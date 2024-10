El belga no está en forma para el primer Monumento de 2024 y la última carrera de la temporada

Está a punto de caer el telón de una temporada realmente notable para Remco Evenepoel, con un triunfo de etapa y un podio en su primer Tour de Francia, dos medallas de oro olímpicas y una repetición de su título en el Campeonato del Mundo de Contrarreloj como el más alto de muchos. reflejos.

Pero cuando se trata de Il Lombardia y la última carrera del líder de Soudal-QuickStep en su histórico, pero montaña rusa, ¿2024? Nadie está realmente seguro del cansancio de un año que también incluyó una dura caída y lesiones en abril, hasta el punto de que, como dijo Evenepoel a los periodistas el viernes por la tarde, incluso llegar a la meta de Il Lombardia en Como sería de alguna manera constituir un éxito.

No sólo es impredecible el estado de forma de Evenepoel, sino que el tipo de resultado que se puede lograr es aún más incierto dado que se enfrenta – como cualquier otro contendiente excepto uno en Il Lombardia – a un destacado favorito del calibre del tres veces ganador Tadej Pogačar (UAE Team Emirates ).

En el lado positivo, Evenepoel dice que no tiene ningún presentimiento sobre el momento en que él y el pelotón pasarán este sábado por la Colma di Sormano, escenario de su terrible accidente en 2020. Probablemente ayude el hecho de que la carrera de este año vaya en la dirección opuesta a la de cuatro años, cuesta arriba en lugar de cuesta abajo. Sin embargo, posiblemente lo más importante, explicó el belga después de ir a ver el lugar de su accidente en 2021, ya ha superado los fantasmas del pasado.

Un accidente de carrera mucho más reciente y de alto perfil con un resultado considerablemente más trágico, el de Muriel Furrer en la carrera de ruta femenina junior del Campeonato del Mundo hace dos semanas, también fue objeto de una pregunta abierta sobre la seguridad de los ciclistas en la conferencia de prensa de Evenepoel.

Evenepoel señaló tranquilamente en su respuesta que “no me corresponde a mí decir cosas como: tenemos que cambiar esto o aquello”. Pero también señaló una cuestión clave de los desgarradores acontecimientos del 26 de septiembre en Zurich: que ” El principal problema fue que nadie sabía del accidente”.

E incluso si no quisiera adoptar una postura específica, el belga argumentó de manera convincente y poderosa que esta falta de información proporcionada rápidamente podría fortalecer el caso a favor de las radios en carrera para los corredores, al menos en algunos eventos.

“Por supuesto, lo que pasó en Zurich fue un accidente de carrera y lo único que diría es que si hubiera pilotos con comunicación por radio, se podría comunicar (el accidente) al coche y el coche se podría comunicar con el jurado (comisarios de carrera). ),”, comenzó diciendo. “Entonces al menos la ambulancia podría haber llegado mucho más rápido.

“Así que tal vez esa sea una razón por la que se debería permitir la comunicación por radio en los campeonatos internacionales: los mundiales, los europeos, los Juegos Olímpicos… Porque creo que en este caso ese fue el principal problema en Zurich, que nadie sabía del accidente.

“Había corredores alrededor. Pero, por supuesto, si ves que alguien choca, siempre piensas: 'Está bien, la persona simplemente se levantará y continuará la carrera'.

“Como dije, si no había imágenes (de televisión) y nadie las veía desde los autos y los pilotos no podían decir nada, entonces creo que (la ausencia de información) era el mayor problema en este caso.

“Pero, por supuesto, no me corresponde a mí decir cosas como: tenemos que cambiar esto o aquello. Creo que ya dijimos mucho el año pasado con Gino (Mäder, que murió en un accidente en el Tour de 2023). Suisse – Ed.) con final en bajada, sin ninguna protección en el lateral de la carretera que le impidiera caer en un barranco.

“Creo que lo que acabo de mencionar ahora es la segunda gran cosa. Que al menos cuando veas que sucede, puedes comunicarlo al auto y ellos pueden comunicarlo al jurado y se pueden tomar acciones”.

Regreso a la Colma de Sormano

Decir que Evenepoel conoce la fortuna que tuvo personalmente en tales circunstancias era cierto respecto de su gran accidente en Il Lombardia 2020. Las imágenes de televisión lo mostraron girando sobre un muro de piedra bajo en un puente en el descenso de la Colma di Sormano. y tras ser encontrado en cuestión de minutos, los servicios de rescate pudieron comenzar su trabajo para salvarlo mucho más rápidamente.

“Ya superé ese momento”, dijo cuando se le preguntó si el accidente todavía era un mal recuerdo o si lo había superado.

“Visité el lugar el año pasado después de la carrera y creo que fue una buena decisión tener un momento allí, para mí y con (mi compañero) Oumi, mirando el punto donde sucedió todo, tratando de analizar qué hice mal.

“Creo que eso me ayudó mucho, tener un poco menos de miedo en las carreteras por aquí… y en general”.

