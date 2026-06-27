El eritreo se une a Jake Stewart, Marco Frigo y George Bennett para su cuarta salida en el Tour

NSN ha anunciado que su equipo del Tour de Francia apoyará a Biniam Girmay en la carrera de este año, mientras el eritreo busca repetir su éxito de 2024.

Hace dos años, Girmay se anunció como una superestrella de este deporte en Francia, ganando etapas en Turín, Colombey-les-Deux-Eglises y Villeneuve-sur-Lot en camino a llevarse a casa el maillot verde.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: