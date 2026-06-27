El eritreo se une a Jake Stewart, Marco Frigo y George Bennett para su cuarta salida en el Tour

NSN ha anunciado que su equipo del Tour de Francia apoyará a Biniam Girmay en la carrera de este año, mientras el eritreo busca repetir su éxito de 2024.

Hace dos años, Girmay se anunció como una superestrella de este deporte en Francia, ganando etapas en Turín, Colombey-les-Deux-Eglises y Villeneuve-sur-Lot en camino a llevarse a casa el maillot verde.

Girmay no ha vuelto a alcanzar las mismas alturas desde entonces. Sin embargo, ha disfrutado de una mejora en su forma esta temporada, logrando victorias en la Vuelta Comunitat Valenciana, la Clásica de Almería y el Baloise Belgium Tour.

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Estará respaldado principalmente por Jake Stewart, Lewis Askey, Tom Van Asbroeck y Matis Louvel durante el Tour de este año. La selección de NSN se completa con Krists Neilands, George Bennett y el debutante Marco Frigo, quienes tendrán libertad para luchar por victorias de etapa en colinas y montañas.

“Todos los que me conocen entienden lo especial que es el Tour de Francia para mí, pero estoy más interesado en crear más momentos especiales que en recordar lo que he logrado en el pasado”, dijo Girmay.

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“Sé que mi forma es buena, pero también es genial saber que tengo un equipo realmente comprometido a mi alrededor. Hemos trabajado duro desde el comienzo de la temporada para descubrir las mejores formas de trabajar juntos, generar confianza unos en otros y conseguir los mejores resultados posibles.

“Voy a afrontar la carrera de este año lleno de confianza y con una sensación real de anticipación por las primeras oportunidades de sprint”.

Girmay, que también tiene una etapa del Giro de Italia y un título de Gante-Wevelgem en su palmarés, se convirtió en el primer corredor negro africano en ganar una etapa del Tour en la etapa 3 hace dos años, superando a Fernando Gaviria y Arnaud De Lie en la meta.

Su trío de victorias en esa edición, junto con dos segundos puestos y otros tres top 10, sirvieron de base para su triunfo con el maillot verde en París, 33 puntos por delante de Jasper Philipsen.

Hay pocas oportunidades de ganar al sprint en las primeras etapas de la carrera de este año, que comienza con una contrarreloj por equipos y varias etapas difíciles en Cataluña.

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La etapa 5 en Pau puede ser la primera oportunidad para Girmay y los otros velocistas estrella, mientras que otras oportunidades deberían aparecer en la etapa 7 en Burdeos, 8 en Bergerac, 11 en Nevers, 12 en Chalon-sur-Saône y 17 en Voiron.

NSN, que disputará su primer Tour de Francia con la nueva identidad del equipo, se “centrará principalmente en Bini y los sprints”, dijo el director deportivo Sam Bewley.

“Pero la carrera consta de 21 etapas. Queremos tener un propósito y una meta a lo largo de toda la carrera, por lo que es importante tener a muchachos como George, Krists y Marco en su primer Tour allí para que podamos mantener a NSN en la carrera durante la mayor parte posible de las tres semanas.

“Tenemos confianza con los muchachos que tenemos para poder lograr buenos resultados en las escapadas, las etapas de montaña o cómo se desarrolla el Tour, además de nuestro enfoque principal en los sprints”.

El neozelandés Bennett será el corredor clave del equipo en las montañas mientras busca infiltrarse en las escapadas. Esta será su sexta salida en el Tour y la primera desde 2022.

La pareja británica Stewart y Askey son corredores con garra y buenos resultados, aunque ninguno ha ganado una carrera en 2026, siendo Askey el que más se acerca al terminar segundo en la etapa 3 del Baloise Belgium Tour.

El corredor letón Neilands es una opción para las escapadas y disputará su cuarto Tour tras recuperarse de una caída en Bélgica. Frigo, de 26 años, que se abrió paso con una serie de buenas carreras en el Giro de Italia de 2023, es otro hombre para las escapadas, ya que recientemente terminó cuarto en una etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

“El primer Tour de Francia de cualquier ciclista es especial. El Tour de 2010 – y la gran pelea entre Contador y Schleck en el Tourmalet – fue una de las primeras carreras que recuerdo haber visto en la televisión y saber lo que estaba pasando. Ser parte de este gran evento será increíble”, dijo Frigo.

“Estoy muy contento con mi nivel ahora mismo. He hecho todo lo que he podido antes de la carrera. Creo que puedo intentar luchar por una etapa y quiero aprovechar todas las oportunidades que pueda”.

“Mucho depende de la táctica, pero desde la primera semana hay algunas buenas etapas que intentaremos conquistar. Luego, por supuesto, daré el 100% por Bini en las etapas de sprint, así que creo que es cierto que hay mucha comida en el plato para nosotros”.

Equipo NSN para el Tour de Francia 2026