de noviembre, donde explicó su decisión de competir solo por una temporada más, en lugar de firmar una extensión de varios años.

“Ha sido un sacrificio y tuve que considerar si quería seguir haciendo eso”, dijo Deignan a los miembros de la prensa, confirmando que había tomado la decisión recién este año. “No para siempre, me queda un año más y luego pasaré página. La oportunidad de hacer una temporada más, donde no es un año olímpico, y no tengo ambiciones personales, realmente quiero empoderarme y motivarme”. las mujeres más jóvenes del equipo”.

Deignan también compartió sus pensamientos en un clip de redes sociales de una entrevista con Deportes de la BBCdonde dijo: “Todo lo bueno llega a su fin y estoy muy orgullosa de la carrera que he tenido, y ¿siento que puedo lograr algo en mi carrera que aún no haya logrado? Probablemente no”. Si soy honesto conmigo mismo, creo que el fuego y la determinación que se necesitan para ser el mejor del mundo probablemente se estén acabando, estoy feliz de poder detenerme en mis términos”.

Durante su carrera, Deignan corrió con Lotto Belisol, Cervelo Test Team y AA Drink-LeontienNL antes de pasar cinco temporadas con Boels Dolmans (ahora SD Worx-Protime) de 2013 a 2018. Firmó un contrato con Trek-Segafredo en 2018 durante su embarazo de su primer hijo y el equipo le ofreció todo su apoyo. Se unió oficialmente a la plantilla en el lanzamiento del equipo femenino en 2019 como una de sus primeras contrataciones.

Deignan volvió a competir en las Clásicas de las Ardenas en 2019 y apuntó al Mundial de Yorkshire y luego sugirió la posibilidad de cerrar su carrera ciclista en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Sin embargo, pospuso su retirada y confirmó que no todavía estaba lista para poner fin a su carrera, se convirtió en la primera mujer en ganar la París-Roubaix y fue coronada “reina de las clásicas” en 2021.

La UCI había anunciado que había añadido una cláusula de baja por maternidad, entre otras garantías como seguros y salarios mínimos, a los contratos del Women's WorldTeam en 2020, pero algunos equipos, incluido Trek-Segafredo, ya habían incluido este tipo de disposiciones en sus contratos con las ciclistas antes. las políticas de la UCI.

“Estoy orgulloso de todos los patrocinadores con los que he estado asociado. Creo que es algo que no todos los atletas pueden decir, pero realmente representé a patrocinadores a los que me siento orgulloso de haber representado”, dijo Deignan.

Deignan se tomó una baja por maternidad durante el embarazo de su segundo hijo en 2022, y anunció que regresaría en 2023. Ya se había unido a Marta Bastianelli, Laura Kenny y Elinor Barker para allanar el camino para las futuras generaciones de madres trabajadoras en el deporte de talla mundial.

Su temporada comenzó una vez más en las Ardenas Classics y La Vuelta Femenina en 2023. Desde entonces, ha recuperado su forma y ha jugado un papel clave en el éxito de Lidl-Trek, sin embargo, una caída en el Tour de Flandes en 2024 la obligó a tomarse un tiempo. lejos para recuperarse. Regresó para ayudar a Elisa Longo Borghini a ganar la maglia rosa en el Giro de Italia femenino y representó a Gran Bretaña en los cuartos Juegos Olímpicos de su carrera en París.

“El ciclismo está totalmente subestimado como deporte de equipo, ¿verdad? Crecí en el ciclismo y he visto este cambio enorme del que estoy muy orgulloso de ser parte, pero los conceptos básicos son los mismos. Empiezas como gregario, vas ascendiendo y te conviertes en un líder. A menudo la gente dice: “Retírese en la cima”. Pero no tengo ego ni necesidad de retirarme en la cima. Estoy muy feliz de cerrar el círculo y ser alguien que ayuda a otras personas a ganar carreras ciclistas nuevamente”, dijo Deignan.