“He trabajado duro y soy bastante optimista acerca de poder volver a ganar”, dice Deignan antes del inicio de la temporada 2024 en Omloop Het Nieuwsblad.

A lo largo de su carrera, Lizzie Deignan ha estado acostumbrada a levantar los brazos en el aire para celebrar la victoria, aunque la temporada pasada fue un poco anómala mientras regresaba al modo carrera después de regresar al pelotón después de tener su segundo hijo en abril. .

“2023 fue mi primera temporada sin victoria y no he tenido reparos en afirmar que este año quiero revertir esa tendencia”, dijo Deignan en un comunicado del equipo. “Sé que puedo y dije en diciembre que todo lo que necesitaba era un invierno fuerte detrás de mí. Creo que ahora lo tengo, he trabajado duro y soy bastante optimista acerca de poder volver a ganar”.

La primera oportunidad de la temporada para el corredor de 35 años llegará el sábado en el Omloop Het Nieuwsblad, que afrontará la combinación de subidas adoquinadas de Muur van Geraardsbergen y Bosberg en los últimos 16 km.

“No voy a decir que definitivamente sucederá este fin de semana, puede tomar tiempo encontrar el ritmo de carrera después de la temporada baja, pero ciertamente estoy listo para intentarlo y emocionado de volver a competir de verdad para ganar en 2024”. dijo Deignan.

Teniendo en cuenta eso, no fue una mala temporada cuando regresó en 2023, con la ciclista británica terminando entre los tres primeros varias veces y este año comenzará la temporada en una carrera en la que ha logrado subir al podio tres veces.

“Han pasado dos años desde que corrí el fin de semana inaugural y estoy muy feliz de finalmente estar de regreso aquí y formar parte de este equipo para Omloop Het Nieuwsblad, una carrera que gané en 2016”, dijo Deignan. “Es el tipo de carrera que me gusta. Nunca es fácil, produce carreras duras y valientes y dudo que eso cambie este año”.

Durante las dos temporadas que Deignan ha estado ausente de la carrera, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) se ha hecho con la victoria en solitario mientras que en 2022 Annemiek van Vleuten (Movistar) venció a Demi Vollering (SD Worx-Protime) en un sprint a dos hasta la final. línea. Es una carrera en la que el equipo femenino Lidl-Trek, formado en 2019, nunca ha conseguido la victoria, pero hay muchos motivos para el optimismo de cara a 2024.

“Desde que Omloop adoptó la meta de Muur van Geraardsbergen y Bosberg, la antigua meta del Tour de Flandes, los sprints grupales se han vuelto más raros aquí, pero nos dirigimos a la salida con una alineación de mujeres realmente fuertes, un grupo más que capaz de ganar en diferentes escenarios y todos trabajaremos duro para lograr ese resultado”, afirmó Deignan.

“Fue realmente motivador ver a Elisa Balsamo conseguir nuestras dos primeras victorias de la temporada en los sprints en Valenciana y creo que debería venir a Bélgica con mucha confianza en su forma antes del sábado, y también para Hageland el domingo.

“Además, Elisa Longo Borghini es una corredora a la que nunca se quiere descartar. A ella también le gusta este tipo de carreras, le gustan las carreras agresivas y no tiene reparos en atacar desde delante y ponerse las cosas difíciles si es necesario”.

El equipo también cuenta con otros poderosos corredores de apoyo y cartas potenciales, en Lauretta Hanson, Brodie Chapman e Ilaria Sanguineti en Omloop Het Nieuwsblad. El domingo en Omloop van het Hageland, Deignan y Longo Borghini dejarán paso a Elynor Bäckstedt y Clara Copponi.