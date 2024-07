El ganador de 2023 pierde 50 segundos ante Tadej Pogačar, pero se mantiene optimista

Jonas Vingegaard terminó a 37 segundos de Tadej Pogačar, perdió otros 13 segundos debido a las bonificaciones de tiempo en la carrera de alta velocidad por el Col du Galibier y en el descenso hasta la meta en Valloire, pero pareció el mejor del resto en la etapa 4 del Tour de Francia 2024.

Con la Eurocopa en curso, las analogías futbolísticas son frecuentes en el Tour y Vingegaard afirmó que sentía que solo perdía 1-0 contra Pogačar cuando podría haber sido 3-0 después de que solo pudo entrenar durante seis semanas después de su terrible accidente en Izulia Basque Country.

“Esperábamos ir perdiendo 3-0, así que quizá sea una pequeña victoria”, dijo Vingegaard al término de la etapa, mejor que cualquier futbolista derrotado.

“Llegamos aquí pensando que perderíamos tiempo en tres de las primeras cuatro etapas, así que perder tiempo en una sola es bastante bueno en mi opinión. Pensábamos que podríamos perder dos minutos o más, así que solo 50 segundos por detrás es bastante bueno. Nuestro momento llegará.

“Tenía dudas sobre mí mismo antes de este Tour, pero no es que él fuera mucho más fuerte cuesta arriba. Me hubiera gustado cerrar la brecha en lugar de abrirla. Me hubiera gustado seguir con él, pero así es la vida.

“El Tour es largo y lo haremos lo mejor que podamos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Creemos en nuestro plan, como en los dos últimos años, y lo veremos al final del Tour”.

Vingegaard fue el único que pudo seguir a Pogačar cuando éste atacó en el último kilómetro del Col du Galibier pero luego perdió su rueda en las últimas horquillas mientras Pogačar aceleraba con rabia y velocidad.

Los dos se persiguieron en el descenso de 20 km hasta la meta, pero Pogačar fue ganando segundos, asumiendo ambos grandes riesgos. Alcanzaron velocidades de 90 km/h, pero Pogačar fue abriendo brecha poco a poco.

Vingegaard fue finalmente alcanzado por Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Juan Ayuso (UAE Team Emirates) y Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) en el descenso y solo pudo terminar quinto en la etapa.

En la línea de meta perdió dos segundos y tampoco consiguió segundos de bonificación. Evenepoel se quedó con ocho segundos por el segundo puesto en la etapa y pasó así al segundo puesto de la general a 45 segundos. Vingegaard es tercero en la general a 50 segundos.

“Todo en juego”, escribió Visma-Lease a Bike en las redes sociales, pero la primera etapa de montaña del Tour de Francia indicó que, si bien Vingegaard era bueno, estaba un nivel por debajo de Pogačar.

“La mayor parte del tiempo que perdí hoy fue en la segunda parte del descenso, no en la primera, donde el peso importa un poco más”, afirmó Vingegaard.

“Pogačar tiene un poco más de gravedad y eso le favorece, así que se tomó su tiempo. No puedo hacer otra cosa que aceptarlo”.

Pogačar pudo atacar después de que su equipo, el UAE Team Emirates, hiciera sufrir a todos con el viento en contra en el valle hasta el pie del Galibier, especialmente en la subida. Vingegaard pronto se quedó solo.

Matteo Jorgenson hizo lo que pudo para protegerlo, pero el estadounidense se quedó fuera del grupo a cinco kilómetros de la cumbre. Vingegaard defendió a su equipo en público, pero el Visma-Lease a Bike parece ser mucho más débil que el UAE Team Emirates este año.

“Siempre ayuda tener un ayudante y tal vez lo hubiera puesto al frente para que corriera. Así fue hoy”, dijo Vingegaard.

“Sé que Matteo (Jorgenson) y Wilco (Kelderman) pueden hacerlo. Estoy seguro de que estarán ahí más adelante en la carrera”.