Fue una buena decisión para Il Lombardia de este año subir el Sormano y no bajar, dijo, dado que tantos otros corredores se han caído allí en el pasado, pero insistió en que “ya superé completamente ese momento. Probablemente Sólo me hizo madurar y me ayudó en muchos sentidos a aceptar las cosas un poco más fácilmente que antes”.

“No significa nada especial para mí y he logrado grandes cosas desde entonces. Pude pasar el puente en una bicicleta dorada” -pintada de ese color en reconocimiento a su reciente estatus como campeón olímpico- “y eso dice basta.”

la carrera de este año

Con ese episodio firmemente en el pasado, Evenepoel obviamente está listo para concentrarse en la carrera en sí. Después de haber realizado un reconocimiento de la ruta de Il Lombardia (cambiada, una vez más, en 2024), Evenepoel dice que conoce la mayor parte del final, pero que, en cualquier caso, la interrogante sigue siendo su condición subyacente.

Teniendo en cuenta la Colma di Sormano, la penúltima subida de la carrera de 2024 tiene 13 km de longitud, “Es una final muy exigente”, razonó Evenepoel. “Pero es un poco extraño con la parte larga y plana que tenemos hasta (la última subida) de San Fermo della Battaglia.”

“Es especial subir una larga subida en la última carrera de la temporada, lo que requiere mucha energía. Pero luego, por otro lado, espero llegar a Como, lo que ya sería un logro para mí este año. Así que es un curso muy bonito”.

La cuestión crucial para Evenepoel, entonces, es hasta qué punto se está alejando de su mejor forma y si aún puede producir una actuación importante como resultado. En el lado positivo, a diferencia de otros nombres importantes como Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que esta semana ya optó por bajar las persianas en su temporada 2024, el hecho de que participe en Il Lombardia dice que hay espacio. por algo de optimismo.

Sin embargo, como explicó Evenepoel, sin que sea culpa suya, su temporada ha sido muy irregular debido a la caída y la fractura de clavícula en Itzulia-País Vasco esta primavera. Entonces, al llegar a Il Lombardia, su posición predeterminada en este momento es cubrir sus apuestas y ver qué sucede en el camino.

“Creo que si tienes un año saludable y sin problemas, entonces todo es posible para mantenerte en plena forma. Lo demostré en 2022, cuando estuve a un nivel muy alto desde junio hasta la última semana de la temporada”, dijo.

“Pero este año tenía prisa después del vasco para ponerme en forma para el mes de julio y ahora estoy pagando un poco por eso. Es un poco más complicado mantener la buena forma”.

“Así que sólo se trata de pasar y ver cuál será el resultado. Como dije, con la lesión antes del Tour y luego enfermarme después de los Juegos Olímpicos, no fue la mejor preparación para el Mundial y estas carreras.

“Todavía soy lo suficientemente bueno para rendir. Si esto es para ganar o no, eso es algo que no puedo decir por el momento”.

En cuanto a cómo ve la carrera de las hojas que caen de 2024, Evenepoel cree que cuatro subidas clasificadas tempranas harán que la primera parte de esta edición de Lombardia sea mucho más dura que los últimos 100 km. Como resultado, la primera consecuencia es que una gran lucha por una escapada fuerte será casi inevitable.

Pero la segunda consecuencia del duro comienzo es probablemente la que más interesa a un contendiente de primer nivel como Evenepoel. Mantener las piernas frescas para la parte final de la carrera después de un desafío inicial tan difícil, dijo, probablemente será clave para el éxito en una carrera tan impredecible como Il Lombardia y con las dudas sobre su forma actual, aún más.

Planificación para 2025

Aunque este es el último Monumento de la temporada, este es el primero del año para Evenepoel, dado que tuvo que saltarse la Lieja-Bastogne-Lieja debido a sus lesiones en Itzulia. No es de extrañar entonces que, tras la escasez de participación en carreras de un día, ya esté aumentando el interés por sus planes para las Clásicas de 2025.

El belga estuvo feliz de aprovechar su última conferencia de prensa previa a la carrera de 2024 para discutir sus ideas iniciales para la próxima primavera. Pero fue más para ofrecer una primera ronda para calmar las expectativas locales de que hará su tan esperado debut en el Tour de Flandes, que para brindar noticias explosivas sobre De Ronda.

“Para el año que viene tendremos que ver”; dijo. “Probablemente las Clásicas Flamencas sean un poco difíciles en este programa para mis objetivos más importantes y las cosas que realmente quiero lograr; no digamos lo más rápido posible, pero sí bastante pronto”.

“Si hay una Clásica que tal vez pueda realizarse en 2025, será San Remo. Será difícil hacer las otras Clásicas la próxima primavera, excepto las Ardenas, por supuesto. Pero las flamencas y San Remo, hay Es más probable que no los haga que hacerlos”.

Sin embargo, el lugar donde definitivamente se alineará Evenepoel será, por supuesto, en Il Lombardia el sábado, en lo que será su cuarta participación en cinco ediciones y con la esperanza de mejorar el mejor puesto de su carrera, noveno el año pasado.

Sin embargo, pase lo que pase en las carreteras del norte de Italia este fin de semana, después de una temporada como la del belga, cualquier cosa que consiga en su primer y último Monumento de 2024 sólo puede considerarse una ventaja.